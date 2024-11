Festa del torrone a Cremona: ben 100 gli espositori, 350 gli eventi

«Non so se riusciremo a raggiungere quota 500mila visitatori, molto dipende dal tempo, certo è che già dall'affluenza di questi primi giorni è di buon auspicio. Sicuramente supereremo i 350 mila "golosi" che lo scorso anno che sono venuti a trovarci a Cremona. Venerdì, sabato e domenica scorsi abbiamo fatto il pienone grazie anche all'Estate di San Martino». Stefano Pelliciardi, organizzatore della 27° Festa del torrone, affiancato da enti pubblici locali e regionali, da varie associazioni e gruppi di artigiani, commercianti e industriali del settore, non ha lesinato eventi: ben 350 che si svolgono a ritmo continuo nel centro storico dominato dal Torrazzo, avvolto dalle prime nebbie autunnali.

Cremona, la capitale italiana del torrone

Nel centro storico e nelle vie limitrofe un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia, partecipano con le loro specialità, alla festa piu golosa dell'anno che si tiene fino al 17 novembre. Impossibile elencare tutte le iniziative; unico suggerimento: prima di acquistare qualsiasi dolce è fondamentale fare in giro fra tutte le prelibatezze e poi scegliere, con calma, senza fretta. C'è di tutto e tutte le dolci tentazioni, per prepararsi "allenati" ai regali natalizi. Una vetrina, quella cremonese, più unica che rara.

Le installazioni "dolci" presenti alla Festa del torrone

Tra le curiosità da segnalare un "trompe l'oeil"; un provolone Valpadana Dop dal cuore dolce. Un'installazione gigante, nella sua forma piu iconica a mandrino, realizzata interamente in torrone, pensata per celebrare due eccellenze gastronomiche che nascono attorno al Po: il torrone appunto e il provolone fra i prodotti caseari piu celebri ed apprezzati. Altra iconica installazione, un gigantesco violino che campeggia davanti al magnifico Duomo. E per chi vuole godersi una piccola chicca vi è anche il torrone che suona come un pianoforte. Nicolo Zilocchi ha infatti realizzato un capolavoro unico nel suo genere: un pianoforte con i tasti fatti interamente di torrone. Una straordinaria creazione, che cattura l'attenzione per la sua originalità ed è in grado di trasformare ogni tocco in una sinfonia di suoni e sapori.