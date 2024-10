Quando il bar del borgo è moderno: ecco Il Wengé di Pontelatone

Quanto è bella, tutta bella, l’Italia borghigiana. Siamo nelle dolci colline dell’Alto Casertano, diadema di borghi placidi, dove ancora salutarsi al mattino, dirsi “buongiorno”, significa davvero augurare che serena sia la giornata, piuttosto che mesto convenevole. Del diadema, facciamo focus su una piccola, placida e sorniona gemma: Pontelatone (Ce). Località già famosa all’epoca romana, quando rigogliosa era la Campania Felix. Imponente, ma non austero, anzi ben lieto di vigilare su valli e genti, il Castello di epoca medievale. La mediterraneità del luogo ha manifesto imprinting nelle colture. Qui all’ulivo si abbraccia la vite. E nel borgo, dove è che ci si vede, dove i borghigiani si incontrano per il saluto, il sano divertente gossip, lo strillo dell’ultima notizia, l’appuntamento, ecc…? Semplice, in piazza, e quindi al bar della piazza, che poi in genere c’è anche il Municipio e sovente c’è anche la farmacia. Ecco, abbiamo fatto posizionamento preciso: siamo in piazza, c’è la sede del Comune, c’è anche la farmacia e c’è il nostro bar: Il Wengé.

Dettagli de Il Wengé

Il Wengé, non un semplice bar

Definirlo bar sa di irriguardoso, e però ci aggiustiamo così: è anche un bar, per come apre alle 6 del mattino ed eroga la prima colazione. Poi, però, si scopre che fa ben altro, avvicenda ghiotte e intriganti proposte, prima colazione, brunch, aperitivo, after dinner, in funzione degli slot orari e chiude alle una del mattino, ma d’estate quando fruire dei tavoli all’aperto è piacere sommo, si chiude anche alle due del mattino: riassetto, pulizie e… si riapre perché nel mentre è già domani. Le gioie, appunto, del vivere borghigiano.

Due fratelli al timone de Il Wengé

Al governo della laboriosa attività i fratelli Francesco e Manolo Scaramuzzo. Nell’ambito del beverage, Francesco è sommelier e seleziona i vini da proporre alla clientela. Manolo ha competenza alta nei distillati e nel bere miscelato. La supervisione del servizio di sala pertiene alla bravissima Viviana Palmieri.

I fratelli Francesco e Manolo Scaramuzzo de Il Wengé

Il dovizioso aperitivo è molto buono ed evidenzia nei fatti i propositi dei fratelli Scaramuzzo: dare qualità attingendo in prevalenza al territorio, con i fornitori locali imbastendo rapporti a spiccata valenza fiduciaria, non prescindere dalla stagionalità dei prodotti. Così facendo sono riusciti nell’intento di attrarre nel borgo clientela proveniente da tutta l’area del Casertano.

Viviana Palmieri, direttrice di sala, e Francesco Scaramuzzo, titolare de Il Wengé

Come è l’aperitivo de Il Wengé

Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, citiamo gustose Frittatine alla Nerano, ben fatte. Ottima anche la bruschetta con stracciata di bufala e pomodorini confit. Il caseificio La Baronia, ubicato a breve distanza, fornisce a Il Wengé, oltre alla Mozzarella di Bufala Campana Dop, anche il blu di bufala e il camembert di bufala. Ne consegue una proposta di tagliere tanto inusuale quanto saporita, ad esse aggiungendo le alici del cantabrico e un filino di olio nuovo del Frantoio De Marco. Eccellenza irpina qui ben proposta: Culatta e salsiccia dolce del Prosciuttificio Ciarcia di Venticano (Av).

Americano de Il Wengé 1/3 Spicy…. Bitter al peperoncino, gin, lime, albume de Il Wengé 2/3 BlackBerry Retrò: more, Vodka, passion fruit, limone de Il Wengé 3/3 Previous Next

Serviti al calice, corretta la temperatura di servizio, prima il Ventallegra 2023 Pallagrello Bianco Terre del Volturno Igp, fatto dalla loro azienda vitivinicola di Pontelatone, e poi il Falerno del Massico 2020 Dop fatto da Antonio Papa. A compimento di sì gradevole e saporita esperienza, chicche di piccola pasticceria.

Il Wengé, il bar al centro del borgo

L’Italia borghigiana, si diceva, ed è così: i borghi da mantenere vitali, a ché non solo non si spopolino, ma addirittura si ripopolino con la “ritornanza”, il rientro di quanti emigrarono e divengano l’area naturalmente vocata per il wellbeing, quello stato di benessere generale sommatoria ed armonia tra come il benessere fisico, lavorativo, mentale e sociale.

Il Wengé

Via Torre 84 - Pontelatone (Ce)

Tel 0823 330767