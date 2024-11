Pizza napoletana rivisitata da Bani's a San Giorgio a Cremano

Siamo al confine tra Ercolano (Na), con le sue vestigia archeologiche (la visita agli scavi genera emozioni) e San Giorgio a Cremano, il popoloso comune facente parte della città metropolitana di Napoli. Nel pieno centro di San Giorgio a Cremano, il traffico automobilistico, duole dirlo, è una costante. Ma dove ha sede la pizzeria Bani's, siamo in oasi felice: area tranquilla, il Vesuvio a un passo e, nota pragmaticamente di quelle “buone a sapersi”, ampio parcheggio custodito, proprio di fronte al locale.

La sala di Pizzeria Bani’s

Come è nata la pizzeria Bani's

Perché Bani's? Perché Bani è il cognome dei due fratelli patron del locale: il pizzaiolo Marco e il responsabile di sala Luca. 51 anni la loro età: sì, sommando l'età di Marco (28) a quella di Luca (23). E perché la ‘s che fa tanto genitivo sassone? Perché Marco Bani ha lavorato per diverso tempo a Bristol (Uk), dove ha acquisito preziosa esperienza nel governo di un'accorsata pizzeria, così ampliando le proprie vedute per come ha avuto modo di confrontarsi con culture diverse e differenti impostazioni di conduzione d'impresa. Il ritorno a San Giorgio a Cremano, home, sweet home, nel dopo pandemia, con inaugurazione della pizzeria appena due anni fa, era il dicembre 2022.

Il pizzaiolo Marco Bani di Pizzeria Bani’s

Locale grazioso, con elegante connotazione del verde muschio alle pareti, ben utilizzato il dehors. Offering saggiamente non sterminato. Il giorno di chiusura è il lunedì. Gli altri giorni sono aperti solo a cena, ad eccezione del sabato, allorquando erogano servizio anche a pranzo.

Cosa si mangia da pizzeria Bani's

È Luca a propiziare la consultazione del menu e a suggerirci garbatamente l'assaggio di alcune pizze. Nel calice, servito alla corretta temperatura (e non freddo di frigo come in molti ristoranti adesso si usa fare), Ottouve Gragnano della Penisola Sorrentina Doc 2023 fatto da Salvatore Martusciello.

L‘arancino al burro di Pizzeria Bani’s

Si comincia con una saporita frittatina pasta e patate. L'attenzione alle eccellenze del territorio campano è spiccata e lodevole. I bucatini sono Gragnano Igp. Gli altri ingredienti sono besciamella artigianale, guanciale, patate, provola affumicata e scorzetta di Grana Padano Dop. Non sappiamo rifiutare altro ghiotto suggerimento: l'arancino al burro.

La pizza Genovese di Pizzeria Bani’s

Eccoci alle due pizze che i fratelli Bani ci consigliano. Si comincia con una pressoché perfetta Genovese: basilico, fiordilatte, ragù genovese, scaglie di Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi, olio evo. L'Ottouve egregiamente si abbina! Da un'idea di mamma Lucia, che sovraintende alle preparazioni in cucina, nasce la seconda pizza che giunge in tavola, la pizza Provola in Purgatorio: salsa di pomodoro allo scarpariello leggermente piccante, provola affumicata a fette, origano di montagna e olio evo; davvero imperdibile.

La pizza Provola in Purgatorio di Pizzeria Bani’s

Molto bravo Marco ad utilizzare diverse varietà di pomodori coltivati alle falde del Vesuvio, a ciascheduno di essi dando specifico metodo di cottura. A mo' di “onor di firma”, sorta di fuoriprogramma, non possiamo non assaggiare, prima di chiudere sì gradevolissimo pranzo, uno spicchio di pizza Margherita, canonicamente fatta da Marco componendo il topping come da vera tradizione: basilico, fiordilatte, Pomodoro San Marzano Dop, olio evo. Commendevole la presenza di un piccolo menu dedicato ai bambini.

Pizzeria Bani's

Via Palmiro Togliatti 80 - 80046 San Giorgio a Cremano (Na)

Tel 081 0191468