Roma a Natale? Ristoranti per cene e cenoni tra lusso e tradizioni

Le festività invernali sono finalmente alle porte, e nonostante l’autunno tardo che ha regalato giornate ancora tiepide, i romani non vedono l’ora di immergersi nell’atmosfera natalizia che sta lentamente invadendo la città. Roma, come ogni anno, si prepara a trasformarsi in un palcoscenico magico, dove luci scintillanti e decorazioni dorate abbelliscono le strade e le piazze, e l'aria si riempie di melodie festose, campanelli, e il suono delle zampogne. Ma oltre agli addobbi, un altro grande protagonista sarà la cucina, che celebra le tradizioni culinarie italiane con piatti abbondanti, ricchi e accoglienti, perfetti per una tavola imbandita da condividere con amici e parenti.

La magia delle feste a Roma

Le feste di Natale e Capodanno sono da sempre il momento per ritrovarsi attorno a una tavola imbandita, gustando piatti prelibati, riscoprendo le tradizioni e, naturalmente, brindando a un nuovo anno che arriva. Ma se quest’anno l'idea di cucinare ti sembra un po’ troppo impegnativa o se semplicemente hai voglia di goderti l’atmosfera di Roma senza preoccupazioni, sei nel posto giusto. La Capitale, infatti, offre un ventaglio incredibile di ristoranti dove potrai gustare piatti che spaziano dalla tradizione più autentica a esperimenti culinari innovativi, in ambienti esclusivi e festosi, pronti a rendere la tua esperienza natalizia e di Capodanno unica e indimenticabile.

Il Natale nella Capitale: un'atmosfera magica

Roma è un'incantevole tela bianca che, durante le festività natalizie, si trasforma in un vero e proprio scenario da fiaba. Piazza Navona, via del Corso, e i vicoli caratteristici dei rioni trasteverini sono impreziositi dalle luci delle decorazioni natalizie, dai mercatini ricolmi di dolci e regali e, naturalmente, dalle inconfondibili melodie natalizie che riecheggiano per le strade. È come se la città stessa respirasse la magia del Natale, rendendo ogni angolo una scoperta.

Ma a Roma non c'è solo la bellezza della città da ammirare: la gastronomia è protagonista assoluta delle festività. Il Natale è un'opportunità per riscoprire i sapori della tradizione, ma anche per lasciarsi sedurre dalle proposte gastronomiche più moderne ed elaborate. Quest’anno, il tema delle decorazioni natalizie è centrato su colori caldi e accoglienti, come il rosso, l’oro, il verde e il bianco, ma sarà soprattutto la tavola a brillare con piatti da condividere e da gustare con piacere.

I menu di Natale e Capodanno nei ristoranti di Roma

Mirabelle



Vigilia di Natale



Al settimo piano dell’Hotel Splendide Royal, il Mirabelle incanta con la sua vista mozzafiato e un menu firmato dall'executive chef Stefano Marzetti. La serata inizia con un Crudo di gamberi marinati in aceto di Xeres e lime, abbinato a burrata e caviale di frutto della passione. Si prosegue con una Capasanta croccante farcita di crema ai finferli e adagiata su purea di zucca, arricchita da tartufo nero, e un Polpo arrostito con scarola e peperoni dolci. Tra i primi, le Tagliatelle ai frutti di mare incontrano broccoli romani e bottarga di muggine, mentre il secondo celebra il Rombo al tegame con purea di castagne e radicchio brasato. Dolce chiusura con il Lingotto al cioccolato bianco e i classici sfizi natalizi. 295 euro per persona, bevande escluse

Feste al Mirabelle

Pranzo di Natale

La magia del Natale esplode in un percorso tra tradizione e territorio. Tra gli antipasti spiccano il Rocher di carciofi con puntarelle e pecorino di fossa e la Scaloppa di foie gras con crumble di nocciole e cachi caramellati. A seguire, il Consommé di cappone con cappelletti e la raffinata Girella di pasta fresca con zucca, tartufo bianco e spuma di taleggio. Il piatto forte? Una sontuosa Pernice lardellata con castagne e melagrana. Il dessert del Pastry Chef Delandre, con Fondente al Madagascar e Mousse al caramello, sigilla il pranzo con dolcezza. 235 euro per persona, bevande escluse

Cenone di Capodanno

Un inizio d’anno spettacolare tra lusso e prelibatezze. Si parte con un’Ostrica allo zabaione, seguita da Tagliatelle di calamari crudi e dalla ricca Bouillabaisse di astice blu. I Cappellotti di zucca mantovana preludono al Black cod con wok di verdure, mentre il Medaglione di vitello con foie gras chiude con eleganza. Immancabile il dolce d’augurio: la Religieuse al pompelmo rosa. Alla mezzanotte, lenticchie e cotechino per brindare alla fortuna. 900 euro per persona, bevande escluse

Mirabelle | Via di Porta Pinciana 14 - 00187 Roma | Tel 06 4216 8838

Adèle Mixology Lounge



Divertimento, musica, dj set, buon cibo e un grande offerta di mixology per attendere l’anno nel più esclusivo sky bar della capitale, questa è la notte di San Silvestro di Adèle Mixology Lounge dell’Hotel Splendide Royal.

Adèle Mixology Lounge

Capodanno

Musica, cocktail e una vista mozzafiato per una notte indimenticabile. Dalle 18:00 alle 21:45, menu à la carte con piatti come il Rocher di carciofi e il Manzo canadese con salsa bernese. Dopo le 22:00, il DJ set anima la festa, accompagnato da un Tris di tartare o ostriche, dolci natalizi e le tradizionali lenticchie e cotechino alla mezzanotte. Incluso un calice di vino o un cocktail per brindare in allegria. 240 euro per persona

Adèle Mixology Lounge | Via di Porta Pinciana 14 - 00187 Roma | Tel 06 4216 8838

Salone Eva – Hotel Hassler

Vigilia di Natale

L’eleganza dell’Hotel Hassler è lo scenario perfetto per un menu esclusivo, studiato ad hoc dall’executive chef Marcello Romano, che intreccia sapori tradizionali e note sofisticate. Dalla Ricciola cruda con maionese al bergamotto alla Pappardella ripiena di spigola, fino al Salmone in crosta di frutta secca. I dessert, come La Dolce Magia di Natale, sono firmati dalla Pastry Chef Martina Emili. 240 euro per persona, bevande escluse

Salone Eva

Cenone di Capodanno

Un percorso gourmet che inizia con Ostriche e caviale, prosegue con Raviolone di astice e culmina nel Tonno laccato al miele. I dessert artigianali e il piatto di lenticchie e zampone chiudono in bellezza. 590 euro per persona, bevande escluse

Salone Eva - Hotel Hassler | Piazza della Trinità dei Monti 6 Roma – Tel 06699340

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, si trasforma in un palazzo incantato per accogliere le festività natalizie con un mix irresistibile di eleganza senza tempo e glamour contemporaneo. Situato nel cuore della Città Eterna, questoresort a cinque stelle si anima di decorazioni scintillanti, creando un'atmosfera magica che evoca l’opulenza delle corti reali. Ogni angolo dell’hotel è un tripudio di dettagli raffinati che celebrano la bellezza e il calore del Natale, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza esclusiva in cui il lusso e la tradizione si incontrano in perfetta armonia. Entrando nella splendida hall del Rome Cavalieri, gli ospiti sono subito avvolti dall’opulenza della decorazione natalizia. L’albero di Natale, vestito in oro scintillante, bordeaux e verde smeraldo, diventa il simbolo di una stagione che celebra la ricchezza, la passione e la vitalità. Materiali pregiati come il velluto, la seta e i cristalli contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza senza pari.

Natale al Rome Cavalieri

Cucina stellata per le festività

Il cuore delle festività al Rome Cavalieri è, senza dubbio, la cucina di alta classe proposta dai suoi ristoranti. Il celebre Ristorante La Pergola di Heinz Beck, unico ristorante tre stelle Michelin di Roma, accoglie gli ospiti con un menu esclusivo, dove il gusto mediterraneo si fonde con piatti leggeri e sostenibili. Per la cena della Vigilia di Natale, il menu include prelibatezze come la Ricciola con Rosa di Gorizia affumicata e frutti selvatici e l’Astice con crema di mandorle e zabaione agli agrumi. Il Pranzo di Natale è un trionfo di sapori, con piatti come il Fegato grasso d’anatra con uva e agrumi e i Tortellini di cappone con zucca, Grana Padano e tartufo bianco d’Alba. E per l’arrivo del 2025, il Gran Gala di San Silvestro offre piatti straordinari come l’Ostrica al barbecue con elicrisio e finocchio e il Capriolo con tartufo nero e barbabietola, per una notte di festa davvero regale.

Al Ristorante Uliveto, l’executive Chef Nicholas Cuomo propone un menù a scelta per la Vigilia di Natale, con piatti come la Crema di ceci con gamberi scottati e il Filetto di rombo in mantello di zafferano. Il Brunch di Natale del 25 dicembre è un evento iconico, un vero e proprio banchetto che celebra la tradizione natalizia italiana con antipasti, piatti caldi e dessert inimitabili. La dolcezza delle festività è poi affidata all'Executive Pastry Chef Dario Nuti, con creazioni come la Girella natalizia di foresta nera e la Selezione di petits fours natalizi.

Capodanno con vista e glamour

Il Capodanno al Rome Cavalieri è un'esperienza che combina lusso e spettacolo. La Sala Le Belle Arti ospita una cena tradizionale con piatti straordinari come il Risotto allo champagne e zafferano e il Filetto di vitello in crosta di tartufo nero. A mezzanotte, il tradizionale cotechino e lenticchie accompagna il brindisi, mentre i più piccoli sono coinvolti in attività divertenti e giochi. Per chi cerca una visione ancora più esclusiva, il Capodanno con Vista al rooftop dell’hotel offre la possibilità di ammirare i fuochi d'artificio che illuminano Roma, sorseggiando un Moët & Chandon Réserve Impérial e gustando il buffet di dessert dello chef Nuti.

Cocktail e festeggiamenti al Tiepolo Bar

Da non perdere anche un cocktail natalizio al Tiepolo Bar, dove il mixologist Angelo Severini propone creazioni uniche come il Gold Royal Glam, il Christmas Kiss e il Noël Royal, ideali per rendere ancora più magiche le serate natalizie.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma | Tel 06 35091

Mogano X Ritual Lab

Pranzo di Natale

A Formello, a pochi chilometri da Roma, lo chef emergente Matteo Faenza propone un menu creativo che inizia con uno Snack di benvenuto allo chef’s table. Tra i piatti, le Pappardelle ripiene di ricotta con riduzione di peperoni e il Filetto d’abbacchio viterbese con cavolo nero. Il dolce finale? Un sorprendente Soufflé alla Papanero. 150 euro per persona, bevande escluse.

Mogano X Ritual Lab

Cenone di Capodanno

Dai Ravioli al vapore con brodo Pho al Piccione maturato in cera d’api, ogni portata riflette una cucina audace e territoriale. Finale in dolcezza con il dessert Limone e lenticchie della tradizione. 150 euro per persona, bevande escluse

MoganoXRitualLab | Via del Praticello Alto 5/7 - 00060 Formello (Rm) | Tel 388 634 6424

Nomina Roma Luxus Hotel

Nomina Roma Luxus Hotel

Vigilia di Natale e Capodanno

Nel cuore del Rione Monti, lo chef Andrea Fusco combina tradizione e innovazione. Dalle proposte di pesce freschissimo della Vigilia ai piatti d’autore del cenone di San Silvestro, ogni boccone è una sorpresa.

Nomina | Largo Angelicum 1/A - Roma | Tel +39 06.32091541

Rome Marriott Grand Hotel Flora

Immergiti nella magia delle feste con un’esperienza unica al Rome Marriott Grand Hotel Flora, dove ogni occasione speciale viene celebrata in una cornice di lusso e raffinatezza. Scopri i menu esclusivi e le atmosfere suggestive dei nostri ristoranti, pensati per rendere ogni momento memorabile.

Cena della Vigilia

La Cena della Vigilia di Natale si terrà sulla splendida Flora Rooftop Terrace e proporrà un menu sofisticato. Potrai gustare un delizioso carpaccio di spigola con capperi e olive, seguito da spaghettoni ai frutti di mare. Il piatto principale sarà il baccalà fritto accompagnato da crema di topinambur, polvere di pomodoro e una macedonia di verdure, concludendo con un semifreddo di pastiera napoletana. Il prezzo è di 80 euro a persona, bevande escluse.

Rome Marriott Grand Hotel Flora

Pranzo o Cena di Natale

Il Pranzo o la Cena di Natale saranno l’occasione perfetta per celebrare il 25 dicembre con un menu ricco di tradizione e sapori. L’esperienza inizierà con il culatello e carciofi fritti, proseguendo con tortellini in brodo di cappone. Il piatto principale sarà il petto di faraona ripieno di castagne, luganega e pistacchi, accompagnato da broccoli all’agro, con una dolce conclusione a base di pastiera napoletana. Anche in questo caso il prezzo è di 80 euro a persona, bevande escluse.

Capodanno

Per il Capodanno, il Rome Marriott Grand Hotel Flora ha creato un’avventura ispirata al magico mondo di Wonderland. La serata inizierà alle 19.00 con un aperitivo e musica dal vivo, per poi proseguire con menu esclusivi, un brindisi sotto le stelle sulla terrazza panoramica e uno spettacolo di fuochi d’artificio. La festa continuerà fino alle due del mattino con un DJ set.

Il menu della Flora Rooftop Terrace offre una proposta gastronomica unica. Tra i piatti proposti ci sono ostrica in margarita con estratto di cetriolo, carpaccio di gamberi rossi con burrata, agrumi e pistacchio, risotto all’astice blu con kumquat e polvere di corallo, raviolo di burrata e cedro con burro francese, salvia e tartufo nero pregiato, ombrina corba rossa con fondo di lumachine di mare e alga wakame, per finire con un cremoso al caramello salato con lampone e perle di lampone disidratato. A mezzanotte, il tradizionale cotechino e lenticchie accompagnerà i festeggiamenti. Il costo è di 320 euro a persona, vini inclusi. Un’alternativa altrettanto elegante è il menu del Flora Restaurant, che include tartare di salmone con pompelmo rosa e misticanza, gnocchetti di patate di Avezzano ai frutti di mare con polvere di cappero, mezzi rigatoni con ragù di agnello di Carpineto e porcini, filetto di maialino con vellutata di foie gras e ribes, e un semifreddo al croccante con salsa ai frutti rossi. Anche in questo caso, a mezzanotte verranno serviti cotechino e lenticchie. Il prezzo è di 160 euro a persona, vini inclusi.

Rome Marriott Grand Hotel Flora | Via Vittorio Veneto 191 00187 Roma | Tel 06 489929

Il Marchese Roma

Immergiti nella magia delle festività con due eventi esclusivi nel cuore di Roma, a Il Marchese dove tradizione e raffinatezza si incontrano per regalarti momenti indimenticabili.

Il Marchese

Natale

Festeggia il Natale con un menu pensato per esaltare i sapori della tradizione italiana con un tocco di modernità. L’esperienza culinaria inizia con un antipasto che include una crocchetta di coda alla vaccinara accompagnata dalla sua salsa, sedano croccante e un tocco di fava tonka. Seguono un crostone con bufala affumicata e puntarelle alla romana e un classico della cucina romana, la coratella con carciofi.

La vellutata di zucca con castagne e funghi di stagione introduce i primi piatti, con tortellini in brodo di gallina e gnocco alla romana arricchito da ragù in bianco, mandarino e finocchietto. Il secondo propone una succulenta punta di petto alla fornara con patate e carciofi, concludendo con una selezione di dolci natalizi. Il costo del menu è di 90 euro a persona, con una selezione di vini pregiati (Franciacorta Freccianera, Nebbiolo Langhe Pio Cesare e Ribolla Gialla Perusini) disponibili in proporzione di una bottiglia ogni cinque persone. Un menu dedicato ai bambini è disponibile al costo di 45 euro e include frittini misti, lasagna al ragù, cotoletta con patatine e bevande, per garantire una festa speciale anche per i più piccoli.

Capodanno

Dai il benvenuto al nuovo anno con un Gran Cenone indimenticabile che unisce alta cucina, vini eccellenti e intrattenimento in una location d’eccezione. Il menu di Capodanno inizia con antipasti raffinati come il gambero rosso crudo e cotto con sale Maldon affumicato, il cubotto di salmone marinato alla rapa rossa accompagnato da maionese al frutto della passione e sedano croccante, il baccalà mantecato con carciofo alla romana e crumble alle erbe, e una julienne di calamaro con puntarelle, uvetta, pinoli e un tocco di tabasco.

Il primo piatto è un cannellone di mare al profumo di lime, arricchito da fiori di basilico rosso e acetosella. Il secondo propone un filetto di ricciola scottata, accompagnato dal suo fondo bruno, pak choi al sesamo e un originale popcorn di maiale. Ogni portata è esaltata dalla selezione di vini pregiati, tra cui Franciacorta Freccianera, Nebbiolo Langhe Pio Cesare e Ribolla Gialla Perusini. La serata avrà inizio alle 20:30 con un aperitivo di benvenuto a base di Franciacorta e pouf di parmigiano con tartare di tonno rosso, maionese agli agrumi e caviale di aringa affumicata. Il Gran Cenone si concluderà con il tradizionale brindisi di mezzanotte, accompagnato da Franciacorta e il classico cotechino con lenticchie. Dalle 00:30, la festa continuerà con un DJ set e performance dal vivo fino alle prime ore del mattino. Sono disponibili diverse opzioni per partecipare: il Gran Cenone con brindisi di mezzanotte a 180 euro; il pacchetto con dopocena e tavolo riservato, incluso champagne (una bottiglia ogni quattro persone), a 250 euro; oppure un dopocena esclusivo con tavolo riservato per massimo cinque persone e champagne a 300 euro. Chi preferisce unirsi solo ai festeggiamenti dopocena può scegliere l’ingresso con due drink inclusi, al costo di 60 euro.

Il Marchese Roma Via di Ripetta 162 - 00186 Roma | Tel 06 9021 8872

Roma per le feste? Una buona idea

Roma, con la sua magia senza tempo, è il palcoscenico perfetto per celebrare il Natale e il Capodanno. La città si anima di luci, suoni e colori che rendono l'atmosfera ancora più speciale, mentre i ristoranti offrono esperienze gastronomiche indimenticabili che celebrano la cucina italiana in tutte le sue forme. Se sei alla ricerca di un Natale indimenticabile, ricco di tradizioni culinarie, atmosfere festive e piatti ricercati, Roma è senza dubbio il luogo dove vivere queste feste. Buon Natale e Felice Anno Nuovo!