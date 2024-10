Sentiero del vino e relax: autunno magico al Parkhotel Holzner

L'autunno è una stagione magica, che si svela come un’esplosione di colori e suggestioni avvolgenti da vivere al Parkhotel Holzner di Soprabolzano (BZ) con tutta la famiglia. Le stanze di questo storico albergo, cariche di fascino e tradizione, accolgono gli ospiti con un elegante calore, invitandoli a vivere momenti di puro relax immersi in una natura da sogno.

Ogni angolo del Renon narra storie di bellezza e radici antiche, e il Sentiero del Vino Rebe ne incarna l'essenza: un percorso che fonde la cultura enologica con l'incanto del paesaggio autunnale, offrendo un viaggio tra filari curati e vedute incantevoli. Qui l'ospite viene avvolto da una scenografia naturale e storica unica, mentre l’autunno tinge ogni cosa di colori caldi e regala un'atmosfera di quiete profonda.

La magia dell'autunno al Parkhotel Holzner di Soprabolzano - ph: Hannes Niederkofler

Parkhotel Holzner una struttura storica dove assaporare l’autunno

Il Parkhotel Holzner 4*S è una vera perla storica, aperta dal 1908, che da sempre accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera unica. In autunno, il calore del legno si sposa armoniosamente con i toni dorati delle foglie che rivestono i sentieri circostanti, creando uno scenario magico. Facilmente raggiungibile da Bolzano in pochi minuti grazie a una spettacolare funivia che arriva a pochi passi dalla struttura, il Parkhotel Holzner rappresenta un rifugio di pace e relax, immerso nella quiete della natura altoatesina.

Le 15 categorie di camere, dislocate tra la storica casa principale e una parte più moderna, esprimono un profondo rispetto per l'ambiente. L'hotel vanta numerose iniziative eco-sostenibili, come l'installazione di stazioni di riciclaggio, l'eliminazione di articoli monouso e di plastiche, e la riduzione del consumo d'acqua del 40% grazie a turbine nelle docce. Ogni scelta riflette un impegno concreto nella tutela della natura, a beneficio delle future generazioni.

L'autunno al Parkhotel Holzner di Soprabolzano piscina esterna - Ph: Christine Andorfer
L'autunno al Parkhotel Holzner di Soprabolzano piscina interna - Ph: Christine Andorfer
L'autunno al Parkhotel Holzner di Soprabolzano, Eden Suite - Ph: Hannes Niederkofler
Le camere accoglienti del Parkhotel Holzner di Soprabolzano - Ph: Frieder Blickle
Particolare delle camere del Parkhotel Holzner di Soprabolzano - Ph: Hannes Niederkofler

Ogni angolo del Parkhotel Holzner trasuda storia, con un’eleganza senza tempo che racconta decenni di accoglienza raffinata. Fuori, il paesaggio autunnale si trasforma lentamente: i boschi si accendono di tonalità calde e l'aria frizzante annuncia l'inverno in arrivo. È uno spettacolo naturale che invita a rallentare e ad abbandonarsi alla quiete della stagione.

La cucina del Parkhotel Holzner è un’altra delle meraviglie che rendono indimenticabile ogni soggiorno. I piatti sono preparati con ingredienti a filiera corta e raccontano storie di sapori autentici e creatività. Il Restaurant 1908, inaugurato nel 2016, continua a brillare con la sua Stella Michelin e la Stella Verde Michelin nella Guida 2024, testimoniando il talento dello chef Stephan Zippl e del suo team.

Sala ristorante del Parkhotel Holzner di Soprabolzano - Ph: Christine Andorfer
La sala lettura del Parkhotel Holzner di Soprabolzano - Ph: Christine Andorfer
Il bar del Parkhotel Holzner di Soprabolzano - Ph: Alex Filz
L'area bambino del Parkhotel Holzner di Soprabolzano - Ph: Alex Filz

Oltre a essere un tuffo nel passato e nello charme, il Parkhotel Holzner è perfetto per le famiglie. Con oltre 30 anni di esperienza, l’hotel gestito dalla famiglia Holzner ha accolto generazioni di famiglie, creando ricordi indimenticabili in un ambiente che unisce tradizione e modernità. Ogni soggiorno qui è un viaggio nel tempo, dove l’ospitalità si tramanda di generazione in generazione, arricchendo l’esperienza di chiunque varchi la sua soglia.

Vivere l’autunno al Parkhotel Holzner: il Sentiero del Vino Rebe

Il Sentiero del Vino Rebe, che in tedesco significa "vite", è molto più di una semplice passeggiata: è un vero viaggio nell'anima enologica e culturale dell'Alto Adige, un invito a esplorare la profonda connessione tra il vino e la terra, il lavoro paziente dei vignaioli e la bellezza di un territorio unico.

Questo affascinante percorso si snoda lungo i soleggiati pendii che da Bolzano si estendono fino al Renon, attraversando alcuni dei vigneti più curati della regione, e celebra una tradizione vitivinicola che affonda le sue radici fin dall'epoca romana. Con i suoi 132 ettari di vigneti, il Renon è uno dei comuni più importanti per la viticoltura altoatesina.

Il Sentiero del Vino Rebe, altopiano del Renon - Ph: Manuela Tessaro
Il Sentiero del Vino Rebe, altopiano del Renon - Ph: Manuela Tessaro
Il Sentiero del Vino Rebe, altopiano del Renon - Ph: Manuela Tessaro
Il Sentiero del Vino Rebe, altopiano del Renon - Ph: Manuela Tessaro
Il Sentiero del Vino Rebe, altopiano del Renon - Ph: Manuela Tessaro

Rebe nasce da questa ricchezza culturale e naturale: un percorso panoramico di circa 500 metri di dislivello, che si sviluppa in discesa da Signato a Rencio lungo 3,5 chilometri. Gli escursionisti, immersi nella storia della viticoltura locale, possono scoprire installazioni artistiche che illustrano in modo creativo le fasi della coltivazione e le caratteristiche dei vitigni autoctoni. Ogni tappa del sentiero offre un tema suggestivo, come "Incontro tra uomo e natura", "La vendemmia" e "Bolzano, città del vino", invitando i visitatori a riflettere e meravigliarsi ad ogni passo.

Il panorama che si apre lungo il percorso è mozzafiato, con vedute che abbracciano vallate e vigneti, testimoni silenziosi della passione e dedizione dei viticoltori locali. Per vivere appieno questa esperienza, basta un paio di scarpe comode per affrontare il terreno che alterna sentieri, strade forestali e tratti asfaltati, e la voglia di scoprire i segreti di un paesaggio incantevole.

Pur essendo consigliato percorrerlo in discesa, il Sentiero del Vino Rebe offre anche, per gli appassionati di trekking, la possibilità di una sfida in salita da Rencio a Signato, regalando un'esperienza ancora più intensa e un'immersione totale nella bellezza circostante. Rebe è molto più che un percorso, è un simbolo della perfetta armonia tra turismo e agricoltura, un invito a rallentare il ritmo e farsi trasportare dai profumi della terra, dalle storie antiche che il vino racconta e dalla straordinaria bellezza del Renon.

Parkhotel Holzner 4*S

Via Paese, 18 - 39054 Soprabolzano (Bz)

Tel 0471 345231