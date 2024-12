Leonardo Trulli Resort: oasi di lusso nella Valle d'Itria... anche a Natale

Nel cuore della magica Valle d'Itria, in una Puglia che racconta storie di tradizioni antiche e abbraccia il lusso rilassato, c'è il Leonardo Trulli Resort. Situato a pochi passi dal pittoresco Locorotondo (Br), uno dei borghi più belli e caratteristici d'Italia, il Leonardo Trulli Resort offre un contatto privilegiato con la natura. Qui, sulle colline che dividono il mare Adriatico dallo Ionio, puoi immergerti in un paesaggio di quiete e biodiversità, lontano dalla frenesia cittadina. Le radici del resort affondano in una storia d'amore per la terra. Nel secolo scorso, Leonardo Cardone, reduce dalla guerra, tornò nella sua amata Puglia per dedicarsi alla coltivazione di ulivi, viti e agrumi. Oggi, grazie alla visione di Rosalba Cardone, il resort continua a raccontare quella storia di passione e ospitalità che ha attraversato le generazioni.

La piscina di Leonardo Trulli Resort

Trulli e masseria: il cuore di Leonardo Trulli Resort

Il Leonardo Trulli Resort è costruito intorno a un nucleo di trulli originali del XVIII secolo, restaurati con cura da esperti artigiani locali, e a una masseria del XIX secolo, che rappresenta il cuore pulsante della struttura. Ogni camera è un piccolo angolo di paradiso, con dettagli che raccontano la storia del territorio e giardini privati che permettono agli ospiti di vivere a stretto contatto con la natura.

Uno dei trulli del Leonardo Trulli Resort

L'esperienza diventa ancora più speciale grazie all'orto biologico: un'esplosione di colori e sapori, utilizzati quotidianamente dallo chef del resort per una cucina chilometro zero. Vuoi mettere le mani in pasta? Partecipa alle lezioni di cucina e scopri i segreti delle ricette pugliesi. Diciamolo, soggiornare al Leonardo Trulli Resort non è solo dormire: è un'ode al comfort, un poema epic. Tra trulli fiabeschi, una masseria stile Liberty e una dimora di campagna che sembra uscita da un romanzo, ogni camera è una piccola opera d'arte del relax. Qui, anche le lenzuola hanno una storia da raccontare: realizzate in cotone parcalle di fibre naturali, ti accarezzano come un sussurro d'estate, mentre i copriletti in lino delle antiche Tessiture Salentine ti avvolgono in un abbraccio tutto pugliese.

Stanza del Leonardo Trulli Resort 1/6 2/6 Una delle stanze del Leonardo Trulli Resort 3/6 Uno dei bagni delle stanze del Leonardo Trulli Resort 4/6 Una stanza del Leonardo Trulli Resort 5/6 Il living di Leonardo Trulli Resort 6/6 Previous Next

Non c'è spazio per compromessi: materassi a molle insacchettate degni di un hotel a sette stelle (o del paradiso?) e cuscini personalizzati per ogni capriccio del dormire. Vuoi un cuscino soffice come una nuvola o compatto come un sogno dritto al punto? Detto, fatto. Ma il vero colpo di scena arriva con la doccia esterna nel giardino privato. Sì, hai capito bene: puoi fare la doccia sotto le stelle o al sole, circondato da erbe aromatiche che ti fanno sentire come il protagonista di uno spot di benessere totale.

Esperienze per ogni stagione da Leonardo Trulli Resort

Il Leonardo Trulli Resort è aperto tutto l'anno, e ogni stagione offre un motivo diverso per visitarlo. Che tu sia amante delle giornate calde d'estate, delle atmosfere romantiche dell'autunno o della magia del Natale, qui troverai un'esperienza su misura per te.

Il giardino di Leonardo Trulli Resort

Inverno: magia natalizia in Valle d'Itria

In inverno, il borgo di Locorotondo si trasforma in un vero villaggio natalizio. Passeggia tra le sue stradine illuminate, scopri le opere degli artigiani locali e poi rifugiati nel calore accogliente di un trullo. Dopo una giornata all'aperto, immergiti nella piscina riscaldata ai sali di magnesio o gusta i sapori invernali della cucina pugliese, come i piatti a base di ortaggi di stagione e i dolci della tradizione, tra cui le iconiche Tette delle Monache.

Primavera: il risveglio della natura

La primavera è il momento perfetto per vivere la natura in tutto il suo splendore. L'aria profuma di rose e gelsomino, e il resort offre infinite possibilità per attività all'aperto: dalle passeggiate in bicicletta lungo i sentieri ciclabili, al padel tra gli ulivi, fino al trekking nei dintorni.

Colazione con vista da Leonardo Trulli Resort

E dopo una giornata attiva, rilassati con un massaggio all'olio extravergine d'oliva o prova un dolce preparato con ricotta di mandorle fresca. La sera, il silenzio delle spesse mura di pietra delle camere concilia un sonno rigenerante.

Estate: slow living e mare cristallino

In estate, il Leonardo Trulli Resort ti invita a rallentare i ritmi e goderti la dolce vita. Comincia la giornata con una sessione di yoga all'aperto, sorseggiando tisane alle erbe aromatiche raccolte nei giardini del resort. A colazione, gusta i frutti freschi dell'orto biologico: pomodori, barattieri e angurie sono un tripudio di sapori autentici.

La piscina del Leonardo Trulli Resort

Per gli amanti della cultura, l'estate è anche il momento del Festival della Valle d'Itria e della rassegna Jive (Jazz in Valley Experience), che portano musica e spettacoli nei borghi vicini. E se ami il mare, le spiagge cristalline sono a soli 15 minuti di auto.

Autunno: sapori e benessere

L'autunno è la stagione della degustazione e del relax. Scopri i sapori autentici della Puglia con le degustazioni di olio e vino novello, o concediti una pausa nella spa Bagno di Natura. Questa oasi di benessere offre biosauna, docce emozionali, bagno turco e Jacuzzi ai sali di magnesio, ideali per rigenerare corpo e mente.

Un viaggio sensoriale a Leonardo Trulli Resort

Al Leonardo Trulli Resort, ogni esperienza è studiata per farti sentire speciale. Dalla cura dei dettagli architettonici, che raccontano storie antiche, alla cucina, che celebra i sapori autentici del territorio, ogni momento è un invito a rallentare e assaporare la bellezza della vita.