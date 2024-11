Cucina, vino e mito: con Vasiliki Kantina & Gastronomia la Grecia a Milano

A Milano, città delle mode, degli aperitivi e dei brunch infiniti, ora c'è anche Vasiliki Kantina & Gastronomia, che promette di farti dimenticare il traffico di Corso Buenos Aires per catapultarti tra le viuzze di Santorini. Merito di Vasiliki Pierrakea, anima e cuore del celebre Vasiliki Kouzina, che ha deciso di raddoppiare e portare il suo sogno greco al livello successivo.

Eleganza ellenica di Vasiliki Kantina e Gastronomia

Vasiliki, viaggio nel vino greco

Se pensi che la Grecia sia solo ouzo e gyros, fermati un attimo. Qui il protagonista è il vino, ma non quello che ti capita di bere in vacanza nei bicchieri di plastica. Parliamo di una selezione curata in modo maniacale: 152 etichette, ognuna con una storia, un terroir e un'anima.

Particolare di Vasiliki Kantina e Gastronomia

Tra i must, l’Assyrtiko di Santorini, con il suo gusto minerale che sa di mare e vento, e il complesso Xinomavro del Peloponneso, che potrebbe convincere anche il tuo amico sommelier più scettico. La guida in questo mondo enologico è Loredana Lo Coco, una sommelier che non solo conosce ogni vitigno, ma sa raccontarlo come fosse una poesia.

I vini greci autentici di Vasiliki

Ma il vino non è solo un piacere qui, è una missione culturale. «Ogni bottiglia rappresenta un frammento della storia greca, una narrazione millenaria che dobbiamo custodire e condividere», racconta Vasiliki. E mentre sorseggi, puoi quasi sentire le onde dell’Egeo.

Mezes, moussaka e molto di più da Vasiliki

Dopo aver scaldato l’anima con un calice, è il momento di coccolare il palato con una selezione di piatti che mescolano tradizione e raffinatezza. Dimitris Sintoris, mente dietro al menu, ha creato una sinfonia di sapori che si rivolge tanto agli appassionati di cucina ellenica quanto ai curiosi gastronomici in cerca di sorprese.

Guance di manzo, purea di patate, rosmarino e Mavrodafni di Patrasso di Vasiliki Kantina e Gastronomia 1/5 Arancini ripieni con crema di feta Nikos Memmos e menta di Vasiliki Kantina e Gastronomia 2/5 Spiedo di calamaro, nero di seppia, olio e limone di Vasiliki Kantina e Gastronomia 3/5 Carote arrostite, glassa all’arancia, anthotyro e semi di zucca di Vasiliki Kantina e Gastronomia 4/5 Galatopita, torta al latte tradizionale aromatizzata alla camomilla e fichi freschi di Vasiliki Kantina e Gastronomia 5/5 Previous Next

Tra le chicche da non perdere Taramas, una crema di uova di pesce dal sapore unico e Tyrokafteri: una piccante crema di feta che ti farà esclamare “Opa!” anche se non parli una parola di greco. E se sei nel mood per portarti la Grecia a casa, puoi approfittare dell’angolo gastronomia da asporto, dove la moussaka e altre delizie casalinghe ti aspettano pronte per essere divorate sul divano.

Come è Vasiliki: la Grecia non scontata a Milano

Vasiliki non si accontenta di far viaggiare i tuoi sensi; vuole trasportarti fisicamente in Grecia, e lo fa attraverso un design che mescola semplicità e raffinatezza. L’interior designer Joy Herro ha creato un ambiente che abbraccia la cultura ellenica senza scivolare nel banale.

La Grecia non scontata da Vasiliki Kantina e Gastronomia

Il soffitto, dipinto dall’artista Terpsichore Savalla, narra il mito di Persefone e Demetra: un racconto che parla di ciclicità, natura e amore, proprio come la cucina greca. Ogni dettaglio, dai tavoli minimalisti alle ceramiche, è stato pensato per evocare una Grecia contemporanea e autentica.

Vasiliki Pierrakea di Vasiliki Kantina e Gastronomia

Vasiliki Pierrakea ha una missione chiara: creare un ponte tra due culture, Grecia e Italia, unendo le loro anime in un racconto unico. «Vasiliki Kantina & Gastronomia non è solo un locale, ma un luogo di connessioni profonde», spiega. Dietro ogni piatto e calice c’è una storia, un produttore, una famiglia. Ed è proprio questa attenzione ai dettagli, questa volontà di raccontare la Grecia al di là degli stereotipi turistici, che rende questo posto speciale.

Vasiliki Kantina & Gastronomia

Via Clusone 6 - 20135 Milano

Tel 02 9438 1405