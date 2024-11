Alpin Arena Senales: Natale tra sci, natura e ristoranti panoramici

Ah, il Natale! Quel periodo dell'anno in cui ci ritroviamo a chiedere a Babbo Natale un po' di pace, una bella nevicata e, perché no, una vacanza lontano dal caos e dal turismo di massa. Se la vostra idea di vacanza natalizia prevede una fuga in montagna, lontano dai centri affollati e immersi nella natura, allora l'Alpin Arena Senales, in Alto Adige è la meta perfetta. Qui, la magia del Natale si respira a ogni passo, o meglio, a ogni discesa sugli sci.

Alpin Arena Senales paradiso degli sci per tutti (Foto: wisthaler.com)

Dove la natura è regina: l'Alpin Arena Senales

Immaginate un luogo dove le montagne sono talmente maestose da sembrare disegnate, il cielo è così azzurro da no sembrare vero. Ebbene, questa è l'Alpin Arena Senales, un angolo di paradiso dove la natura si esprime in tutto il suo splendore. Qui, non troverete edifici imponenti, ma masi di montagna che sembrano usciti da un racconto fiabesco, e una valle che si estende fino al ghiacciaio, ai confini con l'Austria. Una vera oasi di tranquillità.

Alpin Arena Senales, un angolo di paradiso in inverno (Foto: wisthaler.com)

La valle, che parte dal lago di Vernago e arriva a Maso Corto, è una delle ultime aree ancora preservate del nostro Paese. C'è una sola regola: lasciate che la natura spadroneggi. E che sia la neve, il silenzio o la vastità degli spazi a parlare per voi.

Sci alpino e divertimento all'Alpin Arena Senales

Chi ha detto che Natale è solo per chi ama il relax in un centro benessere o le cene con parenti chiassosi? Se siete sciatori, qui l'Alpin Arena Senales vi farà venire voglia di lanciare urla di gioia in perfetto stile snowboarder (anche se non siete proprio esperti). Con 42 km di piste e 11 impianti distribuiti tra altitudini che vanno dai 2.011 ai 3.212 metri, avete solo l'imbarazzo della scelta. Piste larghe, soleggiate e soprattutto non troppo affollate. Quindi, se pensate che durante le festività natalizie si rischi di trovarsi ingabbiati tra code interminabili e sciatori distratti, qui potete stare tranquilli. In più, c'è sempre quella sensazione di sciata in totale libertà che rende ogni curva più emozionante. E per chi non è proprio un campione dello sci, non temete: le piste medie e facili sono perfette per chi vuole divertirsi e migliorare la tecnica. E magari, chissà, fare quel salto che vi mancava da tempo.

Alta cucina tra i rifugi dell'Alpin Arena Senales

Dopo una lunga giornata sulle piste, è tempo di rifocillarsi. Qui l'offerta gastronomica è un vero e proprio viaggio nei sapori locali. Immaginate di fermarvi in una baita con vista sulle montagne innevate e gustare una piatto tipico della valle.

Bella Vista il rifugio a 2.842 metri

Il famoso Bella Vista, a 2.842 metri di altitudine, è il rifugio perfetto per chi vuole assaporare la cucina tradizionale mentre contempla uno dei panorami più spettacolari d'Europa.

Rifugio Bella Vista | Kurzras, 39020 Schnalstal (Bz) | Tel 0473 679130

Ma se davvero volete spingervi ai limiti (in tutti i sensi), non potete perdervi il Grawand, l'hotel più alto d'Europa a ben 3.212 metri. Qui potrete cenare in un ristorante self-service. E non dimenticate di fare una pausa e godervi la vista a 360° su ben 126 cime innevate. Un vero e proprio spettacolo. E per chi vuole dormire con la neve a portata di mano, ci sono anche camere per pernottamenti in mezza pensione.

Il Glacier Hotel Grawand (Foto: wisthaler.com) 1/6 Pranzo con vista al Glacier Hotel Grawand 2/6 Terrazza panoramica del Glacier Hotel Grawand 3/6 La vista dalla camere del Glacier Hotel Grawand 4/6 Una delle camere del Glacier Hotel Grawand 5/6 Il ristorante selfservice del Glacier Hotel Grawand 6/6 Previous Next

Se siete già entrati nel mood natalizio e avete deciso di trascorrere il vostro Natale sulle piste da sci, l'Alpin Arena Senales ha pensato ad alcune offerte speciali. Per esempio, il Glacier Hotel Grawand è perfetto per una vacanza invernale indimenticabile. La proposta Last Minute Natale include 3 notti in mezza pensione e due giorni di Skipass a partire da 484 euro a persona. Un prezzo che vale la pena, considerando che il soggiorno vi permette di dormire letteralmente tra le nuvole (se non vi impressionano le altezze, ovviamente!).

Glacier Hotel Grawand | Località Maso Corto 12 - 39020 Senales (Bz) | Tel 0473 662118

L'esterno del Smart Hotel Firn 1/3 Una delle stanze del Smart Hotel Firn 2/3 La piscina del Smart Hotel Firn 3/3 Previous Next

Se invece preferite una sistemazione più vicino alla natura (e meno in alto), potete optare per lo Smart Hotel Firn, a soli 9 km dall'Alpin Arena Senales. Qui, oltre a godervi una cena gustosa, potrete anche fare un tuffo in piscina o rilassarvi nella sauna. La proposta Last Minute Natale parte da 403 euro a persona, con mezza pensione e due giorni di Skipass. Perfetto per chi cerca un po' di relax dopo una giornata di sci intenso.

Smart Hotel Firn | Unser Frau 113 - 39020 Senales (Bz) | Tel 0473 055510

Piccoli sciatori contenti all'Alpin Arena Senales

E non dimentichiamoci dei bambini! Se avete dei piccoli sciatori, l'Alpin Arena Senales ha pensato anche a loro. Con la Snowkids Card, i bambini nati dal 2015 in poi possono sciare con skipass giornalieri a partire da 5 euro. Sì, avete letto bene, 5 euro per un'intera giornata di sci. Non male, eh? Insomma, se cercate un Natale diverso dal solito, lontano dal caos, ma pieno di avventure, l'Alpin Arena Senales è il posto giusto. Tra sci, natura incontaminata e cucina stellare, il vostro Natale sarà semplicemente perfetto. E ricordate: niente regali costosi, qui l'unico regalo che serve è un po' di tempo da dedicare a voi stessi.