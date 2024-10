Le Calette di Cefalù, autunno di relax e gusto nel cuore della Sicilia

Fuggire dall'inverno in arrivo senza andare troppo lontano? La nostra tappa non può che essere che la Sicilia, naturalmente. L'isola, infatti, non smette mai di stupire e di farci venire l’acquolina in bocca, anche in autunno! E dove trovare il mix perfetto di benessere, natura e gastronomia? L'indirizzo da segnarsi è Le Calette di Cefalù, in provincia di Palermo, (aperto fino al 19 novembre), l'hotel a cinque stelle, incastonato lungo la costa, che offre relax, benessere e buona cucina tutto l'anno.

Il paradiso autunnale di Cefalù a Le Calette

Ecco, infatti, il bello della Sicilia: mentre il resto del mondo si prepara ad affrontare l’inverno, qui si vive possono godere temperature più miti. Ogni stagione ha il suo fascino, ma l’autunno ha una marcia in più, con i suoi colori che sembrano usciti da una tavolozza di un artista. Il Parco delle Madonie, appena dietro Cefalù, è un vero parco giochi per gli amanti dell'autunno: trekking, raccolta di funghi e chi più ne ha più ne metta! Insomma, un vero tripudio di avventure. Qui, potete, infatti, scoprire borghi storici e persino provare a mungere una mucca (se ci riuscite, vi garantisco un successo che vi renderà famosi tra gli amici).

Benessere senza tempo nella spa de Le Calette

Ma per chi ha bisogno solo di puro relax e di staccare completamente la spina dalla frenesia della vita moderna, la spa di Le Calette è un’oasi di pace dove i trattamenti benessere abbracciano una filosofia olistica, avvolgendo gli ospiti in un abbraccio di serenità che fa dimenticare lo stress della vita quotidiana. La piscina riscaldata è un invito a tuffarsi, anche quando le temperature iniziano a farsi fresche; le intime calette e il clima dolce della Sicilia vi permetteranno di concedervi momenti di fuga fino a ben oltre novembre.

E mentre vi lasciate coccolare dalle mani esperte del personale, lo sguardo si perde sulla meravigliosa vista panoramica: la maestosa Rocca di Cefalù si erge fiera, mentre il Mar Tirreno si estende all'orizzonte, incorniciato dalle incantevoli isole Eolie. Questo è un luogo dove ritrovare se stessi diventa un’esperienza straordinaria, in un contesto che sembra sospendere il tempo, offrendovi pura e totale rilassatezza.

Viaggio gourmet a Le Calette

E ora parliamo di cibo! Se pensate che l'autunno significhi solo zucche e castagne, vi sbagliate. Al ristorante Cala Luna, lo chef Dario Pandolfo trasforma ogni piatto in un’esperienza culinaria che è un vero e proprio concerto di sapori. Le ricette si adattano alle stagioni e ogni morso è un viaggio nel cuore della cucina siciliana.

Con una cura maniacale per la selezione degli ingredienti di stagione e un abbinamento sapiente con i migliori vini siciliani (e qualche chicca internazionale), ogni menu diventa un'ode ai profumi e ai sapori dell'isola. Durante le serate estive, gli ospiti possono gustare queste delizie sotto un cielo punteggiato di stelle, su un prato che si affaccia sul mare; mentre quando il clima si fa più fresco, il ristorante si trasferisce in una sala elegante e panoramica.

Le Calette: paradiso della costa siciliana

Da oltre cinquant'anni, Le Calette è una delle perle dell'ospitalità siciliana, un angolo di paradiso che cattura l’attenzione di viaggiatori da tutto il mondo. Situato in uno dei punti più scenografici della costa nord dell’isola, a pochi passi dal centro storico di Cefalù (sì, quel luogo da cartolina che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco), questo hotel è un vero e proprio gioiello immerso in due ettari di parco botanico.

La sua architettura mediterranea si fonde armoniosamente con il paesaggio, seguendo le curve sinuose e le insenature della baia della Caldura. E se vi state chiedendo perché si chiami "Le Calette", beh, è perché si insinua perfettamente nelle piccole “cale” che caratterizzano questo tratto di costa, invitando a esplorare angoli segreti e suggestivi.

Le Calette offre una varietà di sistemazioni da sogno, con suite, camere e ville private distribuite tra due complessi: il lussuoso 5 stelle “Le Calette N°5” e il confortevole 4 stelle “Le Calette Bay”. Ogni sistemazione vanta terrazze panoramiche e giardini mediterranei tranquilli, perfetti per oziare e godersi il dolce far niente, magari con un cocktail in mano e una vista mozzafiato sul mare.

Ma non è tutto! La struttura propone anche un'ampia gamma di ristoranti, bar e beach club, dove il buon cibo e il relax sono protagonisti indiscussi.

Le Calette

Via Vincenzo Cavallaro 12 - 90015 Cefalù (Pa)

Tel 0921 424144