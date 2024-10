La Sicilia in una stanza: ecco il Maniace Boutique Hotel Ortigia

Immaginate di trovarvi a Siracusa, con il sole autunnale che vi bacia dolcemente la pelle e il profumo del mare che danza con quello dei limoni freschi. Ecco, qui sull'incantevole isola di Ortigia, ha appena aperto le sue porte il Maniace Boutique Hotel, della collezione UNA Esperienze di Gruppo UNA. Non stiamo parlando di un semplice hotel, ma di un vero e proprio tempio del relax, dove il calore dell’ospitalità siciliana è una garanzia. Con uno stile raffinato e una posizione privilegiata, il Maniace è la scelta ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna del comfort, ma senza rinunciare all’eleganza. «Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo della nostra storia», ha dichiarato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo UNA. E sinceramente, come dargli torto? Questo hotel è una perla in un mare di bellezze come solo la Sicilia sa offrire.

La vista sul centro storico di Siracusa dal Maniace Boutique Hotel

Maniace Boutique Hotel, dove storia e mare si incontrano

Posizionato a pochi passi dal lungomare e dalle principali attrazioni turistiche, il Maniace Boutique Hotel è il punto di partenza ideale per esplorare l’incanto di Siracusa. Siete a soli 600 metri dal centro storico, dove potrete perdervi tra vicoli pittoreschi, ammirare il Duomo e visitare il Castello Maniace. Insomma, se avete una lista di cose da fare, preparatevi a spuntare ogni voce.

Design e stile: un tocco di sicilia al Maniace Boutique Hotel

Appena varcate la soglia, sarete accolti da un’atmosfera che combina eleganza e comfort. Le 21 camere e suite del Maniace sono un inno alla cultura siciliana, ognuna ispirata a tradizioni e simboli locali: dai pupi siciliani agli scorci del vulcano Etna. Ogni stanza racconta una storia, e la decorazione è un omaggio al passato, con pavimenti in marmo e tonalità calde che creano un ambiente intimo e rilassante.

Comfort e accoglienza al Maniace Boutique Hotel: come a casa (ma più glamour)

Le camere sono moderne e luminose, pensate per farvi sentire come a casa, ma con quel tocco di lusso che rende ogni soggiorno speciale. Non importa se siete qui per un weekend romantico o per una fuga con gli amici; il Maniace vi farà sentire sempre coccolati e benvenuti.

Il buongiorno si vede dalla colazione al Maniace Boutique Hotel

E chi non ama iniziare la giornata con una colazione da sogno? La breakfast room dell'hotel vi offrirà una vista mozzafiato su un’antica abside risalente al IV secolo d.C. Immaginate di sorseggiare un cappuccino mentre il profumo dei cornetti freschi vi avvolge. E se il sole splende, perché non godersi la colazione nel giardino storico? Tra gli ulivi secolari, ogni boccone diventa un’esperienza da ricordare.

La colazione del Maniace Boutique Hotel

Aperitivo al tramonto al Maniace Boutique Hotel

E non è tutto! La terrazza esterna è il luogo ideale per un aperitivo al tramonto. Sorprendetevi con un calice di vino locale mentre il sole dipinge il cielo di colori caldi. Potrete anche partecipare a degustazioni di vini, selezionando etichette dalla cantina interna dell’hotel. È il momento perfetto per condividere storie e risate con chi amate, mentre vi sentite come protagonisti di un film romantico.

Sostenibilità: il lusso che rispetta l’ambiente al Maniace Boutique Hotel

In un mondo dove il lusso e la sostenibilità sembrano essere in contrasto, il Maniace Boutique Hotel dimostra che si possono armonizzare. Con l’uso di pannelli solari e pratiche che promuovono l’economia circolare, l’hotel è un esempio di come l’ospitalità possa rispettare l’ambiente. Qui, i prodotti locali e a chilometro zero non sono solo un'opzione, ma una scelta consapevole. Ogni pasto, ogni bevanda è un modo per celebrare il territorio.

Scoprire Siracusa da Maniace Boutique Hotel

Dopo colazione perché non esplorare le meraviglie di Siracusa? Il Duomo, con la sua magnificenza, e la Fonte Aretusa, con la sua storia affascinante, sono solo due delle gemme che vi attendono. E non dimenticate di assaporare un arancino, un must della cucina siciliana, che vi farà capire perché questa terra è un vero paradiso gastronomico. Ogni morso è come una dichiarazione d’amore alla Sicilia!

Maniace, la Sicilia in un hotel

Con l’aggiunta del Maniace Boutique Hotel, Gruppo UNA continua a espandere la sua presenza in Sicilia. «Questo nuovo hotel è un passo importante per noi - spiega Marchegiani - e siamo entusiasti di offrire esperienze uniche e personalizzate ai nostri ospiti». Con sei strutture ora nella regione, c’è davvero molto da scoprire. È come un buffet illimitato di opzioni, e chi non ama un buon buffet?

Ogni soggiorno al Maniace Boutique Hotel Ortigia è un invito a tornare. Non è solo un luogo dove pernottare, ma un posto che lascia un segno nel cuore. Gli ospiti non vengono solo a visitare, ma a vivere la Sicilia, a scoprire le sue tradizioni, e a creare ricordi che dureranno per sempre. Quindi, preparatevi a tornare a casa con storie da raccontare e un sorriso stampato in volto! Se siete in cerca di un angolo di paradiso dove rilassarvi e immergervi nella cultura siciliana, il Maniace Boutique Hotel Ortigia è la scelta giusta. Con il suo stile, il calore dell’ospitalità e un impegno costante per la sostenibilità, questo hotel promette di farvi vivere un’esperienza indimenticabile.

Maniace Boutique Hotel Ortigia

Lungomare d'Ortigia 13 - 96100 Siracusa

Tel 371 523 3520