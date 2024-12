Gran Bretagna in Fiore: un viaggio tra “Flower Show” e giardini botanici

Nel 2025, la Gran Bretagna si prepara a sbocciare come mai prima d’ora, trasformandosi in un vero paradiso per gli amanti dei fiori e della botanica. Dai riflettori glamour del Chelsea Flower Show di Londra, con i suoi progetti visionari e le piante più rare, fino alle perle nascoste come l’Harrogate Spring Flower Show, ogni angolo del Paese promette di incantare con una sinfonia di colori e profumi. E per chi vuole immergersi in paesaggi mozzafiato, i giardini botanici come l’avveniristico Eden Project in Cornovaglia e il maestoso Royal Botanic Garden di Edimburgo offrono esperienze che uniscono natura e arte.

Gran Bretagna in fiore, i “Flower Show”

Aprile

Si comincia già ad aprile. Dal 24 al 27, il Great Yorkshire Showground ospiterà l’Harrogate Spring Flower Show, dando ufficialmente il via alla stagione del giardinaggio. Famoso per i suoi premiati giardini espositivi e le raffinate mostre d’arte floreale, l’evento è ideale sia per i principianti che per gli esperti. Tra laboratori interattivi, vivai specializzati e stand gastronomici, l’atmosfera festosa trasforma lo Yorkshire in una meta imperdibile per la primavera.

Maggio

Dal 2 al 4 maggio 2025, i giardini storici di Beaulieu, nell’Hampshire, faranno da cornice alla BBC Gardeners’ World Spring Fair. L’evento mette in risalto le migliori pratiche di giardinaggio primaverile attraverso giardini espositivi, laboratori e dimostrazioni curate da esperti. I biglietti includono l’accesso a Beaulieu, al National Motor Museum, alla Palace House e al parco giochi Little Beaulieu, rendendo l’esperienza completa e coinvolgente.

Il Three Counties Showground di Worcester (8-11 maggio 2025) sarà il palcoscenico del RHS Malvern Spring Festival. Questo evento celebra la primavera con spettacolari esposizioni floreali, conferenze di esperti e innovativi giardini espositivi. L’edizione autunnale del festival è già prevista dal 26 al 28 settembre 2025, per chi vuole un secondo appuntamento con la bellezza.

Il celebre Chelsea Flower Show, in programma dal 20 al 24 maggio 2025, è il punto di riferimento per l’innovazione nel design dei giardini. Ospitato nel Royal Hospital Chelsea di Londra, offre un viaggio attraverso creazioni tematiche, dal giardino giapponese al giardino per cani di Monty Don, e promuove pratiche di giardinaggio sostenibile. Per un tocco di lusso, i visitatori possono optare per cene raffinate nei ristoranti esclusivi del festival.

Giugno

Dal 12 al 15 giugno 2025, il NEC di Birmingham ospiterà il BBC Gardeners’ World Live. Questo vivace evento combina giardini espositivi, workshop e interventi di esperti del calibro di Monty Don e Adam Frost. Con un’atmosfera dinamica e coinvolgente, la fiera è un appuntamento imperdibile per chi vuole arricchire le proprie conoscenze sul giardinaggio.

Lo storico parco di Blenheim Palace dal 20 al 22 giugno diventerà lo scenario ideale per il Blenheim Palace Flower Show. Tra giardini espositivi, tendoni floreali e conferenze, i visitatori potranno immergersi nella bellezza della natura e godere di viste mozzafiato sul lago di Blenheim, reso celebre dalla serie Netflix Bridgerton.

Luglio-agosto

I terreni del Hampton Court Palace saranno il fulcro del RHS Garden Festival (1-6 luglio), un evento che unisce giardini tematici, mostre floreali e workshop interattivi. Con un focus sul giardinaggio rispettoso della fauna selvatica, il festival è una giornata perfetta per famiglie e appassionati.

Dal 16 al 20 luglio 2025, il South Yorkshire accoglierà una nuova aggiunta al calendario RHS: il Flower Show di Wentworth Woodhouse. Questo evento debutterà con giardini innovativi, musica dal vivo e attività per famiglie, tutto nello splendido scenario di una dimora storica georgiana.

A fine agosto (29-31), l’Audley End House di Essex ospiterà la BBC Gardeners’ World Autumn Fair. Con mostre di piante stagionali, laboratori e dimostrazioni, l’evento aiuterà i visitatori a prepararsi per i progetti di giardinaggio autunnale. La splendida cornice storica aggiunge un tocco di fascino a questa imperdibile esperienza.

Gran Bretagna in fiore, i giardini da visitare

Londra

Patrimonio dell’Unesco, i Kew Gardens vantano 326 acri di splendore botanico. Dalle maestose serre, come la Palm House, alle passeggiate tra alberi centenari, ogni angolo racconta una storia di ricerca, conservazione e bellezza. Non perderti gli eventi stagionali e le mostre che animano questo tesoro botanico.

Sud

In Cornovaglia, l’Eden Project, icona della sostenibilità, è famoso per i suoi biomi spettacolari che riproducono ecosistemi tropicali e mediterranei. Giardini all’aperto, eventi e laboratori ti immergeranno nella biodiversità e nella conservazione. Un’esperienza che fonde natura e tecnologia in un viaggio unico. Sempre in Cornovaglia, dopo decenni di oblio, i Giardini Perduti di Heligan sono stati riportati alla luce negli anni ’90. Con 200 acri di paesaggi vittoriani e il suggestivo Jungle Garden, questa meraviglia della Cornovaglia ti regalerà un’esperienza unica tra storia e natura. Che tu stia cercando un rifugio tranquillo o un luogo per ispirare il tuo pollice verde, questi giardini rappresentano il meglio dell’orticoltura britannica. Pianifica la tua visita e lasciati incantare dalla loro bellezza senza tempo.

Situati nel Royal Victoria Park di Somerset, i Giardini Botanici di Bath, combinano aiuole vivaci, un roseto pittoresco e un giardino sensoriale. Ideali per una passeggiata tranquilla, offrono anche la vista sul Royal Crescent, immortalato nella serie Bridgerton. I giardini di Highgrove, residenza privata di Re Carlo III nel Gloucerstershire, riflettono un’etica ecologica unica. Tra prati di fiori selvatici e orti curati, le visite guidate offrono uno sguardo privilegiato sulla filosofia green della Casa Reale.

Midlands

I Giardini Botanici di Birmingham, fondati nel 1832, si estendono su 15 acri di verde a pochi passi dal centro città. Con una collezione di oltre 7.000 piante, offrono una varietà di ecosistemi, dalle foreste pluviali tropicali ai deserti aridi, grazie alle quattro serre tematiche. Tra le attrazioni principali ci sono il giardino delle erbe e il giardino roccioso, oltre a sentieri serpeggianti che invitano a passeggiate tranquille. I giardini ospitano anche eventi stagionali, laboratori e attività educative, rendendoli una meta ideale per gli appassionati di botanica.

Nord

Inaugurato nel 2021, l’RHS Garden Bridgewater, progettato da Tom Stuart-Smith a Salford, è una combinazione di orticoltura sostenibile e design innovativo. Con 154 acri di aree tematiche, workshop ed eventi, è il luogo ideale per appassionati di giardinaggio e famiglie. Creato dalla Duchessa di Northumberland, l’Alnwick Garden è celebre per il Poison Garden e la Grand Cascade, il più grande gioco d’acqua del Regno Unito. Con case sugli alberi e attività per famiglie, è una meta affascinante per ogni stagione.

Nel North Yorkshire, c'è un’oasi di cinque acri ai piedi delle North York Moors: l’Helmsley Walled Garden, risalente al 1759, è un capolavoro restaurato che combina bordure erbacee, frutteti e un orto creativo. Goditi una sosta al Vine House Café e porta a casa un ricordo dal negozio di giardinaggio. Aperto da marzo a dicembre, il giardino è stato una delle location del film Il Giardino Segreto del 2020. Fondato nel 1670, il Royal Botanic Garden di Edimburgo (Scozia) si estende per 70 acri e ospita piante da tutto il mondo. Il Rock Garden e il Chinese Garden sono tra le attrazioni principali, insieme a serre ricche di specie esotiche. Perfetto per gli amanti della botanica e per chi cerca una pausa rilassante nel cuore della capitale scozzese.