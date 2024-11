Pizze alternative e cocktail: l'abbinamento giusto di Svario a Roma

Se il cambiamento diventa la tradizione, Svario, la pizzeria e cocktail bar di Montesacro, ha deciso che l'autunno è la stagione del rinnovamento. Non che ci sia mai stata una vera e propria stagnazione. Svario è un locale che vive nel presente, puntando sempre a stupire con piatti, pizze e cocktail freschi di novità. Il locale è guidato da un quartetto: Irene Onofri, Dario Gioco, Alessio Valloni e Gabriele Tomassetti, uniti dalla passione per la cucina di qualità, che ogni anno regalano al pubblico di Svario un'autentica esplosione di sapori e creatività tra pizze, cocktail e tante sorprese.

La sala di Svario

Il menu svariato di Svario

A raccontare il nuovo menu il pizzaiolo Gabriele Tomassetti. Le sue creazioni sono state premiate da riconoscimenti come i due spicchi della guida Gambero Rosso 2025 e la menzione della 50 Top Pizza, segno che il lavoro e la passione non passano inosservati.

Conchetta con la polpetta di nonna di Svario (Foto: Alessandro Barattelli) 1/3 Conchetta con cavolo nero e provola di Svario (Foto: Alessandro Barattelli) 2/3 Crocchetta di patate di Avezzano schiacciate, provola affumicata di Svario (Foto: Alessandro Barattelli) 3/3 Previous Next

Tra i piatti da provare la polenta fritta, croccante all'esterno, con porcini trifolati, il supplì contadino con una combinazione di zucca, gorgonzola e crumble di guanciale. E poi, ci sono i padellini, che rappresentano un punto fermo del locale. La base è un impasto super idratato (85%), una sorta di impasto 2.0 che viene lavorato a mano. Tre varianti sono proposte: roast beef e salsa tonnata, scarola, pinoli, uvetta e alici oppure broccoletti ripassati e provola.

Le pizze di Svario

Arriviamo alle vere regine di Svario: le pizze. Qui il pizzaiolo Tomassetti ci ha messo tutta la sua creatività. Impasti ad alta idratazione, farine selezionate, e una lunga lievitazione di 24 ore sono solo il punto di partenza. Ogni pizza viene stesa rigorosamente con il mattarello, un gesto che ha il sapore della tradizione, ma con un tocco di modernità. La capricciosa non è certo una novità, ma qui la versione è un viaggio di sapori. Culatello di crudo, olive taggiasche e carciofo alla brace sono solo alcuni degli ingredienti che rendono questa pizza un'interpretazione tutta tricolore e romana della classica. Poi ci sono le pizze “svariate”. Sono vere e proprie "sperimentazioni" che giocano con ingredienti freschi e cotti, in un equilibrio tra morbidezza e croccantezza. Ad esempio, la pizza "Amatriciana di Gabriele" con pomodoro, guanciale di Amatrice, cipolla caramellata e una crema di pecorino. A quest'opera, il pizzaiolo ha voluto abbinare un cocktail a base di tequila, mezcal, lime e soda al pompelmo per un contrasto tra l'affumicato del guanciale e l'agrumato del drink.

Pizza Cavoli tua di Svario (Foto: Giulia Gerosa) 1/5 Pizza Bosco di Svario (Foto: Giulia Gerosa) 2/5 Pizza Cotto e patate di Svario (Foto: Giulia Gerosa) 3/5 Pizza Autunno di Svario (Foto: Giulia Gerosa) 4/5 Pizza Napoli rinforzata di Svario (Foto: Giulia Gerosa) 5/5 Previous Next

E che dire della "Cavoli tua"? Una pizza per i fan dei sapori forti. Vellutata di broccolo romanesco, cavolo nero, stracciatella di bufala e alici sono i suoi ingredienti. Ma non finisce qui: il cocktail che accompagna questa pizza è un mix di vermouth dry, acqua tonica e limone, in perfetto gioco di contrasti. E per chi ama i contrasti forti, c'è la "Boschi" (in abbinamento con un twist sull'americano), la "Agricola" (un cocktail con Aperol, genziana e vermouth dry) e la "Napoli Rinforzata", con vermouth bianco, basilico e prosecco. E non dimentichiamoci dell'"Autunno", che arriva con un cocktail speziato a base di amaro Montenegro, liquirizia e limone, per scaldarci durante le sere più fresche.

I dolci romani di Svario

Dopo una serie di pizze e cocktail, c'è bisogno di una chiusura dolce. I dolci sono un omaggio alla tradizione romana. Il maritozzo con la panna non può mancare, un dolce che è la quintessenza della romanità. Poi, c'è il tiramisù, che ha il suo fascino intramontabile, sempre genuino, sempre goloso. Ma la vera sorpresa arriva con la tartelletta con ricotta e amarene, oppure quella con ricotta al cioccolato, pere e cannella.

Svario, oltre le pizze i cocktail

Ma non è solo la pizza a fare la differenza a Svario. Il cocktail bar del locale è una delle nuove frontiere della mixology romana. Ogni drink è pensato per esaltare le note delle pizze e creare un'esperienza sensoriale completa. Ogni cocktail è realizzato con una selezione di ingredienti che vanno oltre l'ordinario. Il team del bar non è meno creativo e le proposte sono tutte da provare: drink che si sposano perfettamente con il tema della “sperimentazione”. Che sia per un aperitivo prima della cena o per chiudere la serata in bellezza, il cocktail bar di Svario è un altro dei motivi per cui questo locale non smette mai di rinnovarsi.

Svario Pizza Bar

Via Val Senio 18 - 00141 Roma

Tel 329 9299705