Cene d'autunno al Kitchen di Como: Casali celebra selvaggina, tartufo e caviale

L'autunno porta con sé sapori che parlano di boschi, di terre umide e di cacciagione, una stagione che invita alla tavola con sostanza e carattere. Con questa filosofia, il ristorante Kitchen dello Sheraton di Como, sotto la guida dello chef Andrea Casali, inaugura una serie di cene tematiche per celebrare gli ingredienti più preziosi e intensi del periodo. Appuntamenti in cui si potrà assaporare una cucina essenziale, autentica, costruita per esaltare la materia prima con sapienza e misura. Selvaggina, tartufo bianco, funghi porcini, caviale: ognuna delle serate è un tributo alla stagione, un invito ad abbracciare l'autunno nella sua essenza, attraverso piatti che rispettano e valorizzano il gusto puro.

Il ristorante Kitchen dello Sheraton di Como

Cene al Kitchen di Como: tutti gli appuntamenti

La selvaggina - 7 novembre

La stagione si apre il 7 novembre con una serata dedicata alla selvaggina, un tema che invita a riscoprire sapori forti e radicati nella tradizione, reinterpretati con la raffinatezza che caratterizza la cucina di Casali. Si parte con una terrina di lepre alla Royale, un antipasto che introduce il carattere deciso del menu. A seguire, i plin ripieni di germano, accompagnati da un consommé di prosciutto crudo. Il piatto principale è un cervo servito con barbabietola e frutti rossi. La serata si conclude con un classico ma godurioso Mont blanc. Il menu è proposto a 100 euro, con un abbinamento di quattro calici di vino al costo di 60 euro. La medesima serata sarà ripetuta il 12 dicembre.

Il tartufo bianco - 14 novembre



Il 14 novembre è la volta del tartufo bianco, re incontrastato delle tavole autunnali. Il percorso inizia con un ovetto a 63°, arricchito dal Parmigiano Reggiano e impreziosito da scaglie di tartufo bianco, un inizio che già mette in evidenza l'eleganza del tema della serata. Seguono i tajarin ai 40 tuorli, conditi con burro e, naturalmente, ancora tartufo bianco. Come secondo, un filetto di manzo accompagnato da una purea di patate e tartufo, per concludere con una nota dolce di cioccolato e tartufo bianco. Il costo di questa esperienza è di 150 euro, con l'abbinamento di vini disponibile a 60 euro.

I grandi classici - 21 novembre e 5 dicembre



Il 21 novembre, e poi ancora il 5 dicembre, il Kitchen celebra i “Grandi classici” della cucina, un'occasione per gustare piatti iconici che non mancano mai di stupire, rivisitati in chiave moderna. Si inizia con il foie gras al torchon, servito con pan brioche, per passare a un risotto impreziosito da foglie d'oro, un omaggio al Maestro Marchesi. Il piatto principale è il filetto alla Rossini, un capolavoro di equilibrio e intensità di sapori, seguito da un tiramisù che chiude la serata con una nota di dolcezza italiana. Il prezzo del menu è di 100 euro, con l'abbinamento di quattro vini a 60 euro.

I funghi porcini - 28 novembre



L'appuntamento del 28 novembre è dedicato ai funghi porcini, altri grandi protagonisti dell'autunno. La cena inizia con un “cappuccino” di funghi porcini. Segue un risotto ai porcini, che sfrutta al massimo la delicatezza di questo ingrediente. Il piatto principale prevede piccione e funghi porcini, mentre il dessert sarò a base di castagne e cachi, altro dolce che celebra i sapori della stagione. Il menu è disponibile a 100 euro, con un abbinamento di vini al costo di 60 euro.

Il caviale - 19 dicembre



La stagione delle serate a tema si conclude il 19 dicembre con una cena dedicata al caviale, ingrediente di lusso per eccellenza, che Casali interpreta con eleganza. L'apertura è affidata a un tuorlo a 63° accompagnato da patate affumicate e caviale Oscietra, seguito da un corposo spaghettone allo zafferano, erba cipollina e caviale Beluga Amur. Per il secondo, un morone al bbq servito con salsa alla mugnaia e caviale Sturgeon. La serata termina con un dessert alla nocciola. Il menu ha un costo di 100 euro, con abbinamento vini a 60 euro.

Speciali delle festività - 25 e 31 dicembre



Le celebrazioni di fine anno trovano il loro culmine il 25 e 31 dicembre con due serate dedicate agli “Speciali delle feste”. In queste occasioni, il Kitchen offrirà un menu studiato per celebrare le festività con piatti che omaggiano l'alta cucina italiana.

Kitchen

Via per Cernobbio 41A - 22100 Como

Tel 031 516460