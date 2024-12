Natale? £$Fàmolo strano$£: tradizioni che sfidano il manuale del perfetto Cenone

Altro che matrimonio, qui si parla di Natale, e come diceva Carlo Verdone nel celebre film Viaggi di nozze: "Fàmolo strano!". No, non stiamo proponendo di addobbare l’albero con calzini spaiati o di lasciare i tortellini in brodo a metà cottura. Il mondo è pieno di tradizioni natalizie che mettono in discussione ogni cliché delle nostre feste. Dimenticate il panettone, le tombolate infinite e le canzoni di Michael Bublé in loop: c’è chi addobba banani, chi si scambia mele come simbolo di pace, e persino chi festeggia il Natale con un secchio di pollo fritto di KFC. Se siete stanchi della solita routine natalizia, preparatevi a un viaggio tra le più strane, brillanti e inaspettate usanze del Natale in giro per il mondo. Pronti? Allacciate le cinture: si parte. E si festeggia.

Natale da film in Vietnam: quando Hollywood arriva in Asia

In Vietnam, dove solo il 7% della popolazione è cristiana, il Natale non è una celebrazione radicata nella tradizione religiosa. Tuttavia, gli amanti del cinema e delle luci scintillanti non si lasciano sfuggire l’occasione per trasformare le città in una versione vivente di un classico film di Natale di Hollywood.

Il Natale stile film di Hollywood a Ho Chi Minh City

Le strade si riempiono di alberi di Natale, luci sfavillanti e decorazioni con fiocchi di neve – nonostante la neve non abbia mai messo piede in queste terre tropicali. Passeggiando per le città, ti sembrerà di trovarvi in un set cinematografico di un remake di Mamma, ho perso l’aereo, con tanto di slitte trainate da finte renne e canzoni natalizie in loop, rigorosamente in inglese. E se credete che i vietnamiti si limitino a osservare, sbagliate! Molti organizzano una "réveillon" in stile francese per la Vigilia, con un menu degno di un party parigino: ostriche, lumache e la famosa bûche de Noël, una torta al cioccolato che sembra un tronco. Un dolce che non solo si mangia, ma si regala come simbolo di festa e amicizia.

Un hotel per passare il Natale in Vietnam - JW Marriott Hotel & Suites Saigon

Quando si parla di ospitalità di lusso, il JW Marriott Hotel & Suites Saigon è un nome che brilla come un’icona di stile e raffinatezza. Situato nel cuore pulsante di Saigon, questo hotel a cinque stelle rappresenta il meglio dell’ospitalità vietnamita, combinando eleganza, comfort e un tocco di tradizione asiatica. Nel caos vivace e colorato di Saigon, il JW Marriott Hotel & Suites Saigon emerge come un rifugio di serenità. L’hotel offre 305 camere e suite lussuose, oltre a 260 appartamenti dal design impeccabile, pensati per garantire il massimo del comfort e del relax. Ogni ambiente è curato nei minimi dettagli, riflettendo un’armonia tra design contemporaneo e tocchi di tradizione vietnamita. Il JW Marriott Saigon è molto più di un semplice hotel: è un paradiso per gli amanti della buona cucina, un luogo dove i sapori di tutto il mondo si incontrano in una celebrazione di gusto e tradizione. Tra le esperienze culinarie proposte, ogni ristorante offre una personalità unica e un viaggio gastronomico indimenticabile.

Una delle camere di JW Marriott Saigon

Per gli appassionati della cucina cinese, Yu Chu è una tappa obbligata. Qui, la tradizione cantonese si trasforma in arte grazie alla maestria degli chef e alla spettacolare cucina a vista. Ogni piatto, dai menù à la carte a quelli degustazione, è un omaggio alla perfezione dei sapori e all’equilibrio della tradizione. Un pranzo o una cena da Yu Chu non sono solo un pasto, ma un’esperienza da ricordare. Chi sogna l’Italia anche dall’altra parte del mondo troverà rifugio al Basilico, una trattoria accogliente dove la cucina italiana prende vita in tutta la sua autenticità. Piatti tradizionali e reinterpretazioni contemporanee si accompagnano a una selezione di vini pregiati, il tutto servito in un ambiente dal fascino unico. Sedersi al Basilico significa godere di una vista spettacolare sulla città, grazie alle sue grandi vetrate o alla terrazza panoramica, e lasciarsi trasportare dai sapori mediterranei. Per un’avventura culinaria che attraversa i confini, Market 39 è la destinazione ideale. Questo ristorante internazionale offre ricchi buffet di colazione, pranzo e cena, dove ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e un’attenzione maniacale ai dettagli. È il luogo perfetto per scoprire la varietà della cucina globale, tra sapori familiari e nuove scoperte, in un’atmosfera sofisticata e accogliente. Dopo una giornata trascorsa esplorando Saigon, il posto perfetto per rilassarsi è senza dubbio The Library, una lounge elegante e tranquilla che invita a staccare la spina. Qui, cocktail artigianali e tè del pomeriggio rivisitati in modo creativo si accompagnano a snack leggeri e deliziosi, serviti con stile. È il luogo ideale per concludere la giornata, avvolti in un’atmosfera intima e raffinata. Ogni angolo del JW Marriott Saigon è pensato per sorprendere e coccolare i suoi ospiti, ma è nei suoi ristoranti che l’hotel mostra il vero cuore della sua ospitalità: un invito a scoprire, assaporare e lasciarsi incantare.

Un soggiorno al JW Marriott Saigon non è completo senza una visita alla Spa by JW, dove il lusso incontra le antiche tradizioni asiatiche del benessere. Ogni trattamento è pensato per rilassare il corpo e rigenerare la mente, utilizzando tecniche e ingredienti ispirati alla cultura locale. Dopo una sessione di coccole alla Spa, sarai pronto per affrontare una nuova giornata con energia rinnovata.

JW Marriott Hotel & Suites Saigon | 4,6 (3076) Góc du?ng Hai Bà Trung &, Lê Du?n | Tel +84 28 3520 9999

Il Piccolo Natale in Irlanda: quando le donne si riposano

Il "Piccolo Natale" è una tradizione che affonda le radici nelle zone rurali dell'Irlanda, ma che negli ultimi anni sta tornando nelle case di molte famiglie in tutto il paese. Conosciuto anche come "il Natale delle donne" (Nollaig na mBan), si celebra il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, e segna la conclusione ufficiale delle festività natalizie.

La tradizione in Irlanda del Nollaig na mBan

In passato, questo giorno rappresentava l’unica occasione in cui le donne potevano prendersi una pausa dalle faccende domestiche, lasciando che gli uomini si occupassero di tutto. Oggi, la tradizione è diventata più che altro una celebrazione del potere femminile, una sorta di "Giornata della Donna 2.0". Mentre gli uomini preparano i pasti e smontano l’albero di Natale, le donne brindano con una birra al pub o si godono una cena tra amiche.

Un hotel per passare il Natale in Irlanda - Glendalough Hotel

Nel cuore della leggendaria Ireland’s Ancient East, immerso nella spettacolare Valle di Glendalough, si trova il Glendalough Hotel, un gioiello dell’ospitalità irlandese. Unico nel suo genere, questo hotel a conduzione familiare accoglie i suoi ospiti dal lontano 1830, offrendo semplicità, comfort e tradizione. Circondato da uno scenario mozzafiato, il Glendalough Hotel è molto più di un luogo dove pernottare: è una vera esperienza. In attività da quasi due secoli, il Glendalough Hotel è una struttura ricca di storia, dove si intrecciano racconti di ospiti illustri, tradizioni locali e un’ospitalità calorosa. Originalità e carattere sono evidenti in ogni angolo dell’hotel: dalle campane di chiamata nella reception, alla pendola realizzata dai maestri artigiani di Master and Sons of Dublin, fino al maestoso lampadario in cristallo di Waterford che decora la scala principale. Qui, la vecchia Irlanda incontra il comfort moderno, creando un ambiente unico che trasuda charme e autenticità. Le camere, ognuna con la propria personalità, riflettono questa fusione di passato e presente. Alcune vantano splendide viste sulla Monastic City e sul Glendasan River, altre sono impreziosite da dettagli di design e comfort, come materassi di alta qualità e mobili artigianali realizzati localmente.

Una delle stanze del Glendalough Hotel

Dopo una giornata trascorsa esplorando la valle, Casey’s Bar & Bistro è il luogo ideale per rilassarsi e ricaricarsi. Con il suo ambiente accogliente e l’atmosfera tipica irlandese, Casey’s è conosciuto per il cibo gustoso e i suoi caminetti scoppiettanti. Dai piatti tradizionali irlandesi ai menu per bambini, ogni pasto è un’esperienza deliziosa, perfetta per famiglie o gruppi di amici. Chi cerca un’esperienza culinaria diversa può provare The Barn, la nuova area per cenare all’aperto, perfetta per barbecue e cene informali, immersi nella bellezza naturale della valle.

Il Glendalough Hotel si estende su un terreno di due acri, ai confini della famosa Monastic City, un sito storico che ospita la maestosa St. Kevin’s Tower e altre antiche rovine monastiche. Passeggiando nei giardini dell’hotel, è possibile raggiungere il Glendasan River, dove la pace e la bellezza del paesaggio invitano alla contemplazione. La Valle di Glendalough, conosciuta come una delle destinazioni più suggestive d’Irlanda, è perfetta per gli amanti della natura, con percorsi che spaziano da passeggiate tranquille intorno ai laghi superiori e inferiori, a sfide più impegnative lungo il celebre Wicklow Way. Gli appassionati di geologia e storia naturale troveranno qui un vero paradiso, con paesaggi scolpiti dai ghiacciai e storie mitiche che si intrecciano alla bellezza naturale. L’inverno è una stagione speciale al Glendalough Hotel, con il Natale che trasforma la valle in un paesaggio da cartolina. Gli ospiti possono scegliere tra pacchetti B&B o cena e pernottamento, con camere accoglienti disponibili per famiglie, coppie o viaggiatori solitari. Capodanno si celebra in grande stile con cene a tre portate, musica dal vivo presso il Casey’s Bar & Bistro, e una passeggiata di Capodanno attorno alla valle: un modo perfetto per accogliere il 2025 con spirito rigenerato. E se state cercando un regalo unico, i voucher regalo del Glendalough Hotel sono perfetti per gli amanti della natura e dell’aria aperta.

The Glendalough Hotel | Brockagh, Glendalough, Co. Wicklow, A98 X9C1, Irlanda | Tel +353 404 45135

Il banano di Natale in India: quando gli alberi cambiano forma

Dimenticate pini e abeti. In India, dove solo il 2,3% della popolazione è cristiana, l’albero di Natale è un banano o un albero di mango. Con un miliardo di abitanti, però, significa comunque che circa 25 milioni di persone decorano i loro alberi con stelle di carta, vendute in ogni angolo di strada.

Albero di Natale a Goa in India

A Goa, uno degli stati più piccoli e affascinanti dell’India, i vicoli si trasformano in un cielo stellato grazie a gigantesche lanterne di carta a forma di stella, appese tra le case. Camminare sotto queste luci è un’esperienza magica, come trovarsi in una fiaba. Ma non fatevi ingannare: la vera festa per gli indiani è il Diwali, la famosa Festa delle Luci, celebrata tra ottobre e novembre. Per Natale, invece, ci si accontenta di banani addobbati. E non è poco.

Un hotel per passare il Natale in India - St. Regis Goa Resort

Se state cercando una vacanza che unisca lusso, avventura e relax, il St. Regis Goa Resort è il luogo perfetto per realizzare i vostri sogni. Situato in una delle destinazioni più affascinanti dell’India, il resort offre un’esperienza unica che soddisfa sia le coppie in cerca di una romantica fuga sia le famiglie alla ricerca di momenti indimenticabili insieme. Il St. Regis Goa Resort è sinonimo di opulenza senza tempo. Ogni soggiorno con l’Holiday Package include una combinazione di esperienze e servizi studiati per deliziare ogni ospite. A partire dalla colazione fino alla cena, la giornata sarà un viaggio culinario al Miri, il ristorante principale, dove un buffet ricco di sapori locali e internazionali vi aspetta. Per le famiglie, c’è una chicca in più: i bambini sotto i 12 anni soggiornano e cenano gratuitamente dal menu per bambini di Miri.

Una della camere del St. Regis Goa Resort

Il fiore all’occhiello del St. Regis è il suo famoso Butler Service, che garantisce un’assistenza impeccabile e personalizzata per soddisfare ogni vostra esigenza, 24 ore su 24. E poiché la connessione è fondamentale anche in vacanza, il Wi-Fi gratuito vi terrà sempre collegati al mondo, sia per condividere i vostri momenti speciali che per gestire le vostre necessità professionali. Il St. Regis Goa Resort è progettato per essere una destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore. Le coppie troveranno atmosfere romantiche in ogni angolo del resort, dalla spiaggia privata al lusso discreto delle suite, dove ogni dettaglio parla d’amore. Per le famiglie, il resort offre un mix di comfort e divertimento, con un club per bambini che permette ai più piccoli di divertirsi mentre i genitori si rilassano.

The St. Regis Goa Resort | Mobor, Cavelossim, Goa, 403731, India | Tel +91 832 662 1234

Babbo Natale in jandals: un Natale estivo in Nuova Zelanda

In Nuova Zelanda, il Natale arriva in piena estate. Qui, Babbo Natale abbandona gli stivali e la giacca per indossare una maglietta degli All Blacks (la squadra nazionale di rugby) e i suoi immancabili jandals – gli infradito in stile kiwi.

L'albero di Pohutukawa in Nuova Zelanda

Il vero simbolo natalizio della Nuova Zelanda, però, è il Pohutukawa, un albero che fiorisce con fiori rosso acceso proprio a dicembre. Secondo i kiwi, la durata della sua fioritura predice quanto sarà lunga e calda l’estate. È come un calendario meteorologico naturale con decorazioni integrate! E se pensavate che i kiwi non potessero essere più originali, sappiate che Babbo Natale qui si chiama Hana Koko, in lingua Maori, e arriva con uno spirito decisamente tropicale.

Un hotel per passare il Natale in Nuova Zelanda - DoubleTree by Hilton Wellington

Situato nel Central Business District di Wellington, il DoubleTree by Hilton Wellington è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza unica che unisce eleganza, comfort e una posizione strategica. Costruito nel 1928, questo storico hotel è un vero e proprio gioiello architettonico che, pur conservando il suo fascino d'epoca, offre servizi moderni e una calda accoglienza che inizia con un biscotto al cioccolato gratuito alla registrazione. Perfetto per turisti e viaggiatori d'affari, il DoubleTree by Hilton si trova a pochi passi dalle principali attrazioni della città e dal vivace lungomare.

Una delle camere del DoubleTree by Hilton Wellington

La posizione dell'hotel non potrebbe essere più conveniente. Adiacente alla famosa funivia di Wellington, gli ospiti possono facilmente salire fino al giardino botanico della città e godere di spettacolari viste panoramiche su Wellington e sul porto. Il lungomare, con la sua varietà di ristoranti, negozi e attività acquatiche, è raggiungibile in meno di cinque minuti a piedi. Che tu voglia passeggiare lungo la costa, esplorare la vivace zona del porto o partecipare a una delle tante attività acquatiche offerte, il DoubleTree by Hilton Wellington ti mette nel cuore pulsante della città. Con un ampio centro fitness a disposizione degli ospiti, il DoubleTree by Hilton Wellington è perfetto per chi desidera mantenersi attivo durante il soggiorno. Dopo una giornata di esplorazioni o di lavoro, rilassati e concediti il comfort delle moderne camere dell'hotel, progettate per offrire il massimo del relax e della funzionalità. Ogni dettaglio è pensato per farti sentire a casa, con servizi premium, Wi-Fi gratuito e letti comodi che garantiscono una buona notte di sonno.

Quando si parla di ristorazione, il DoubleTree by Hilton Wellington sa come viziare i suoi ospiti. Il ristorante Grazie Italiano porta un angolo d'Italia nella capitale neozelandese, offrendo piatti che raccontano la tradizione culinaria italiana con un tocco contemporaneo. Preparato con ingredienti freschi e di qualità, il menu propone una selezione di pasta artigianale, pizza tradizionale e deliziose specialità a base di grill e frutti di mare. Ogni piatto è una celebrazione della varietà della cucina italiana, che si distingue per la sua semplicità e i suoi sapori autentici. Il ristorante è aperto per colazione e cena, permettendo agli ospiti di iniziare la giornata con una deliziosa colazione italiana o di concludere una giornata piena di attività con un pranzo o una cena rilassante. L'atmosfera accogliente e raffinata di Grazie Italiano ti farà sentire come se fossi in Italia, mentre il servizio impeccabile del ristorante renderà ogni pasto un'esperienza da ricordare.

DoubleTree by Hilton Wellington | 28 Grey Street, Lambton Quay, Wellington Central, Wellington 6011, Nuova Zelanda | Tel +64 4 499 3496

Pollo Fritto e Natale in Giappone: KFC Time

Chi avrebbe mai pensato che il pranzo di Natale potesse essere servito da Kentucky Fried Chicken? Eppure in Giappone, dove solo l’1% della popolazione è cristiana, è nata una tradizione unica: Kurisumasu ni wa Kentakkii, ovvero “Kentucky a Natale”.

In Giappone a Natale tutti pazzi per il pollo di Kfc

Questa usanza è così popolare che devi prenotare mesi prima per avere il tuo pollo fritto il 25 dicembre. Tutto è iniziato nel 1970, quando il manager di un KFC giapponese pensò di promuovere il pollo come sostituto del tacchino natalizio. Da allora, il pollo fritto è diventato sinonimo di Natale in Giappone. È la prova che il marketing può davvero cambiare il mondo.

Un hotel per passare il Natale in Giappone - K5 Tokyo

Il K5 di Tokyo è un boutique hotel che sfida le aspettative della città. Situato nel cuore di Nihonbashi Kabutocho, il distretto finanziario che ha visto nascere la Wall Street giapponese, l'hotel occupa un edificio bancario degli anni Venti, che è stato magnificamente ristrutturato in un'opera d'arte architettonica moderna. Il progetto, curato dallo studio svedese Claesson Koivisto Rune, celebra la fusione tra il design svedese contemporaneo e l'eleganza minimalista giapponese, creando uno spazio che stimola i sensi in un ambiente sofisticato e stimolante.

Una delle stanze del K5 di Tokyo

Le camere del K5, tutte uniche, sono un esempio straordinario di design che unisce estetica e funzionalità. Il concetto di "naturale in città" è il tema centrale, con superfici calde, organiche e piante che abbelliscono gli spazi. I mobili sono progettati su misura e realizzati a mano da artigiani giapponesi, creando un'atmosfera intima ed esclusiva. Al posto della tradizionale TV, gli ospiti possono godersi un giradischi con una selezione di vinili, che aggiunge un tocco retro e personale. Le camere sono compatte ma accoglienti, mentre le suite e i loft offrono ampi spazi con aree salotto e vasche da bagno indipendenti, ideali per una permanenza rilassante e senza pari. L’esperienza nel K5 non si limita alla sola camera. Le aree comuni sono un inno all'idea giapponese di "aimai" (ambiguità), dove non esistono confini ben definiti tra i diversi spazi. La lounge, il caffè, il wine bar e il ristorante si fondono senza soluzione di continuità, creando un ambiente dove il design non è solo visibile, ma tangibile in ogni angolo. Questo approccio, insieme alla qualità impeccabile del servizio, trasforma ogni momento passato nell'hotel in un'esperienza immersiva e sensoriale.

Uno degli aspetti più affascinanti del K5 è senza dubbio la sua offerta gastronomica. Al primo piano, il Caveman, un ristorante che celebra le tradizioni culinarie di Giappone, Francia e Danimarca, propone una cucina innovativa abbinata a vini naturali e birre selezionate. Il Beer Hall al piano inferiore è la sede del primo flagship store Brooklyn Brewery in Giappone, dove gli ospiti possono degustare una varietà di birre artigianali in un’atmosfera conviviale e rilassata. Al piano terra, non può mancare una visita al Switch Coffee Stand, un caffè che propone una selezione di caffè eccellenti, dal classico espresso al drip coffee, perfetto per chi cerca una pausa nella giornata.

Il K5 si distingue non solo per la sua estetica ma anche per la sua posizione, che permette di esplorare facilmente il cuore pulsante di Tokyo. A pochi passi dai principali trasporti pubblici, gli ospiti sono a breve distanza dalle attrazioni storiche e moderne della capitale giapponese. In questo modo, K5 non è solo un luogo dove soggiornare, ma un punto di partenza ideale per scoprire la città, offrendo allo stesso tempo un rifugio elegante e accogliente dopo una giornata di esplorazioni.

K5 | 3-5 Nihonbashikabutocho, Chuo City, Tokyo 103-0026, Giappone | Tel +81 3-5962-3485

Il Natale andino in Perù: foglie di coca e Panettone

In Perù, il Natale è un mix di tradizioni cristiane e rituali preispanici. Un esempio? La lettura della foglia di coca, un’antica pratica Inca per scoprire il futuro. Dopo il panettone (sì, il Perù è il secondo consumatore mondiale di questo dolce italiano!), ci si riunisce per interpretare i messaggi delle foglie di coca.

La lettura della foglia di coca, un’antica pratica Inca per scoprire il futuro

Un Natale mistico e dolce, che combina passato e presente in un modo unico.

Un hotel per passare il Natale in Perù - Belmond Miraflores Park Lima

Immerso nel cuore del quartiere Miraflores, il Belmond Miraflores Park di Lima, in Perù, offre un'esperienza lussuosa dove l'eleganza moderna e il fascino peruviano si fondono perfettamente. Questo hotel a cinque stelle è una delle destinazioni più prestigiose di Lima, offrendo viste impareggiabili sull'Oceano Pacifico e la rigogliosa vegetazione dei parchi circostanti. Una vera oasi urbana, che combina comfort di alto livello, servizio di classe mondiale e una posizione ideale per esplorare il meglio di Lima.

Una delle camere del Belmond Miraflores Park Lima

All'ingresso del Belmond Miraflores Park, gli ospiti sono accolti da un'atmosfera sofisticata che unisce il design contemporaneo con sottili rimandi all'eredità culturale del Perù. Le camere e le suite dell'hotel riflettono un'atmosfera di lusso raffinato, caratterizzate da toni caldi, arredamenti eleganti e una cura impeccabile dei dettagli. Le sistemazioni variano per dimensioni e stile, dalle camere standard con comfort di lusso a suite spaziose che offrono viste mozzafiato sull'oceano. Molte delle suite sono dotate di terrazze private e piscine, elevando l'esperienza degli ospiti a nuovi livelli di privacy e lusso.

Il Belmond Miraflores Park offre opzioni gastronomiche eccezionali che soddisfano tutti i gusti. Al centro dell'hotel si trova Tragaluz, un ristorante raffinato che offre una fusione tra cucina peruviana e internazionale. Le offerte culinarie combinano sapori tradizionali con tecniche contemporanee, evidenziando gli ingredienti celebri del Perù, come frutti di mare freschi, quinoa e erbe native. Anche il design del ristorante è affascinante, con ampie finestre che si aprono su viste panoramiche della città e dell'oceano. Per un'esperienza più informale ma altrettanto sofisticata, gli ospiti possono visitare il Belo Bar, un ambiente chic e intimo dove sorseggiare cocktail preparati con maestria. Il menu del bar propone una selezione di liquori pregiati, insieme a una varietà di vini e distillati, perfetti per un drink prima di cena. Da non perdere anche una cena con vista all'Observatory Restaurant all'11° piano.

Nessuna esperienza di lusso è completa senza una visita alla Zest Spa dell'hotel, un vero rifugio per il relax e il ringiovanimento. La spa si ispira alla vivace flora dell'Amazzonia, offrendo trattamenti che incorporano erbe indigene, oli e rituali di guarigione tramandati di generazione in generazione. Che si tratti di un massaggio lenitivo, un trattamento viso rivitalizzante o un trattamento corpo disintossicante, gli ospiti saranno sicuri di uscire sentendosi rinnovati e rigenerati. L'atmosfera tranquilla della spa esalta l'esperienza terapeutica, garantendo una vera fuga dalla frenesia della vita cittadina. Inoltre, il Belmond Miraflores Park offre anche una palestra completamente attrezzata, con moderni macchinari e una vista spettacolare sullo skyline della città. Le strutture wellness dell'hotel sono pensate per soddisfare le esigenze di ogni ospite, che sia alla ricerca di relax, ringiovanimento o attività fisica.

Belmond Miraflores Park Lima | Mal. de la Reserva 1035, Miraflores 15074, Perù | Tel +51 1 6104000

Mele della Fortuna in Cina

In Cina, il Natale non è una festa nazionale, ma i centri commerciali si riempiono di Babbi Natale sorridenti. Una tradizione recente è lo scambio di mele come augurio di pace e fortuna. Il motivo? La parola cinese per mela (píngguo) suona simile alla parola per “notte di pace” (píng’an yè).

La mela della pace per il Natale in Cina

Quindi, mentre noi ci affanniamo per trovare il regalo perfetto, i cinesi si scambiano mele. E forse non hanno tutti i torti: è semplice, economico e significativo.

Un hotel per passare il Natale in Cina - Shangri-La Beijing Pechino

L'Shangri-La Hotel Beijing è una hotel a cinque stelle situata nel cuore del quartiere ovest di Pechino, che unisce la cultura tradizionale cinese all'eleganza moderna. A soli pochi passi dalle principali attrazioni della città come il Palazzo d'Estate, la Grande Muraglia e la Città Proibita, l'hotel è la base perfetta sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti. Con 670 camere e suite che offrono viste mozzafiato sulla città o sui giardini dell'hotel, gli ospiti possono godere di un soggiorno tranquillo con servizi di lusso. Le camere sono arredate in stile contemporaneo con letti confortevoli, bagni spaziosi e tecnologia all'avanguardia. Le suite offrono maggiore privacy e comfort, ideali per chi cerca un'esperienza esclusiva.

Una delle camere dello Shangri-La Beijing a Pechino

Il ristorante Shang Palace propone cucina cantonese autentica, mentre il Café Liang offre piatti internazionali preparati con ingredienti freschi e stagionali. Per momenti di relax, il Lobby Lounge serve tè pomeridiani e leggeri spuntini. Per il benessere degli ospiti, l'hotel vanta il Shangri-La Spa, che fonde trattamenti tradizionali asiatici e moderni in un ambiente sereno. È disponibile anche una palestra moderna e una piscina coperta. Le strutture per eventi comprendono oltre 2mila metri quadrati di spazio, ideali per conferenze, riunioni e cerimonie. L'hotel offre anche servizi esclusivi come assistenza concierge 24 ore su 24, un negozio di regali ben fornito e trasferimenti in limousine di lusso.

Shangri-La Beijing si distingue anche per il suo impegno nella sostenibilità, adottando pratiche ecologiche in tutte le operazioni. La posizione dell'hotel consente di esplorare facilmente la città, con attrazioni storiche, vie dello shopping e centri commerciali nelle vicinanze. Inoltre, gli ospiti possono organizzare tour personalizzati per visitare la Grande Muraglia, il Tempio del Cielo e altri luoghi emblematici di Pechino.

Shangri-La Beijing | 29 Zizhuyuan Road, Beijing 100089 Pechino | Tel. 86 10 6841 2211

Venezuela: Natale in pista, tutti a pattinare verso la Messa

In a Caracas in Venezuela, il Natale ha un ritmo tutto suo... e parliamo letteralmente! Durante la settimana che precede il 25 dicembre, familiari e amici si danno appuntamento per una tradizione un po’ insolita: tutti sui pattini a rotelle! La meta? La "Misa de Aguinaldo", la messa della mattina.

In Venezuela si va alla messa di Natale in pattini

Immaginate la scena: strade affollate, ma non da auto, bensì da una marea di pattinatori, che sfrecciano con grinta per raggiungere la chiesa. Ovviamente, per evitare che diventi una pista di slalom, le strade vengono chiuse al traffico, e il tutto si trasforma in una grande festa a ritmo di rotelle. Un po' come se la Messa fosse il gran premio di una gara di pattinaggio, dove la benedizione arriva subito dopo il giro di pista.

Un hotel per passare il Natale in Venezuela - Cayena Caracas

Cayena Caracas è un hotel di lusso situato nel cuore del quartiere esclusivo La Castellana di Caracas, in Venezuela. Questo raffinato hotel si distingue per la sua fusione unica di eleganza europea, comfort americano e il carattere autentico venezuelano. Con una posizione privilegiata, Cayena è il rifugio perfetto per chi cerca un angolo di tranquillità nella vivace capitale venezuelana, immerso in giardini lussureggianti e con splendide viste sul maestoso monte El Ávila.

Una delle stanze del Cayena Caracas

L'hotel, che si sviluppa su diverse eleganti stanze e suite, è progettato per garantire il massimo del comfort e dello stile. Ogni camera è un'opera di design che combina elementi moderni con l'artigianato locale, rendendo ogni soggiorno un'esperienza di lusso. Le camere dell'hotel includono diverse tipologie, tutte arredate con gusto e pensate per garantire un soggiorno confortevole. Le suite più esclusive, come la Cayena Suite, offrono servizi superiori, tra cui un maggiordomo privato, per un'esperienza di soggiorno senza pari. Le camere sono dotate di eleganti terrazze con vista sulle montagne o sulla città, offrendo un rifugio tranquillo dove gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi.

Una delle caratteristiche distintive di Cayena è la sua offerta gastronomica, con il ristorante Sereno che propone una cucina venezuelana autentica, rivisitata con tecniche internazionali, il tutto in un ambiente sofisticato e accogliente. Per il relax e il benessere degli ospiti, l'hotel vanta una piscina panoramica sul tetto. Con i suoi 25 metri di lunghezza, la piscina offre una vista mozzafiato su El Ávila, permettendo agli ospiti di nuotare o semplicemente rilassarsi godendo del paesaggio circostante. Questa zona della piscina è il luogo ideale per una pausa rinfrescante dopo una giornata di esplorazione della città o di incontri di lavoro. Cayena Caracas è anche un'opzione perfetta per chi è in viaggio d'affari. L'hotel dispone di strutture moderne per eventi e riunioni, offrendo spazi eleganti e attrezzature all'avanguardia.

Cayena Caraca | José Angel lamas y El Bosque, Av. Principal de La Castellana - Caracas 1060, Distrito Capital, Venezuela | Tel +58 212-2748200

Ravanelli al posto dei panettoni: la magia natalizia di Oaxaca (Messico)

Ogni 23 dicembre, la piazza principale di Oaxaca, in Messico, si trasforma in un museo all’aperto di sculture natalizie... fatte di ravanelli! Nella Noche de Rábanos, artisti locali intagliano ravanelli giganti in scene festose, dalle natività a personaggi locali, arricchite con bucce di mais e fiori secchi.

La Noche de Rábanos a Oaxaca

Questa tradizione, nata nel XVI secolo come trucco per attrarre acquirenti al mercato, è oggi una competizione annuale che culmina con l’illuminazione delle sculture. Non solo arte, ma anche festa: tra banchetti e luci, Oaxaca celebra un Natale originale, che mescola cultura, arte e, naturalmente, un po’ di umorismo!

Un hotel per passare il Natale in Messico - Majagua Hotel Boutique Oaxaca

Situato nel cuore della storica città di Oaxaca, il Majagua Hotel Boutique è una struttura esclusiva che incarna l’autenticità e il lusso. Questo elegante hotel boutique offre un'esperienza pensata appositamente per adulti, lontano dalla frenesia della vita quotidiana, per un soggiorno rilassante e rigenerante. Con la sua atmosfera intima e raffinata, il Majagua rappresenta la fusione perfetta di comfort moderno e l’autentico spirito messicano, rendendolo una delle destinazioni più ambite per chi visita Oaxaca. Il Majagua Hotel Boutique si distingue per la sua posizione centrale, che consente di esplorare facilmente tutte le bellezze di Oaxaca, città patrimonio dell’umanità. L’hotel si trova a pochi passi da importanti attrazioni turistiche, come il famoso Zócalo e la Chiesa di Santo Domingo, ma al contempo offre una tranquillità che permette agli ospiti di godere della pace e della serenità che solo un boutique hotel può offrire. Il design dell’hotel è un perfetto esempio della bellezza architettonica tradizionale mescolata con tocchi di modernità, rendendo ogni angolo un’opera d'arte da scoprire.

Una delle stanze del Majagua Hotel a Oaxaca

Caratterizzate da ampi spazi e arredi eleganti, le camere sono decorate con un gusto che richiama lo stile e i colori tipici di Oaxaca, ma con l’aggiunta di comfort moderni. Ogni dettaglio è curato con attenzione, dai letti king-size, alle lenzuola di alta qualità, fino ai bagni spaziosi con accessori di lusso. Le camere sono dotate di una serie di servizi pensati per garantire una permanenza senza pensieri: TV a schermo piatto, Wi-Fi gratuito, aria condizionata e, in alcune unità, anche una terrazza privata dove rilassarsi al tramonto. La piscina all’aperto è uno degli angoli più amati dagli ospiti, dove è possibile rinfrescarsi durante le calde giornate messicane, godendo della vista panoramica sulla città e sulle montagne circostanti. L'area della piscina è stata progettata con eleganza, con letti e chaise longue disposti in modo che ogni ospite possa godere della vista mentre si rilassa sotto il sole.

Anche la cucina del Majagua Hotel Boutique è pensata per soddisfare i palati più esigenti. Il ristorante dell'hotel offre piatti raffinati della cucina messicana, reinterpretati con un tocco di modernità. Utilizzando ingredienti freschi e locali, gli chef del Majagua creano piatti che esprimono la ricchezza della tradizione culinaria di Oaxaca, famosa per i suoi sapori intensi e le sue combinazioni. Gli ospiti possono gustare prelibatezze come il mole, una delle specialità più apprezzate della cucina oaxaqueña, ma anche piatti più internazionali, sempre con ingredienti di alta qualità.

Il Majagua dispone di un centro benessere che offre una vasta gamma di trattamenti rilassanti e rigeneranti, pensati per aiutare gli ospiti a ritrovare l’equilibrio e il relax. Tra i trattamenti offerti, ci sono massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, e trattamenti specifici per il benessere psico-fisico. Lo spazio dedicato al benessere è progettato per creare un’atmosfera di completa serenità, con luci soffuse e arredi che richiamano la cultura locale.

Majagua Hotel Boutique | Calle de José María Pino Suárez 519 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., Messico | Tel +52 55 1328 4105

Natale: festa globale, infinita e straordinaria

Che si tratti di un banano decorato, di sei canguri bianchi o di una bûche de Noël, il Natale dimostra di essere una festa universale che unisce creatività, tradizioni locali e un pizzico di ironia. E voi, dove vorreste passare il vostro Natale?