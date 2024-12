Dormire tra lusso e storia? A La Medusa si può... e con vista Vesuvio

Si ha un bel dire, raccontare, dipingere… Così Goethe descriveva la bellezza struggente della Campania, terra di contrasti e meraviglie. E in questo quadro idilliaco, alle pendici della collina di Varano, si erge La Medusa, un hotel che non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'esperienza di puro incanto. Situato a Castellammare di Stabia (Na), con una vista sul Golfo di Napoli, questo gioiello di fine Ottocento offre un mix di storia, lusso e natura.

La vista sul Vesuvio de La Medusa

La Medusa, panorama da sogno e una posizione strategica

Immaginate di svegliarvi e ammirare il Vesuvio che si specchia nel mare, mentre Capri e Ischia si stagliano all'orizzonte. La Medusa è la base perfetta per esplorare le meraviglie della Campania: a 20 minuti da Napoli e Salerno, a un passo dalle iconiche Amalfi, Ravello e Positano. E non dimentichiamo le escursioni storiche a Pompei e Paestum o una giornata in barca verso Capri.

Il Giardino dell'Eden de La Medusa

Avete mai sognato un giardino segreto? A La Medusa lo trovate e si chiama il Giardino dell'Eden: un'oasi di pace e profumi dove gli agrumi convivono con fiori dai mille colori e piante secolari. Qui potrete perdervi tra sentieri ombreggiati, rilassarvi nei salottini all'aperto o sorseggiare un bicchiere di vino mentre il sole cala sul Golfo. E per chi cerca il massimo del relax, c'è l'Eden Wellness Center: un vero paradiso per mente e corpo.

Il giardino dell'Eden de La Medusa

Eden Wellness Center: benessere a La Medusa

Lasciate ogni stress fuori dalla porta e immergetevi in un mondo di armonia. L'Eden Wellness Center offre trattamenti olistici in un'atmosfera avvolgente, perfettamente integrata con la natura. Tra sauna finlandese, bagno di vapore aromatizzato, idromassaggio all'ozono e doccia emozionale, avrete solo un problema: scegliere da dove iniziare. E poi c'è la palestra cardiofitness all'aperto, per chi vuole allenarsi circondato dalla bellezza naturale.

Relax nella spa de La Medusa

Camere e suite de La Medusa

Ogni stanza di La Medusa racconta una storia. Che scegliate una camera traditional, superior, deluxe o una suite, troverete un mix perfetto di stile classico e dettagli contemporanei.

Le pareti bianche e i pavimenti in ceramica di Vietri dipinta a mano creano un'atmosfera luminosa e raffinata, mentre i comfort moderni, dai letti king-size ai bagni di design, vi faranno sentire coccolati come mai prima. E poi c'è la vista: affacciarsi sul Vesuvio o sul parco vale da sola il soggiorno.

Donn'Eugenia: il ristorante de La Medusa

Preparatevi a un viaggio nei sapori. Donn'Eugenia, il ristorante gourmet dell'hotel, è un omaggio alla cucina mediterranea. La colazione, servita nella veranda estiva, è un tripudio di dolce e salato, con prodotti locali e delizie fatte in casa. A pranzo e cena, invece, potete scegliere tra un menu à la carte o un menu gourmet, perfetto per i palati più esigenti. E per un'esperienza indimenticabile, c'è la Sala Belvedere: cenare qui, con le luci del Golfo di Napoli come sfondo, è pura magia.

Il ristorante de La Medusa

La piscina de La Medusa

Non c'è nulla di meglio di un tuffo rinfrescante in una giornata estiva. La piscina di La Medusa, circondata da lettini e ombrelloni, è il luogo ideale per rilassarsi sotto il sole. Che siate amanti della tintarella o preferiate leggere un buon libro all'ombra, qui troverete il vostro angolo perfetto. E per chi non riesce a staccarsi dai piaceri della cucina, un cocktail o uno snack vi aspettano a bordo piscina.

Calda accoglienza a La Medusa

Questa dimora di charme non è solo un hotel: è un viaggio nel tempo e nello stile. Le sue linee neoclassiche, frutto di un attento restauro, raccontano il passato borbonico del palazzo, mentre gli arredi moderni aggiungono un tocco di freschezza. Ogni angolo, dal grande salone alla piccola veranda, è un invito a rallentare e godersi la bellezza della vita. C'è un motivo se gli ospiti di La Medusa si sentono come “vecchi amici”. L'atmosfera familiare, la cura per ogni dettaglio e il sorriso sincero del personale creano un'esperienza di ospitalità autentica. Eleganza e raffinatezza qui non sono mai ostentate, ma si respirano in ogni angolo, dai salottini interni alle terrazze affacciate sul mare.