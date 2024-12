Soggiorno imperiale al Kaiserhof Vienna tra storia, comfort e benessere

Il fascino di Vienna, nel XIX secolo, era determinato dalla sua capacità di attrarre persone da tutto l'impero e dall'Europa, tra cui uomini d'affari, artisti e scienziati. In questo contesto, la cultura dell’indulgenza e dello stile di vita raffinato, fatta di balli, concerti e caffè, era un elemento fondamentale. L’hotel Kaiserhof, nel cuore della capitale austriaca, pone al centro della sua attenzione l'igiene e la pulizia, senza però rinunciare all'ospitalità tradizionale che caratterizzava la città imperiale.

L‘hotel Kaiserhof è situato nel cuore di Vienna

Kaiserhof, un hotel ricco di storia

Nel corso della sua storia, l’hotel Kaiserhof si è distinto come uno degli alberghi più moderni della sua epoca, introducendo innovazioni come l'ascensore, il riscaldamento centralizzato, l'elettricità e l'acqua corrente in tutte le stanze. L'arciduchessa Maria Teresa, una stretta amica del costruttore, convinse suo cognato, l'Imperatore Francesco Giuseppe I, a concedere il permesso per chiamare l'hotel "Kaiserhof" (Corte Imperiale). L’hotel, gestito da una famiglia che da generazioni offre accoglienza ai suoi visitatori, è da sempre un punto di riferimento per chi cerca un soggiorno di qualità a Vienna. L’atmosfera calorosa e l’eleganza classica sono fattori che contribuiscono a rendere ogni soggiorno unico. La qualità del servizio e l’attenzione ai dettagli pongono il Kaiserhof tra gli hotel più apprezzati della città.

La reception dell‘hotel Kaiserhof

Situato in una posizione centrale, l'hotel si trova a pochi passi dai principali luoghi di interesse di Vienna, come la Ringstrasse, la Kärntnerstrasse e la Cattedrale di Santo Stefano. Questa vicinanza alle attrazioni rende l’hotel un punto di partenza ideale per esplorare la città. Oltre alla sua funzione di accoglienza turistica, l’hotel Kaiserhof è anche un luogo apprezzato per eventi e conferenze. Grazie alle sue strutture moderne e alla professionalità del personale, è stato premiato con il "Golden Flipchart" più volte negli ultimi anni, diventando uno dei seminar hotel più popolari di Vienna.

Kaiserhof, le camere

Il Kaiserhof dispone di 74 camere eleganti, tra cui 4 suite e 4 junior suite, che combinano l'architettura storica dell'inizio del secolo con il comfort contemporaneo. Ogni stanza è dotata di aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita, per garantire agli ospiti una permanenza comoda. I materassi sono stati progettati specificamente per l'hotel per favorire un riposo rigenerante, mentre la biancheria da letto in cotone egiziano contribuisce a un’esperienza di sonno confortevole. Le camere sono inoltre dotate di basi a doghe regolabili e cuscini Kaiserhof, che mirano a soddisfare diverse preferenze di comfort.

La camera Romantik superior dell'hotel Kaiserhof 1/5 La Romantic room dell‘hotel Kaiserhof 2/5 La Kaiserhof suite dell‘hotel Kaiserhof 3/5 L'Admiral suite dell‘hotel Kaiserhof 4/5 La Classic room dell‘hotel Kaiserhof 5/5 Previous Next

L'hotel offre acqua potabile di alta qualità, proveniente dalle Alpi della Stiria e della Bassa Austria. Tuttavia, per chi lo desidera, l’acqua viene ulteriormente rivitalizzata tramite un sistema Grander, pensato per migliorarne le proprietà. L'hotel è un ambiente non fumatori, per garantire un soggiorno salubre. L'attenzione alla pulizia e all'igiene è una delle priorità principali dell'hotel.

Kaiserhof, come si mangia

L'hotel propone un buffet variegato, pensato per soddisfare una vasta gamma di gusti e esigenze alimentari. Accanto a un'ampia selezione di piatti dolci e salati, l’attenzione alla qualità è fondamentale, con particolare attenzione a prodotti freschi e, quando possibile, locali. Ogni ospite può personalizzare la propria colazione, scegliendo tra opzioni come un croissant con marmellata e caffè, un uovo biologico, porridge caldo, uova strapazzate con bacon o una colazione vegana. In linea con la tradizione della caffetteria viennese, viene servita una selezione di caffè direttamente al tavolo, per un’esperienza autentica. Per chi preferisce il tè, è disponibile una varietà della rinomata marca Ronnefeldt, mentre non mancano il cacao e succhi di frutta freschi. Inoltre, per iniziare la giornata in modo speciale, è possibile gustare un bicchiere di Prosecco.

Il bar dell'hotel Kaiserhof 1/3 La sala colazione dell'hotel Kaiserhof 2/3 Il banco colazione dell'hotel Kaiserhof 3/3 Previous Next

L’hotel conserva anche un angolo della tradizionale "cosiness" che ha caratterizzato Vienna nei primi del Novecento, visibile nel Kaiserhof Bar. Il bar offre un’atmosfera intima e rilassante, ideale per incontrarsi per lavoro, fare una pausa o semplicemente godersi il tempo libero a Vienna. Non è necessario aspettare la sera: nel luminoso giardino d'inverno è possibile gustare un tè pomeridiano, uno snack o una birra fresca. Il Kaiserhof Bar è aperto ogni giorno dalle 11:00 a mezzanotte, pronto ad accogliere gli ospiti in qualsiasi momento della giornata.

Kaiserhof, relax nel cuore di Vienna

Il centro benessere dell'hotel è progettato per offrire una varietà di esperienze rigeneranti, pensate per chi cerca relax e il recupero del proprio benessere. Tra i principali punti di forza vi è la sauna finlandese, che riprende la tradizione nordica con temperature elevate e bassa umidità, ideale per chi desidera un trattamento disintossicante e rinvigorente. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, sono disponibili oli essenziali con diverse profumazioni rilassanti. Gli ospiti sono consigliati di godersi il calore per 10-15 minuti e, successivamente, di procedere a un raffreddamento graduale del corpo per un effetto ottimale.

La sauna finlandese dell'hotel Kaiserhof

Per chi preferisce un trattamento meno intenso, la sauna può essere trasformata in un saunarium con un semplice tocco di un bottone. Questo consente di abbassare la temperatura e creare un ambiente più mite, ma comunque rilassante, adatto per chi cerca un'esperienza più delicata. Il bagno di vapore è un'altra proposta del centro benessere, caratterizzato da umidità elevata e temperature moderate. Ogni sessione è arricchita da cambiamenti di profumo, tra cui eucalipto, melissa, citronella e altre essenze, che stimolano la pelle e le vie respiratorie, migliorando la circolazione sanguigna, stimolando il metabolismo e favorendo il rilassamento muscolare.

La zona wellness dell'hotel Kaiserhof

Per completare l'offerta di benessere, l'hotel dispone di un centro fitness, sebbene di dimensioni contenute, ma dotato di attrezzature moderne per allenamenti mirati. Gli ospiti possono utilizzare biciclette, fitness tower, cross-trainer e ergometro per allenamenti in stile cross-country. Inoltre, per gli amanti della corsa, la reception offre mappe con percorsi jogging nei dintorni, permettendo di esplorare la zona in modo attivo e salutare. Il centro benessere dell'hotel offre quindi una valida soluzione per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.