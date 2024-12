Ritorna il Caffè della Posta: cocktail, pasticceria e cucina a Courmayeur

È un ritorno che profuma di storie, tradizione e innovazione: il Caffè della Posta di Courmayeur (Ao), riapre le sue porte lunedì 16 dicembre. Dal 1911 questa icona è stata un punto d'incontro per attori, principi, re e turisti affamati di emozioni autentiche. Ora, con un nuovo look e un nuovo team, il Caffè della Posta torna a brillare più forte che mai tra un mix di caffè fumante, dolci fatti in casa, cocktail firmati e piatti gourmet.

Una foto storica dell‘interno del Caffè della Posta di Courmayeur

Caffè della Posta, nuovo capitolo per un'icona storica

Dietro il rilancio del Caffè della Posta c'è l'imprenditore Marcello Forti. Già noto per aver riportato in auge il celebre Caffè Pedrocchi di Padova, ora ha messo gli occhi su Courmayeur con un obiettivo chiaro: trasformare questo storico locale in un mix irresistibile di storia, gusto e contemporaneità: «Vogliamo riportare il Caffè ai suoi antichi splendori… ma con un twist moderno che lo renda ancora più speciale», racconta. Insieme a lui, un team guidato da Enrico Canepa, che ha sempre avuto a cuore il destino di questa icona, darà nuova vita a questo gioiello.

Caffetteria & Dolci al Caffè della Posta

La mattina qui non sarà mai solo una questione di routine. Ti aspetta una caffetteria dove ogni tazza è un rito. Ti piacerebbe provare qualcosa di diverso? Qui non si fa solo espresso e cappuccino, ma autentiche esperienze per il palato. Prova un Cold Brew, estratto a freddo per 12-24 ore con un sapore fresco e dolce oppure scegli l'Estrazione a filtro manuale per un gusto più puro ed elegante. Non puoi perderti anche il famoso Jamaican Blu Mountain. E per rendere tutto ancora più speciale, abbina il tuo caffè a una delle cioccolate calde Valrhona.

Cosa si mangia al Caffè della Posta

Se il tuo stomaco inizia a chiedere qualcosa di più sostanzioso, niente paura. Al Caffè della Posta puoi mangiare a ogni ora del giorno, grazie a un menu all day che spazia tra tradizione, comfort food e creatività grazie allo chef Edoardo Ferrera. Immagina di sederti con un piatto fumante e gustoso come un Super Toast del Posta, la Tartare di Pezzata Valdostana, un trionfo di gusto locale e la Raclette-Fondue al padellino, con patate alla brace per una pura magia alpina. E non finisce qui! Ogni weekend ti aspettano serate speciali: come giovedì, trippa al carrello, venerdì, carrello dei bolliti, e domenica, la Padella del Caffè della Posta.

Il cocktail bar del Caffè della Posta

Se il tuo spirito è più da cocktail, il Caffè della Posta non è solo caffè e pranzi: è un vero cocktail bar. Dalla mixology classica ai grandi classici rivisitati in chiave moderna, da provare, ad esempio, il Negroni del Posta 1911 con cold brew di caffè monorigine, spezie e un tocco di classe, Martini in Vetta, con gin al timo, vermouth dry e profumi di montagna, Buonanotte da Via Roma, una dolce combinazione di grappa, camomilla e limone. Se preferisci una versione senza alcol ci sono anche cocktail zero, infusi con ingredienti locali, sapore e un twist speziato. Un esempio? Un salto nel blu con mirtilli, infusi di fiori e un tocco di mele fresche.

Foto storica del Caffè della Posta di Courmayeur

Il restyling del Caffè della Posta

Enrico Canepa e il suo team hanno lavorato con cura al restyling del locale per mantenere intatto il suo fascino storico ma con un tocco fresco e contemporaneo. La filosofia? Mantenere lo stile autentico usando tecniche antiche e dettagli storici che sembrano sempre essere stati lì. Ogni angolo, ogni affresco e ogni spazio interno ti darà l'impressione di fare un salto indietro nel tempo… ma con il comfort di oggi.