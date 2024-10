Fascino Belle Époque e relax: il Natale all’Hotel Adria di Merano

Quando si pensa al Natale a Merano (Bz), l’immaginazione vola a una città che si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie. L’aria frizzante, il profumo delle caldarroste, e le mille luci del Mercatino di Natale accendono i sogni di chiunque si trovi a passeggiare lungo il Passirio. A pochi passi da questo spettacolo, incastonato nel verde di un parco secolare, si trova l’Hotel Adria, un luogo dove la storia, l’eleganza e il benessere si fondono per offrire un’esperienza di soggiorno davvero indimenticabile.

L'esterno dell'Hotel Adria

Un tuffo nella storia: eleganza e lusso della Belle Époque all'Hotel Adria

L'Hotel Adria è una vera e propria gemma dell'architettura Liberty, che conserva il fascino di un’epoca d’oro: quella della Belle Époque, dove il lusso e il divertimento erano all'ordine del giorno. Gli ospiti sono accolti in ambienti ricchi di storia, con arredi originali che raccontano le storie di nobili e aristocratici che un tempo trascorrevano qui le loro vacanze. Dettagli come il pavimento alla veneziana, lo storico ascensore del 1914 e il salone in stile Regency conferiscono all'hotel un fascino unico, capace di trasportare gli ospiti in un viaggio nel passato.

Sissi Suite dell‘Hotel Adria 1/3 Una delle camere dell'Hotel Adria 2/3 Particolare delle camere dell'Hotel Adria 3/3 Previous Next

Un punto di forza è sicuramente la Sissi Suite, dedicata all’Imperatrice Sissi, che scelse Merano come luogo di villeggiatura. Questa stanza, elegantemente decorata e ricca di lussuosi dettagli, rappresenta un vero e proprio omaggio al periodo regale e alle tradizioni storiche della città.

Magia del Natale e relax totale all'Hotel Adria

Durante il periodo natalizio, Merano si trasforma in un luogo da favola, con il suo iconico Mercatino di Natale, che invita i visitatori a esplorare le tradizionali casette di legno alla ricerca di decorazioni, prelibatezze gastronomiche e oggetti artigianali. Per chi desidera immergersi in questa atmosfera unica, l’Hotel Adria offre il pacchetto "Mid-Week Special Mercatini di Natale", che consente di godere del mercatino lontano dalla folla del weekend, combinando il fascino natalizio con un soggiorno di lusso.

Il pacchetto include uno sconto del 15% per chi prenota almeno tre notti infrasettimanali, colazione gourmet servita fino alle 12:00, e l’accesso completo alla spa dell’hotel. Qui, gli ospiti possono rigenerarsi nella piscina riscaldata, nella vasca whirlpool all’aperto, o rilassarsi con i trattamenti personalizzati e i rituali di bellezza che la spa propone.

La piscina dell'Hotel Adria

Un’oasi di benessere: la spa dell'Hotel Adria

Oltre alla sua architettura e alla sua storia, l’Hotel Adria è, infatti, rinomato per il suo padiglione termale, una vera oasi di benessere. La struttura offre un’ampia gamma di servizi, tra cui una piscina riscaldata con vasca di marmo originale, vasche Kneipp, saune, bagni turchi e molto altro. Il tutto è pensato per offrire un’esperienza di totale relax e rigenerazione. I trattamenti disponibili spaziano dai più tradizionali massaggi ai più avanzati trattamenti di bellezza, creando un equilibrio perfetto tra benessere fisico e mentale.

Lo storico bagno turco dell'Hotel Adria

Lusso e comfort su misura dell'Hotel Adria

Le camere dell’Hotel Adria sono pensate per offrire il massimo comfort, con servizi moderni che si combinano perfettamente con l’eleganza storica della struttura. Gli ospiti possono godere di camere spaziose e arredate con gusto, dotate di Wi-Fi, TV satellitare e minibar. Ma l’esperienza non si limita solo all’hotel: chi cerca maggiore indipendenza può optare per il Residence Désirée, una struttura associata che offre appartamenti di lusso con tutti i vantaggi di un soggiorno in hotel, come la spa e la piscina.

Il foyer dell'Hotel Adria 1/4 La biblioteca dell‘Hotel Adria 2/4 Il bar dell'Hotel Adria 3/4 L'antico ascensore dell'Hotel Adria 4/4 Previous Next

Merano oltre il Mercatino di Natale con l'evento Lumagica

Come se il Mercatino di Natale non fosse abbastanza magico, i Giardini di Castel Trauttmansdorff ospitano per la prima volta l’evento Lumagica (21 novembre 2024-6 gennaio 2025), un’esperienza immersiva con installazioni luminose che trasforma i giardini in un sogno invernale. Questa novità incanta grandi e piccini, aggiungendo un tocco di meraviglia alla già spettacolare offerta natalizia di Merano.

I mercatini di Natale di Merano

Soggiornare all’Hotel Adria durante il periodo natalizio significa concedersi un tuffo nella storia, avvolti da lusso ed eleganza, senza rinunciare a momenti di puro relax e benessere. Che sia per una passeggiata tra le bancarelle del Mercatino di Natale o per una sessione di relax nella spa, ogni momento trascorso qui è pensato per offrire un'esperienza da fare.

Hotel Adria Merano

Via Hermann Gilm 2 - 39012 Merano

Tel +39 0473 236610