Cibo, arte e burlesque: il nuovo Mamì Bistrot inaugura la stagione a Rimini

Rimini si prepara a un inverno dalle atmosfere incandescenti: il 16 novembre, la “Ville Lumière” sbarcherà in riva all’Adriatico con l’inaugurazione del nuovo e rinnovato Mamì Bistrot di Rivabella. Dopo un restauro che ha più l’aria di una dichiarazione d’amore per il glamour della Belle Époque, il locale riapre con nuovi spazi, un design ancora più sfarzoso e una programmazione che promette scintille. Alla guida di questa nave elegante e audace c’è sempre Severine Isabey, il cuore pulsante e visionario del Mamì: «L’ampliamento è per creare spettacoli sempre più belli e professionali», racconta lei con un entusiasmo che riscalda quasi quanto le luci dorate del nuovo locale.

La nuova sala di Mamì Bistrot
La sala di Mamì Bistrot
La vista sulla sala di Mamì Bistrot
Particolare di Mamì Bistrot

Mamì Bistrot, tra buon cibo e burlesque

Ad aprire la stagione invernale del Mamì ci sarà Jolie Papillon, una delle burlesquer più celebri al mondo, per regalare al pubblico riminese una serata dal sapore inconfondibilmente parigino. Jolie, già famosa per aver condiviso palcoscenici internazionali con Dita Von Teese, porterà sul lungomare Toscanelli una ventata di seduzione e ironia, inaugurando uno spazio che sembra uscito da una cartolina della Parigi di inizio Novecento.

Nuovi spazi: Mamì si fa ancora più grande

Il Mamì di oggi è cresciuto – e di molto! Doppia capienza, 90 posti a sedere, una sala da 250 metri quadrati e un palcoscenico che sfiora i 60 metri: una piccola Versailles dei tempi moderni che si sviluppa in ogni dettaglio. Dal foyer che ricorda i salotti letterari dell’aristocrazia francese fino alle toilette ispirate al Giappone, ogni angolo del locale trasuda cura e fascino retrò.

Il colore dominante? Nero e oro, per un’eleganza drammatica che colpisce dritto al cuore. Il magenta-fucsia delle tende e dei drappeggi fa da contrasto, regalando quel tocco di teatralità che sembra suggerire: “Qui si entra per sognare”.

Les Folies: i live di Mamì tra cibo e teatro

Al Mamì non troverete solo cene, ma cena e spettacolo: i famosi Les Folies rendono omaggio al cabaret parigino e al teatro di rivista. Ballerine professioniste, le Cocotte, ricreano le atmosfere seducenti della Belle Époque con coreografie scoppiettanti, abiti sfarzosi e quel pizzico di malizia che rende ogni serata unica. E in tempi di comunicazione social e digitalizzazione spinta, il Mamì propone un tuffo nel passato: spettacoli dal vivo, contatto diretto con il pubblico, autenticità. Qui, gli artisti non sono pixel su uno schermo: sono corpi, sguardi, sorrisi. «Il Mamì è uno dei pochi locali italiani che promuove le vere arti sceniche», ha detto Jolie Papillon in un’intervista, elogiando il teatro-bistrot per la sua dedizione all’arte.

Les Folies, gli spettacoli di Mamì Bistrot

Mamì: come "svegliare" il mare d'inverno

«Fare impresa d’inverno a Rivabella non è una passeggiata», ammette Severine, ma la passione è più forte delle difficoltà. E in ogni angolo del Mamì c’è l’impronta di una tradizione familiare preziosa: il bistrot è, infatti, un omaggio a sua nonna, novantasettenne, ex proprietaria di un ristorante stellato negli anni ’60 a Montbéliard, la patria delle famose salsicce francesi.

Le antiche posate, le tazzine di caffè tutte diverse e i busti imperiali sono pezzi di storia che raccontano un’epoca e un’identità. Qui ogni dettaglio ha un’anima, e Severine ha imparato dalla nonna l’arte dell’accoglienza e il valore dei sogni: «Niente accade senza un sogno», afferma, e chi varca la soglia del Mamì lo sente subito.

Camerino degli artisti da Mamì Bistrot

Mamì tra brunch, dinner-Show e “Parigi” a Rimini

Il Mamì non si limita a incantare con spettacoli notturni. Durante i fine settimana, dal giovedì alla domenica, offre anche brunch e dinner-show, in un susseguirsi di eventi che rendono ogni visita un’esperienza nuova. Sarà una lunga stagione di seduzione, arte e spettacolo, fino alla primavera inoltrata, con un corpo di ballo stabile e persino il progetto di un’accademia di arti sceniche interna.

Bourguignonne di Mamì Bistrot
Baguette delicata da Mamì Bistrot
L'aperitivo secondo Mamì Bistrot

«Vogliamo valorizzare la spettacolarità del nuovo Mamì con ritmi mozzafiato», promette Severine, menzionando la coreografa Serena Bojano, la prima ballerina Liza Tovarish e la vivace one-woman-show Lucia Blanco: un trio che renderà ogni spettacolo indimenticabile.

Per chi è stanco della monotonia digitale e della distanza dei social, il Mamì Bistrot è un antidoto in piena regola. Qui si respira la Parigi della Belle Époque in ogni bicchiere, in ogni risata, in ogni pennellata di luce rosa. Severine e il suo team sono pronti a riscaldare l’inverno riminese con spettacoli brillanti e atmosfere uniche, perché in fondo, come dice Severine, «nel sogno di uno spettacolo c’è anche il sogno di una vita migliore».

MaMì Bistrot

Viale Paolo Toscanelli 22 - 47921 Rimini

Tel 366 502 5515