Anvedi... come è moderna la trattoria romana oggi

Immagina di varcare la soglia di una trattoria romana. La luce calda che ti accoglie, l'odore di pasta fatta in casa che aleggia nell'aria e un’atmosfera così familiare da farti sentire a casa... ma con un twist! Sì, perché Anvedi non è una trattoria qualunque. È un mix di tradizione e modernità, un luogo dove la cucina romana si incontra con un pizzico di follia gastronomica. Fondata nel 2019 da tre amici con una passione per il cibo, Anvedi, con cinque indirizzi in giro per Roma, da Axa a Battistini, fino a Colli Portuensi e Tuscolana, Anvedi è il rifugio per chi cerca la tradizione con un pizzico di modernità e una dose di divertimento.

La colorata sala di Anvedi

Come è nato Anvedi

Dietro la nascita di Anvedi ci sono Alessandro Dionisi, Francesco Nispi Landi e Daniel Ratti, tre ragazzi di Monteverde e Casalpalocco: Alessandro è il visionario che ha avuto l’idea di creare un ristorante pop che fosse accessibile a tutti, ma che non rinunciasse alla qualità; Francesco si occupa della finanza che, tra una matrice e un bilancio, sogna di portare il cibo buono a chiunque abbia voglia di mangiare bene; Daniel è il tocco artistico del gruppo, quello che si assicura che ogni piatto non solo sia delizioso, ma anche bello da vedere. Insieme, hanno deciso di creare un format che combina la tradizione romana con un twist moderno e, perché no, un po’ di ironia. L’obiettivo? Rendere la gastronomia romana accessibile a tutti, senza farci mancare qualche risata lungo il cammino.

Anvedi, la trattoria di una volta... oggi

Anvedi ha il coraggio di affermare che “il pop romano non si comanda”, e lo fa con una personalità unica. Con cinque locali sparsi per Roma - Axa, Battistini, Colli Portuensi, Tuscolana e Conca d’Oro - ogni tappa è un viaggio gastronomico che abbraccia i sapori dell'Italia da nord a sud. La loro filosofia? Portare in tavola la cucina romana, ma con quel tocco di freschezza che fa sempre bene.

Il dehors di Anvedi

Il design di Anvedi

Varcare la soglia di un locale Anvedi è come entrare in un'opera d'arte contemporanea. Le scritte al neon brillano, i mattoni rossi tipici delle osterie romane si abbinano a elementi moderni e ogni angolo è pensato per essere immortalato su Instagram. Ogni piatto, poi, unisce design e gusto. Chi avrebbe mai detto che un supplì di ramen potesse essere così trendy?

Scritte al neon pop per il look moderno di Anvedi

Il menu di Anvedi

Ma parliamo del vero protagonista: il cibo! La proposta culinaria di Anvedi è un viaggio tra tradizione e innovazione. Dalla pasta fresca fatta in casa ai piatti più audaci, ogni boccone è un’esperienza. Gli chef lavorano con ingredienti di prima scelta, e la freschezza è garantita. Prendiamo, ad esempio, la carbonara: qui si fa con il guanciale croccante e un tocco segreto che la rende indimenticabile. E non dimentichiamo i supplì: classico, ma con variazioni che ti faranno impazzire, come quello al ramen. E non dimentichiamo i dessert: dal tiramisù rivisitato alle crostate di frutta fresca. E, ovviamente, accompagnato da un buon vino romano, che non può mai mancare.

Carbonara di Anvedi 1/7 I primi di Roma sono i protagonisti di Anvedi 2/7 I fritti sono un must del menu di Anvedi 3/7 Supplì al telefono di Anvedi 4/7 Bruschetta con salsiccia, provola e cicoria di Anvedi 5/7 Costine laccate alla cacciatora: Ribs di maiale servite con patatine fritte, ketchup ai peperoni e maionese alla romana di Anvedi 6/7 Zoccolette alla nutella di Anvedi 7/7 Previous Next

La vera chicca di Anvedi? Le collaborazioni con realtà culinarie romane! Per tenere il menu fresco e stimolante, Anvedi ha avviato collaborazioni con chef e locali che portano le loro specialità. Immagina di mangiare un piatto di pesce fresco grazie a “Il Pescatorio” o un fantastico ramen con il contributo di “Akira”. Ogni stagione porta con sé una ventata di novità che ti farà venire voglia di tornare per provare tutto!

E parlando di novità, gli chef di Anvedi sono dei veri maestri nell’uso delle materie prime di stagione. “Mangiare di stagione è come fare il pieno di energia positiva”, dice Andrea Beccattini, il general chef. «Cerchiamo sempre di sorprendere i nostri clienti, offrendogli piatti che non troverebbero altrove». E ogni piatto è una dichiarazione d’amore per la cucina italiana e per i suoi ingredienti.

Il futuro di Anvedi

E non finisce qui! Anvedi non ha intenzione di fermarsi e ha già in programma di espandere il proprio brand anche oltre i confini della Capitale. Con la sesta apertura in vista e un piano di franchising, ci aspettiamo di vedere Anvedi spuntare in altre città italiane e, chissà, magari anche all'estero! La missione è semplice: rendere la cucina romana popolare e accessibile, senza perdere la qualità e il gusto che li contraddistingue.

Perché Anvedi non è solo cibo, è anche un luogo dove creare ricordi. Ogni serata qui è un’occasione per ridere, chiacchierare e condividere piatti deliziosi con amici e familiari. La magia di Anvedi risiede proprio in questo: portare le persone insieme attorno a un tavolo.

Battistini

Via Mattia Battistini - 57 Roma

Tel 06 6148934

Axa (anche senza glutine)

Via dei Pescatori - 495 Roma

Tel : 06 521 2824

Tuscolana

Via dei Quintili 2 - Roma

Tel 06 76904205

Colli Portuensi

Via dei Colli Portuensi 294 - Roma

Tel 06 87561033

Conca d’Oro

Viale Val Padana 32 - Roma

Tel 06 69459235