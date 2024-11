Una spa per ogni età: scopri il benessere al Feldhof DolceVita Resort

Immaginate un luogo dove relax e avventura convivono in perfetta armonia, dove il lusso incontra la natura alpina e ogni angolo è pensato per accogliere tanto le famiglie quanto le coppie in cerca di tranquillità. Questo luogo esiste: è il Feldhof DolceVita Resort di Naturno (Bz), del gruppo Belvita Leading Wellnesshotel Südtirol, un’oasi di design mediterraneo-alpino incastonata nel verde dell’Alto Adige. Con saune panoramiche, una straordinaria Sky-Spa per soli adulti e una Family-Spa per il divertimento di tutte le età, il Feldhof è molto più di un semplice hotel.

Feldhof, la Sky-spa: un paradiso tra le nuvole

Ben 2mila metri quadrati dedicati al relax: è questa l’essenza della Sky-Spa del Feldhof. Un santuario sopraelevato dove il tempo sembra fermarsi, pensato esclusivamente per gli adulti. La protagonista indiscussa è la Sky Infinity Pool, una piscina panoramica con acqua termale che si affaccia sulle montagne e sulla città di Merano. Nuotare qui è come fluttuare tra cielo e terra, con una vista che toglie il fiato. Non mancano altre piscine, tra cui una con acqua salina e una vasca idromassaggio panoramica, per coccolarsi al sole o sotto le stelle.

Le saune panoramiche completano l’offerta, offrendo calore e relax con il fascino di viste mozzafiato. Tre terrazze e cinque sale relax inondate di luce naturale sono l’invito perfetto per lasciarsi andare, respirare a fondo e dimenticare ogni pensiero. E se cercate un momento ancora più esclusivo, le Private Spa Suite sono il rifugio perfetto per una giornata di coppia all’insegna del benessere, con trattamenti personalizzati e una privacy assoluta.

Family-spa: relax e divertimento per tutti al Feldhof

Al Feldhof, anche i più piccoli sono protagonisti. La Family-Spa è il luogo ideale dove genitori e figli possono rilassarsi e divertirsi insieme. Qui si trovano piscine riscaldate, aree relax accoglienti e persino una bio-sauna pensata per le famiglie.

I bambini adoreranno la piscina coperta con scivolo d’acqua indoor di 80 metri e la piscina all’aperto con scivoli emozionanti, mentre i più piccoli potranno giocare nella piscina dedicata ai neonati. E per garantire alle famiglie un’esperienza ancora più spensierata, il resort offre un servizio di animazione per bambini dai 3 anni in su. Olimpiadi, cacce al tesoro, parco giochi avventura, Teenie Lounge e cinema per bambini sono solo alcune delle attività che renderanno ogni giornata unica.

Acqua termale di Naturno: il segreto del benessere del Feldhof

Il cuore pulsante del Feldhof è l’acqua termale di Naturno, una risorsa naturale ricca di minerali con proprietà curative straordinarie. Quest’acqua sgorga a una temperatura di 17 °C ed è utilizzata nel resort tra i 32 °C e i 34 °C, in diverse piscine come il Solepool in giardino e la Sky Infinity Pool.

Le sue proprietà terapeutiche sono perfette per alleviare problemi reumatici, disturbi ortopedici e cutanei, favorendo al contempo il rilassamento muscolare e la rigenerazione. Un’esperienza che va oltre il benessere fisico, coinvolgendo mente e anima.

L'Alto Adige a tavola da Feldhof

Il benessere passa anche dalla tavola, e al Feldhof ogni pasto è un viaggio tra i sapori autentici dell’Alto Adige. La cucina gourmet è il fiore all’occhiello del resort, con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi e locali, scelti con cura per garantire il massimo del gusto e della qualità.

Che si tratti di una cena romantica a lume di candela o di un pranzo in famiglia, ogni occasione diventa speciale grazie all’atmosfera elegante e accogliente dei ristoranti del resort.

Camere e Suite per famiglie e coppie al Feldhof

Le camere e suite del Feldhof sono nidi di comfort e stile. Le suite familiari offrono spazi ampi e accoglienti, perfetti per creare momenti di condivisione o per rilassarsi dopo una giornata di attività.

Per le coppie, invece, ci sono camere eleganti con tessuti pregiati e dettagli raffinati, pensate per offrire un rifugio di pace e intimità. Ogni ambiente è progettato con materiali naturali e una particolare attenzione alla luce, per creare un’atmosfera calda e rilassante.

Attività e avventure al Feldhof

Il Feldhof non è solo relax: è anche un punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie dell’Alto Adige. Con 315 giorni di sole all’anno, Naturno è la destinazione perfetta per attività all’aperto come escursioni, ciclismo, arrampicata e golf.

I più avventurosi possono cimentarsi con il lama trekking, il rafting o il tiro con l’arco, mentre chi cerca qualcosa di più tranquillo può optare per una passeggiata nei dolci pendii circostanti o una visita a Merano, ricca di cultura e fascino.

Un resort, cinque esperienze Dolce Vita

Il Feldhof fa parte del circuito Dolce Vita Hotels, un gruppo di cinque resort situati nel raggio di 30 chilometri da Merano. Questo significa che, soggiornando al Feldhof, gli ospiti possono accedere senza costi aggiuntivi alle strutture e ai servizi degli altri resort, ognuno con una sua specializzazione: dal lusso romantico alla sostenibilità, dallo sport al relax puro.

Feldhof DolceVita Resort

Via Municipio 4 - 39025 Naturno (Bz)

Tel 0473 666 366