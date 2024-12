Trattamenti di benessere dopo lo sci: dalla ski room alla spa in un attimo

Dopo una giornata sulle piste, tolti gli scarponi, è il momento perfetto per dedicarsi al benessere. Gli hotel dell'Alto Adige offrono un'ampia scelta di esperienze, che permettono di passare in un attimo dalla ski room alla spa. Trattamenti studiati per sciogliere tensioni, rilassare i muscoli e favorire il recupero, accompagnati da atmosfere intime e rigeneranti. Ogni struttura, con la sua offerta esclusiva, invita gli ospiti a immergersi in un’esperienza di puro relax, unendo la tradizione e l’innovazione in trattamenti che stimolano il corpo e la mente, rendendo ogni soggiorno un’occasione per ricaricare le energie in un ambiente tranquillo e accogliente.

In Alto Adige si può passare in un attimo dalla ski room alla spa

Hotel Lanerhof a San Lorenzo di Sebato

Relax all'hotel Lanerhof con la Bowtech

Bowtech è una tecnica ideata da Tom Bowen per riequilibrare corpo, mente e spirito, stimolando l'autoguarigione e il benessere complessivo. Il Lanerhof di Mantana, in Alto Adige a San Lorenzo di Sebato (Bz), è l'unico hotel della zona a offrire questi trattamenti. Il movimento Bowtech viene eseguito su muscoli e tendini, favorendo il rilassamento del corpo e la morbidezza del tessuto connettivo. Il trattamento prevede manipolazioni digitali leggere, effettuate secondo una sequenza prestabilita e applicate su punti specifici dei muscoli e dei legamenti. Le pressioni delicate e non invasive, con brevi pause di due minuti tra un movimento e l'altro, favoriscono un miglior afflusso di sangue e linfa, facilitando l'eliminazione delle tossine accumulate. Questo metodo stimola la circolazione, il drenaggio linfatico e venoso, migliora l'assimilazione dei nutrienti, aumenta la mobilità delle articolazioni e corregge la postura. Perfetto anche dopo una giornata sugli sci, offre un effetto rigenerante. Il relax continua nell'area wellness di 3mila m², dove profumi e aromi avvolgenti si mescolano con luci soffuse, legno e pietra. Le saune, con temperature e arredi differenti, invitano a ritirarsi e rilassarsi.

Hotel Lanerhof Mantana, 42 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) Tel +39 0474 403133

Hotel Tyrol a Selva di Val Gardena

Il Kraxenofen è una pratica tipica proposta dall'hotel Tyrol

L'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz) propone un'esperienza autentica e rilassante con il Kraxenofen, un trattamento unico che prende il nome dalla tradizionale portantina usata per trasportare il fieno in montagna. Questa pratica combina il vapore e gli oli essenziali estratti dal fieno delle alte vette, perfetta per eliminare le tossine, sciogliere i muscoli e alleviare le contrazioni dopo una giornata sulle piste. Seduti comodamente in nicchie dedicate, sarete avvolti in un telo caldo e circondati da vapore arricchito con sostanze benefiche per la schiena, le vie respiratorie e la pelle. Mentre il corpo si rilassa, un pediluvio rigenerante darà sollievo immediato. A seguire, un massaggio con oli caldi contribuirà a rigenerare corpo e mente. Il trattamento si conclude con una deliziosa degustazione di dolci fatti in casa e cioccolata calda. (90 minuti, €160). Situato ai piedi della Sellaronda, uno dei circuiti sciistici più celebri delle Alpi, l'Hotel Tyrol offre un accesso diretto a Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico al mondo, con oltre 1.200 km di piste. Qui, il divertimento sulla neve e il relax sono garantiti.

Hotel Tyrol Strada Puez, 12 39048 Selva di Val Gardena (Bz) Tel +39 0471 774100

Hotel Chalet Mirabell ad Avelengo

Non solo banya siberiana all'Hotel Chalet Mirabell

La banya siberiana è un'esperienza unica e sorprendente, molto lontana dal tradizionale bagno turco o dalla sauna finlandese, ma con un effetto distensivo, detossinante e rinvigorente. Se non l'avete mai provata, l'Hotel Chalet Mirabell di Avelengo (Bz), un esclusivo 5 stelle immerso nel silenzio del bosco e con vista sulla conca meranese, offre la possibilità di vivere questa antica tradizione russa. Situata a pochi passi dalle piste di Merano2000, la sua straordinaria spa di 6000 mq ospita la banya siberiana, un bagno di vapore caldo durante il quale il corpo viene energicamente massaggiato con rami di betulla o eucalipto, che arricchiscono l'ambiente con il loro profumo e intensificano il calore. Dopo il vapore, una rigenerante doccia fredda completa il trattamento (in Russia si farebbe un tuffo nella neve). I benefici sono numerosi: detox straordinario, pelle più morbida e priva di impurità, miglioramento della circolazione sanguigna e una sensazione generale di benessere.

Hotel Chalet Mirabell via Falzeben, 112 39010 Avelengo (Bz) Tel +39 0473 279300

Hotel Tann a Collalbo

Il Bagno Brechl all'hotel Tann

Sull'Altipiano del Renon, a soli 12 minuti di funivia da Bolzano, l'Hotel Tann si trova a Collalbo (Bz) in un angolo di natura incantato, con una vista spettacolare sulle Dolomiti. Immerso nel bosco e affacciato sullo skyline montano, questo rifugio esclusivo offre un’atmosfera di pace, dove il silenzio e il benessere sono protagonisti. Dopo una giornata sulle piste del Corno del Renon, l'aprés-ski diventa un momento di totale relax nella spa, che regala esperienze uniche a contatto con la natura. Tra queste, il Bagno Brechl, un'accogliente stanza in legno dove una stufa alimentata con pigne di pino emana il profumo del bosco a 60°, offrendo un sudore delicato e naturale. La Saletta del Pane, con la sua sauna di 40° e il vapore del forno che cuoce il pane, stimola i sensi e allevia lo stress. Per chi cerca un calore intenso, la Sauna al Cirmolo a 90° regala l’energia potente e avvolgente del legno di cirmolo. Un’esperienza di puro benessere per ricaricare corpo e mente.

Hotel Tann Via Tann, 22 39054 Collalbo (Bz) Tel +39 0471 356264

Hotel Gardena Grödnerhof a Ortisei

La spa dell‘ spa dell’hotel Grödnerhof offre un menu di trattamenti esclusivi

L’Hotel 5 stelle Gardena Grödnerhof di Ortisei (Bz) presenta le sue nuove suite Seceda, quattro lussuose sistemazioni dotate di sauna privata e ampio balcone panoramico con vista sull’iconica montagna Seceda, che disegna il profilo della Val Gardena. Dopo una giornata sulle piste, ogni suite di 75 m² diventa il rifugio perfetto per il relax, arredato con uno stile alpino contemporaneo, dove materiali naturali e dettagli eleganti creano un ambiente intimo e accogliente. Ogni suite include un grande soggiorno, una camera da letto di lusso e un bagno con sauna. Il benessere continua nella spa dell’hotel, che offre un menu di trattamenti esclusivi. Per il post-sci, il trattamento “Benessere alpino” è particolarmente consigliato: un scrub corpo con cristalli di sale, erbe aromatiche, fiori alpini e oli essenziali naturali, seguito da un massaggio distensivo e rigenerante. Durante il massaggio, vengono utilizzate compresse calde contenenti erbe di montagna per favorire un profondo rilassamento. Il trattamento si conclude con un infuso alle erbe e frutta fresca per un ulteriore momento di benessere.