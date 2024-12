Perché un hotel quando puoi avere un castello? 5 Resort da fiaba in Irlanda

Ah, Natale! Quel periodo dell’anno dove l’unica cosa che vogliamo è staccare la spina, rilassarci, e magari anche sentirci come re e regine per qualche giorno. Ma dove andare per fare tutto questo? Semplice, Irlanda. Quest’isola incantevole ha tutto: paesaggi mozzafiato, castelli da fiaba e, soprattutto, un'atmosfera natalizia che ti fa sentire come in una cartolina. Se pensi che il Natale in Irlanda sia solo nebbia e pioggia (sì, lo sappiamo, la “green island” ha una fama meteorologica che la precede), preparati a cambiare idea. Non solo troverai comfort e lusso, ma anche un’ospitalità che ti farà sentire a casa, anche se sei lontano migliaia di chilometri. Ecco cinque destinazioni da non perdere per una fuga natalizia da sogno.

1. Ashford Castle (Mayo): un castello e una favola natalizia

Vuoi sentirti un vero signore del castello per Natale? Bene, allora ti servono Ashford Castle e il suo Lough Corrib, che sembra uscito direttamente da una fiaba. Immerso in un parco di 140 ettari, questo castello del XIII secolo è un tuffo nel lusso e nella tradizione irlandese.

Ashford Castle

Immagina: ti svegli in una stanza con pareti tappezzate, letti enormi, camini scoppiettanti e decori natalizi che ti lasciano senza fiato. Ma non è solo l’ambiente che ti farà sentire una star del passato. Il pacchetto natalizio del castello comprende una cena della vigilia e un’uscita in barca sul lago il giorno di Natale, con musica tradizionale e whisky caldo per scaldarti. Se pensi che il divertimento si fermi qui, ti sbagli: potrai anche provare esperienze come falconeria e tiro con l’arco per sentirti ancora più regale.

Ashford Castle | Ashford Castle Dr, Ashford Or Cappacorcoge, Cong, Co. Mayo, Irlanda | Tel +353 94 954 6003

2. The Old Inn Crawfordsburn (Down): Natale d’altri tempi con un tocco moderno

Sospiriamo pensando a un Natale dal sapore antico, con il calore di un camino scoppiettante e canti sotto l’albero. A The Old Inn Crawfordsburn, un boutique hotel che risale al 1614, puoi vivere tutto questo, con un tocco di lusso moderno che rende la tradizione ancora più affascinante.

Natale al The Old Inn Crawfordsburn

A Natale, l’hotel si trasforma in una vera e propria capsula del tempo, dove la magia del passato incontra i comfort contemporanei. Il pacchetto "A Merry Little Christmas" include cocktail e canapè per la vigilia, una colazione champagne il giorno di Natale, e un pranzo degno della migliore tradizione irlandese. Se poi vuoi un’esperienza unica, puoi cimentarti in una nuotata nel mare del Helen’s Bay o lasciarti coccolare dalla Treetop Spa, con la sua vista mozzafiato sulla foresta circostante.

The Old Inn Crawfordsburn | 15-25 Main St, Crawfordsburn, Bangor BT19 1JH, Regno Unito | Tel +44 28 9185 3255

3. Glasson Lakehouse (Westmeath): lusso che ti fa sentire a casa

Ti piace l'idea di un Natale tranquillo, lontano dallo stress, ma non vuoi rinunciare al lusso e al comfort? Glasson Lakehouse è il posto che fa per te. Situato nella regione delle Ireland’s Hidden Heartlands, questo resort si trova a contatto con la natura e offre un’accoglienza calda e intima. Appena arrivi, sei accolto con un bicchiere di vin brulé e mince pie.

Glasson Lakehouse

Il pacchetto natalizio offre una cena della vigilia a tre portate, seguita da un pranzo di Natale a cinque portate che farà ballare le papille gustative. Dopo aver mangiato, puoi rilassarti nella piscina riscaldata all’aperto, giocare a giochi da tavolo o guardare un film natalizio. Per smaltire un po’, una pedalata nei boschi sarà l’ideale. Un Natale di puro benessere, senza rinunciare a nulla.

Glasson Lakehouse | Lakehouse, Killinure, Glasson, Co. Westmeath, N37 HX45, Irlanda | Tel: +353 90 648 5120

4. Marine & Lawn Slieve Donard (Down): Natale con vista mozzafiato e tanto cibo

Se sei il tipo che ama il lusso d’epoca e la bellezza mozzafiato del paesaggio, Slieve Donard è il tuo posto perfetto. Questo hotel storico, situato ai piedi delle Mourne Mountains, ha una vista spettacolare sulla spiaggia dorata e sul leggendario campo da golf di Royal County Down.

Marine e Lawn Slieve Donard

A Natale, l’hotel si veste a festa, con decorazioni spettacolari che ti faranno sentire parte di un sogno. Il pacchetto natalizio include un afternoon tea delle grandi occasioni, un pranzo opulento con prodotti locali di alta qualità (soprattutto scampi e controfiletto di manzo), e persino un incontro con Babbo Natale. E se sei un appassionato di golf, puoi anche regalarti una partita in uno dei campi più belli al mondo. Il lusso, il cibo e il divertimento, tutto in un’unica soluzione.

Marine & Lawn Slieve Donard | Downs Rd, Newcastle BT33 0AH, Regno Unito | Tel +44 28 4372 1066

5. Killeavy Castle Estate (Armagh): un castello incantato ai piedi delle montagne

Se sogni di trascorrere il Natale in un castello circondato da una natura incontaminata, il Killeavy Castle Estate è il posto che fa per te. Questo castello del XIX secolo è circondato da 140 ettari di boschi e paesaggi verdi ed è la destinazione ideale per chi cerca un po’ di tranquillità.

Killeavy Castle Estate

A Natale, l’hotel offre un’esperienza magica: afternoon tea accanto al camino, cibo delizioso e intrattenimento dal vivo, il tutto immerso in un’atmosfera festosa che ti farà dimenticare il mondo fuori. Il pacchetto per Santo Stefano ti permetterà di goderti un delizioso pranzo, il pernottamento in una delle camere eleganti, l'accesso alla spettacolare spa e perfino una passeggiata in e-bike per esplorare i dintorni. Una vera e propria fuga nel lusso e nella natura.

Killeavy Castle Estate | 12 Ballintemple Rd, Killeavy, Newry BT35 8LQ, Regno Unito | Tel +44 28 3044 4888