Scopri Casa Clàt: design, eleganza e vista nel centro di Cagliari

Nel centro di Cagliari, in un palazzo ottocentesco, c'è Casa Clàt. Un boutique hotel che non è solo un luogo dove soggiornare, ma anche un'esperienza che intreccia lusso, design e convivialità in un'atmosfera senza tempo. Nove suite di design, ciascuna con la propria anima e personalità, accolgono viaggiatori che cercano non solo un letto, ma una storia da vivere.

Il giardino di Casa Clàt

Cagliari, tra storia e rinascita

Cagliari è in fermento. La città, crocevia del Mediterraneo, sta cambiando volto, grazie a importanti interventi architettonici e urbanistici. Nuovi waterfront verdi, riqualificazione del centro storico e la rinascita della marina stanno portando a una nuova epoca d'oro. Casa Clàt si inserisce con stile in questo panorama di rinascita. È il rifugio perfetto per chi arriva per lavoro, per chi la sceglie come base per esplorare il sud della Sardegna o per chi desidera semplicemente scoprire il fascino di una città che si muove tra tradizione e modernità.

Le nove suite del Casa Clàt

Le nove suite di Casa Clàt sono un inno alla bellezza e alla funzionalità. Ogni stanza è diversa, ma tutte condividono spazi ampi, soffitti alti e un design ricercato che richiama il fascino delle dimore patrizie dell'Ottocento.

Alcune suite possono essere unite per creare spazi ancora più grandi, perfetti per famiglie o gruppi di amici. E per chi cerca il massimo, c'è il Torrino: una terrazza esclusiva con una vista mozzafiato sulla città e sul golfo. È il luogo ideale per un aperitivo al tramonto, una cena romantica o un party intimo con un tocco di magia.

La cucina di Casa Clàt

La gastronomia di Casa Clàt è una dichiarazione d'amore per il Mediterraneo. Ingredienti di qualità, freschezza assoluta e un pizzico di creatività sono gli elementi che caratterizzano ogni piatto.

Il ristorante di Casa Clàt

Dal brunch all'aperitivo, fino alla cena, ogni momento al ristorante è un viaggio sensoriale. La cucina moderna strizza l'occhio alla tradizione, aggiungendo contaminazioni eleganti che sorprendono e deliziano.

Il Parterre e il Giardino di Casa Clàt

Casa Clàt è più di un boutique hotel: è un luogo dove vivere la città. Il parterre è un ambiente elegante e accogliente, perfetto per incontrarsi, lavorare o semplicemente rilassarsi. Con un design contemporaneo e pareti decorate ad altorilievo, qui ogni dettaglio racconta storia e raffinatezza.

Il giardino di Casa Clàt

E poi c'è il giardino, un'oasi nascosta nel cuore della città. Fresco, riservato, ma mai distante dalla vita cittadina, è il luogo ideale per assaporare i migliori crudi di mare dell'isola o per condividere un calice di vino in buona compagnia.

La cantina nell'ex stalla di Casa Clàt

Nella profondità storica del palazzo, un tempo destinata alle stalle, Casa Clàt ha creato una cantina che è una gioia per gli amanti del vino. Etichette prestigiose e annate eccellenti sono protagoniste di degustazioni che trasformano ogni sorso in un viaggio attraverso i vigneti più pregiati.

La cantina di Casa Clàt

Il Torrino: rifugio con vista mare di Casa Clàt

Per chi cerca qualcosa di davvero speciale, il Torrino di Casa Clàt è un piccolo paradiso sopra i tetti di Cagliari. Con una vista panoramica a 360° e un'atmosfera intima, è perfetto per una serata romantica, una riunione riservata o una festa esclusiva per pochi amici.

Il Torrino di Casa Clàt

Fino a otto ospiti possono vivere questa esperienza, con servizio bar e cucina dedicato. E per chi desidera unire lusso e privacy, l'accesso al Torrino può essere riservato in esclusiva con una delle suite.