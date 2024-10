Fermata al ristorante Le Fief dove l'autunno diventa più goloso che mai

L'autunno è un periodo magico, e al ristorante Le Fief di Castello Dal Pozzo ad Oleggio Castello (No), questa stagione viene celebrata attraverso un menù che racconta storie di sapori e profumi. Sotto la direzione dell'executive chef Enrico Bazzanella, e con il prezioso supporto della chef stellata Marta Grassi, gli ospiti possono intraprendere un viaggio culinario che esalta i prodotti locali e le tradizioni gastronomiche della regione.

Le Fief - Tavolata

Ogni piatto è una combinazione di ingredienti freschi e di stagione, armoniosamente assemblati per creare un'esperienza gustativa che risveglia i sensi. I colori caldi dell’autunno si riflettono non solo nel paesaggio circostante ma anche nelle creazioni culinarie, che portano in tavola la ricchezza del Lago Maggiore e dei suoi dintorni. Il menù autunnale propone piatti che reinterpretano le ricette classiche con un tocco contemporaneo, mantenendo viva l’essenza del territorio. Gli ospiti possono aspettarsi un accostamento di sapori che variano da ingredienti semplici a preparazioni elaborate, il tutto accompagnato da selezioni di vini che esaltano ulteriormente l’esperienza gastronomica. «Il nostro menù è un omaggio al tempo che scorre – dice Chef Bazzanella – un dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione».

Le Fief - Chef Bazzanella e chef Grassi con la loro squadra

La filosofia del ristorante Le Fief

Il Ristorante Le Fief rappresenta un autentico angolo di storia e tradizione. Le sue sale intime e la suggestiva terrazza, illuminata dalla luna, offrono un ambiente perfetto per vivere momenti speciali. Ispirato dalle radici storiche della famiglia Visconti e Dal Pozzo, il nome "Le Fief" evoca l’idea del feudo come luogo di incontro e condivisione, dove la convivialità è al centro dell’esperienza gastronomica.

Le Fief - Chef Enrico Bazzanella

La filosofia degli chef Bazzanella e Grassi si riflette in un approccio che celebra la materia prima, elevandola a una forma d’arte. Con un’attenzione quasi maniacale per i dettagli, in cucina si lavora con la stessa dedizione di un artigiano, cercando di preservare la purezza degli ingredienti e di dar vita a piatti che raccontano storie. Ogni creazione diventa un racconto, un pezzo di memoria, un’esperienza che invita i commensali a esplorare i sapori e le tradizioni locali in un viaggio gastronomico unico. In questo modo, il Ristorante Le Fief non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che celebra la storia, la cultura e l’amore per il cibo.

Il nuovo menu autunnale del ristorante Le Fief

Il nuovo menu degustazione di Le Fief è un'autentica celebrazione dei sapori autunnali, in perfetta armonia con le stagioni. Ogni piatto racconta una storia, richiamando ingredienti tipici di questo periodo e reinterpretandoli in chiave moderna e creativa.

La “Guancia di Vitello a lenta cottura con topinambur e cavolo rosso” promette di essere un abbraccio di sapori, perfetto per le giornate più fresche, mentre la “Crema di zucca con scampo bardato e crumble aromatico” gioca meravigliosamente sull’accostamento dolce-salato, offrendo una progressione di consistenze e aromi che sa di comfort food reinventato. Chiude magistralmente il viaggio culinario il “Profitterol della Zia Gigia”, un dolce che riporta alla memoria ricordi di famiglia, unendo tradizione e sapienza gastronomica. La presenza di ingredienti come lo zabaione, le castagne e la panna promette un'esperienza avvolgente e nostalgica.

Le Fief - Profiterol di Zia Gigia

La selezione à la carte è altrettanto invitante. L'“Uovo Ottone I°, con porcini e mais croccante” sembra una proposta originale e intrigante, capace di esaltare i sapori terrosi tipici dell’autunno. "L’Orata al forno con wok vegetale e salsa olandese” offrirà invece una freschezza marina perfettamente equilibrata, ideale per chi ama i frutti di mare. Il “Controfiletto di cervo, castagne, mele e salsa al vin brulé” è una scelta audace che unisce la ricchezza della carne selvaggina a note dolci e aromatiche, evocando i boschi autunnali. Infine, il “Filetto del Principe” rappresenta un omaggio alla tradizione che non delude mai, combinando sapientemente speck e spatzle con il cavolo rosso in agrodolce. Una proposta culinaria riesce a catturare l'essenza dell'autunno in ogni piatto, offrendo un'esperienza gastronomica completa e soddisfacente. Un vero e proprio invito a godere dei sapori e delle tradizioni.

Le Fief - Insegna

