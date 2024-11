Fontainebleau Las Vegas: 3.644 camere, 36 bar e ristoranti e casinò da sogno

Il Fontainebleau Las Vegas è stato concepito come un'evoluzione del Fontainebleau Miami Beach che dalla sua inaugurazione nel 1954 si è subito posizionato tra gli alberghi iconici degli Stati Uniti per la sua combinazione di eleganza storica e lusso contemporaneo, creata dall’architettura modernista di Morris Lapidus, nonché per l’ambientazione di numerosi film di successo tra cui l’indimenticabile 007 Missione Goldfinger con Sean Connery.

L'esterno del Fontainebleau Las Vegas

Come è il Fontainebleau Las Vegas

A Las Vegas, sotto la direzione artistica del David Collins Studio guidato da Simon Rawlings, il design del resort è stato accuratamente studiato per trasmettere l'eleganza e il glamour del marchio Fontainebleau, riprendendo e facendo evolvere a un nuovo livello l'essenza dello stile del resort di Miami. Il dna di questo albergo è una qualità senza tempo, il design e la sofisticatezza creano qui un’esperienza distinguibile tra i tanti lussuosi resort della capitale del Nevada.

Il resort dispone di 3.644 camere e suite lussuose, una lobby impressionante di 20mila metri quadrati, compresa un'area di registrazione vip che da sola copre 5mila metri quadrati. Fin dal loro arrivo gli ospiti entrano subito in contatto con un ambiente sofisticato: due piani di boutique, cinque di sale meeting, grandi spazi per piscine all’aperto, wellness e fitness nella Lapis Spa, un casinò da 14 mila metri quadrati con soffitti alti 13 metri, oltre 1.300 slot machine e 128 tavolo da gioco. Incorporata nell'elegante design del resort la collezione di opere d'arte del Fontainebleau incarna l'impegno di lunga data del marchio nei confronti del pensiero e della creatività.

Come sono le camere del Fontainebleau Las Vegas

Le camere e le suite evocano un'eleganza sobria e senza tempo: la tavolozza di colori con tonalità blu e argento, con punte di rosa corallo, è accentuata da specchi in vetro mercurio e dettagli in ottone. Impiallacciature in legno intarsiato in zigrino perlato e marmo, superfici grigie argento, dettagli in foglie d'argento arabescati definiscono le superfici, mentre sia cassetti a forma di papillon in ottone che altri cenni attenti ai dettagli rappresentano i caratteri del marchio. Le stanze sono inoltre caratterizzate da una moquette personalizzata con un motivo lineare art decò in grigio tortora e sfumature di blu, una base geometrica per le varie selezioni di mobili curvilinei che si appoggiano.

Al Fontainebleau Las Vegas 36 bar e ristoranti

Per bar e ristoranti c’è solo l’imbarazzo della scelta: ce ne sono 36. Ispirandosi all'eredità delle eleganti steakhouse dalle luci soffuse degli anni ’50, il ristorante Don’s Prime che si trova al piano terra evoca il glamour di metà secolo in ambienti intimi e celebrativi. La sua carta propone classici rivisitati, oltre a carrelli e servizio al tavolo che creano emozioni culinarie in un'atmosfera raffinata e festosa. Il ristorante vanta collaborazioni esclusive con importanti allevatori di carne bovina negli Stati Uniti, oltre a wagyu giapponese e americano selezionato a mano.

Cosa si mangia al Fontainebleau Las Vegas

La cena comincia con un cocktail in stile pre-proibizionismo e un'ampia collezione di prestigiose etichette di vini e champagne. Nel menu si può scegliere zuppa di porcini e cipolla dolce; risotto ai funghi; tortino di granchio; tartara di manzo; gnocchetti al granchio; un piatto di ostriche; cocktail di scampi e naturalmente diverse insalate. I piatti forti come anticipato sono le carni: la bistecca in stile newyorkese; la braciola della casa; il pollo arrosto; il filetto mignon; tagli selezionati scelti da allevamenti particolari. Per chi preferisce il pesce c’è comunque il salmone appena scottato; la sogliola alla mugnaia; il filetto di branzino; il granchio reale dell’Alaska. Come contorni si servono gratin di patate con formaggi; asparagi grigliati; funghi arrosto; crema di spinaci e patate dolci. La lista dei dessert si mantiene all’altezza del locale.

Fontainebleau Las Vegas

South Las Vegas Blvd. 2777 - Las Vegas (Usa)

Tel 001 702 6787272