Zwiglhof, relax sostenibile per tutta la famiglia in cima alle Dolomiti

Situato a 1.450 metri di altitudine, il Zwiglhof sorge in una posizione privilegiata sopra San Candido (Bz), nel cuore dell’Alto Adige. Affacciato a sud, il resort offre una vista aperta sulle Dolomiti di Sesto, riconosciute patrimonio naturale dell’umanità dall’Unesco, e sull’Alta Val Pusteria sottostante. Un luogo dove natura e tranquillità si incontrano, regalando un’esperienza autentica di montagna. L’agriturismo associato al resort completa l’offerta con un’esperienza autentica e rurale. Qui si può vivere il contatto diretto con la natura e gli animali del maso: mucche, pony, cavalli avelignesi, galline, conigli e il fedele cane Kitti animano la vita quotidiana.

Il Zwiglhof sorge in una posizione privilegiata sopra San Candido

Le camere del Zwiglhof

La struttura dispone di cinque suite romantiche e tre suite familiari, progettate per offrire comfort e una connessione autentica con l’ambiente naturale. Realizzate con legname locale riciclato, pietra della regione e tessuti in loden tipico, queste sistemazioni riflettono un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’identità del territorio.

Ogni camera offre una vista mozzafiato sulle maestose vette dolomitiche, visibile direttamente dal letto. Gli interni sono pensati per garantire un soggiorno accogliente: un’anticamera con guardaroba, una spaziosa camera da letto e un bagno dotato di doccia. Le camere sono accessoriate con TV satellitare, asciugacapelli, set di cortesia, scaldasalviette e cassetta di sicurezza. L’ambiente è completato da dettagli moderni come Wi-Fi gratuito, tapparelle automatizzate e un sistema di regolazione individuale della temperatura, che utilizza un impianto di riscaldamento a cippato ecologico. Ogni dettaglio è stato studiato per unire comfort, funzionalità e un’esperienza autentica a contatto con la natura.

Relax al Zwiglhof

La struttura offre una biblioteca ricca di volumi adatti sia agli adulti che ai bambini. Tra i libri disponibili si trovano romanzi, testi sulla storia dell’Alto Adige e letture per i più piccoli, che rendono la biblioteca un luogo perfetto per momenti di relax e approfondimento culturale. Gli ospiti adulti possono inoltre usufruire del prato-solarium, attrezzato con lettini confortevoli, del pergolato ombreggiato e del focolare esterno. Una cartina panoramica con cannocchiale consente di ammirare i paesaggi circostanti, esplorando visivamente le vette e le vallate.

Tra i trattamenti proposti, il fieno si distingue per i suoi benefici naturali allo Zwiglhof

L’area wellness dello Zwiglhof è pensata per offrire agli ospiti una pausa rigenerante, favorendo il benessere fisico e mentale. Spazi silenziosi e curati permettono di rilassarsi, anche in compagnia dei bambini, pur mantenendo un’atmosfera tranquilla. Una cabina a raggi infrarossi, grazie a una tecnologia avanzata, diffonde un calore profondo già a 30°C, ideale per rilassare i muscoli, alleviare dolori alla schiena e stimolare circolazione e metabolismo senza sovraccaricare il sistema cardiovascolare. La sauna, invece, con temperature tra 80 e 100°C, offre effetti disintossicanti e un rinforzo per il sistema immunitario. L’aggiunta di acqua sui sassi caldi aumenta l’umidità, apportando benefici alle vie respiratorie.

Sopra la struttura principale, la piscina naturale riscaldata è suddivisa in due aree: una per il nuoto e una per le piante acquatiche. La piscina, lunga 15 metri e con profondità variabili, è adatta a tutta la famiglia. L’acqua proviene da una sorgente naturale della struttura, mentre il riscaldamento utilizza un sistema a cippato, in linea con un approccio sostenibile. Accanto, il sentiero “Kneipp” offre un’esperienza sensoriale: camminando a piedi nudi su materiali naturali come sassi, pigne e trucioli di legno, è possibile stimolare i piedi e migliorare la circolazione.

Zwiglhof: la piscina a sfioro

Tra i trattamenti proposti, il fieno si distingue per i suoi benefici naturali. Gli oli essenziali rilasciati dal calore favoriscono il rilassamento muscolare, alleviano i dolori articolari e migliorano l’equilibrio del sistema nervoso. Il fieno utilizzato proviene dai prati a 1700 metri di altitudine, garantendo una qualità autentica. La zona wellness include anche una vasca “Kneipp” per bagni a temperature alternate, utili per migliorare la circolazione e prevenire disturbi vascolari.

Zwiglhof, uno spazio per i bambini

Al maso, i bambini trovano spazi dedicati per il gioco e la socialità, sia all’interno che all’esterno. Nella stanza giochi, accanto alla tradizionale “Stube”, i più piccoli possono divertirsi con giochi da tavolo come “Non t’arrabbiare” e “Monopoli” o costruire con i mattoncini Lego. La stanza, dotata di una piccola stufa e una comoda panca, crea un ambiente accogliente per i piccoli ospiti. Intanto, i genitori possono rilassarsi nel bar o nella “Stube”, gustando un buon vino dell’Alto Adige e conversando con gli altri ospiti.

Il maso Zwiglhof è adatto ad ospitare tutta la famiglia

All’esterno, il divertimento continua con un parco giochi tradizionale che include scivoli, altalene, sabbiere e attrezzature per l’arrampicata. Per i bambini più grandi, ci sono anche attività dinamiche come una pista go-kart con trattori a pedali, un trampolino e un albero per arrampicarsi. Nei pressi di un piccolo ruscello, un parco giochi naturale offre l’occasione di esplorare e giocare in un contesto di natura incontaminata.

Zwiglhof, un’agricoltura rispettosa degli animali

L’azienda agricola del resort si distingue per il rispetto degli animali e dell’ambiente. Gli animali vivono in stalle libere e possono scegliere liberamente se uscire all’aperto. L’alimentazione è priva di ogm e antibiotici, con l’obiettivo di garantire un allevamento sostenibile e una produzione responsabile. Gli animali del maso includono un toro, mucche, vitellini, galline, conigli, un cane e pony, tra cui il nano Flecki e le avelignesi Rubina e Perle. I bambini possono visitare la stalla in qualsiasi momento e partecipare alle attività quotidiane, come dare da mangiare agli animali.

I bambini possono visitare la stalla in qualsiasi momento e partecipare alle attività quotidiane, come dare da mangiare agli animali

Accanto all’ingresso, un piccolo shop consente di acquistare prodotti genuini come marmellate di frutti di bosco, sciroppi di sambuco, uova fresche, pane, e specialità locali come le “Kaminwurzen”, salsicce affumicate. Tra gli articoli disponibili ci sono anche oggetti artigianali, come scodelle in cirmolo, ideali per portare a casa un ricordo dell’esperienza vissuta. Questo agriturismo combina tradizione e modernità, offrendo un ambiente autentico e rilassante, ideale per le famiglie che desiderano immergersi nella natura e nella cultura dell’Alto Adige. Inoltre, presso il punto vendita del maso, è possibile acquistare prodotti locali e artigianali.