Dormire in stazione... a 5 stelle? È il Canfranc Estación nei Pirenei

Immagina di essere catapultato in un luogo dove la storia ti abbraccia e la cucina. Stiamo parlando del Canfranc Estación, un hotel a 5 stelle che non è solo un posto dove dormire, ma una vera e propria macchina del tempo che ti trasporta nel passato... con tutti i comfort del futuro. Situato nel cuore dei Pirenei, questa meraviglia di architettura, che un tempo era una stazione ferroviaria internazionale, ha deciso di fare un grande ritorno nel 2023, trasformandosi in un Royal Hideaway Hotel che mixa l’eleganza d’antan con il lusso moderno. Ma non è solo il suo aspetto da film epico a farti battere il cuore. Qui, dove una volta passavano treni diretti a tutto il mondo, ora viaggia una cucina stellata: il ristorante Canfranc Express ha conquistato la sua stella Michelin con piatti che sono un vero e proprio viaggio nei sapori autentici dei Pirenei, rivisitati con un tocco contemporaneo da un team di chef che sembrano maghi più che cuochi.

L'esterno del Canfranc Estación

Canfranc Estación, da antica stazione a hotel a 5 stelle

Ma andiamo con ordine: il Canfranc Estación non è solo un hotel, è un’onda di emozioni. Appena entri, ti senti come se stessi attraversando una porta magica. Le camere? Un mix tra il calore dell'art déco e la freschezza di un design ultra moderno, con tocchi di legno, velluto e ottone. Immagina di svegliarti con la vista mozzafiato sulle montagne, di fare colazione con i prodotti tipici locali e di prepararti per un viaggio gastronomico.

La reception del Canfranc Estación
Dettagli del Canfranc Estación
Bar del Canfranc Estación
Interni accoglienti del Canfranc Estación
Calda atmosfera al Canfranc Estación
Particolare del Canfranc Estación con vista sul ristorante Canfranc Express
La hall del Canfranc Estación

Come detto, il Canfranc Estación, oggi un lussuoso Royal Hideaway Hotel, ha una storia affascinante. Inaugurata nel 1928, la stazione ferroviaria fu uno degli edifici più importanti del suo tempo e oggi è stata trasformata in un hotel che conserva il suo fascino storico. Situato nel cuore dei Pirenei, l’hotel è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale nel 2002 per il suo valore storico e architettonico. La trasformazione in un hotel a 5 stelle ha mantenuto intatta l’atmosfera elegante e imponente dell’edificio, unendo il passato con il presente in un mix perfetto di comfort, lusso e tradizione.

Con 104 camere eleganti e spaziose, il Canfranc Estación è un rifugio ideale per chi cerca un’esperienza unica. Le camere sono progettate con uno stile caldo ed elegante, che mescola elementi art déco con accenti di cultura popolare aragonese. I materiali nobili, come il legno e l’ottone, e i tessuti ricchi, come il velluto, creano un’atmosfera accogliente e raffinata, che trasporta gli ospiti indietro nel tempo, mentre i dettagli moderni aggiungono un tocco di contemporaneità.

Stanza del Canfranc Estación
Una delle stanze del Canfranc Estación
Una delle stanze del Canfranc Estación

Il relax firmato Canfranc Estación

Al piano terra dell’hotel si trova la Wellness Spa, un’area dedicata al relax e al benessere degli ospiti. Con una piscina riscaldata, una zona fitness e una biblioteca elegante, la spa è il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata di esplorazione nei magnifici Pirenei. E per chi desidera un drink, il bar della hall storica è il posto perfetto per gustare un cocktail in un’atmosfera unica, circondati dalla storia e dal fascino di un hotel che è tanto un pezzo di storia quanto un angolo di lusso.

Mangiare al Canfranc Estación

Il Canfranc Express ti invita a salire a bordo di una carrozza di treno, ma questa volta non per fare un viaggio verso un altro luogo, bensì per intraprendere un viaggio nei sapori. Lì, lo chef Eduardo Salanova ti farà gustare piatti come il consommé chiarificato di migas del pastor, o il Ternasco del Pirineo. Ogni boccone è come un piccolo viaggio nella tradizione dei Pirenei, ma con un twist super cool.

La sala del ristorante Canfranc Express
Eduardo Salanova, chef del ristorante Canfranc Express
Il ristorante Canfranc Express del Canfranc Estación
Uno dei piatti del ristorante Canfranc Express
Uno dei piatti del ristorante Canfranc Express
Colore e gusto nei piatti del ristorante Canfranc Express

E non dimentichiamoci degli altri due ristoranti: il Ristorante 1928, che ti fa fare un tuffo nell'incredibile banchetto di gala che inaugurò la stazione, e El Internacional, che offre piatti come il Foie Royal d'anatra e il Caviale Per Sé Pyrinea, un’ode ai prodotti locali.

Questo non è solo un hotel, è un viaggio nel tempo, nella storia e nei sapori che non ti farai dimenticare facilmente. Con il Canfranc Estación, il lusso non è solo nella camera in cui dormi o nella spa dove ti rilassi: è in ogni singolo piatto, in ogni dettaglio che racconta la storia di questo angolo di mondo. Se stai cercando qualcosa di più di un semplice soggiorno, qualcosa che unisca avventura, storia e alta cucina, questo è il posto che fa per te. E chi lo sa, magari tra una portata e l’altra, ti verrà voglia di prendere un treno... ma non un treno qualsiasi. Un treno che ti porterà nei sogni.