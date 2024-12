Riprendersi dalle feste nelle saune panoramiche tra benessere e natura

C'è un momento nella vita in cui tutto ciò che desideriamo è fermarci. Fermarci e abbandonarci, lasciando che il mondo fuori si dissolva come la nebbia al mattino. Immagina di essere in montagna, avvolto dal profumo dei pini, mentre un caldo abbraccio di vapore ti rigenera corpo e mente. E quando apri gli occhi, sei circondato da un panorama spettacolare: montagne che ti tolgono il fiato, laghi cristallini e boschi incantati. Il sogno non è solo un sogno, è la realtà che ti aspetta nelle saune panoramiche dell'Alto Adige/Südtirol. Un angolo di paradiso dove il benessere si fonde con la bellezza naturale in un'esplosione di sensazioni.

La sauna in botte dello Skyview Chalets

Dolomites Sky Spa: relax a 360 gradi con vista mozzafiato

Se ti dicessero che il relax perfetto è a pochi passi da un paesaggio che sembra uscito da una cartolina, crederesti che è possibile? A San Vigilio di Marebbe (Bz), l'Excelsior Dolomites Life Resort ti offre una spa panoramica che sembra un sogno. Ma non è un sogno, è la Dolomites Sky Spa. Situata nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità, questa spa è un luogo dove il tempo si ferma e tu sei libero di lasciarti avvolgere da un calore rigenerante.

Il rooftop della spa è il punto di osservazione perfetto per un panorama che ti fa sentire più vicino alle vette delle Dolomiti. Ti basta immergerti nella piscina infinity con acqua a 33°C per sentire il tuo corpo sollevarsi dalla stanchezza e dalla frenesia quotidiana. E poi la sauna panoramica: una vera e propria esperienza di relax totale, dove le ampie vetrate ti regalano una vista spettacolare sui tetti di Val Badia e sulle imponenti montagne. Qui, ogni getto di vapore ti trasporta in un angolo di tranquillità assoluta, accompagnato da un sottofondo musicale che ti farà sentire come se fossi l'unico abitante di questo angolo di mondo.

OLM Nature Escape: oasi eco-sostenibile di pura bellezza

Immagina di essere in un luogo dove ogni dettaglio è pensato per fondersi con la natura. Dove l'energia che ti circonda è pulita, rinnovabile, e ti fa sentire in pace con il mondo. Questo è ciò che ti offre OLM Nature Escape, il primo eco-aparthotel autosufficiente dell'Alto Adige, situato a Caminata di Tures (Bz). Non si tratta solo di un luogo dove soggiornare, ma di una vera e propria esperienza sensoriale.

Sei circondato dalla natura incontaminata della Valle Aurina, con il profumo dell'acqua di montagna che ti accarezza mentre ti rilassi nella sauna panoramica esterna. Le piscine coperte e all'aperto, alimentate da energie rinnovabili, ti invitano a rimanere immerso nella natura, mentre il calore della sauna avvolge il tuo corpo. Ogni respiro è un viaggio in un mondo dove la tranquillità regna sovrana, e la sauna panoramica ti offre una vista incredibile sul giardino selvatico che circonda l'hotel. Qui, la pace è una vera e propria filosofia di vita, dove ogni momento è un dono di bellezza e serenità.

OLM Nature Escape Via Unterwalburgen 21 39032 Campo Tures (BZ) Tel +39 0474 430900

Skyview Chalets: relax esclusivo tra le Dolomiti

Se cercavi il luogo perfetto per vivere un'esperienza unica, dove la natura e il benessere sono protagonisti assoluti, allora non puoi perderti gli Skyview Chalets di Dobbiaco (Bz). Questi 12 glass cube sono dei rifugi segreti nel cuore delle Dolomiti, dove l'intimità e il comfort si incontrano in un'esperienza esclusiva. Con i loro tetti trasparenti e le grandi vetrate, questi chalets sono il rifugio perfetto per chi cerca privacy e pace.

La sauna dello Skyview Chalets

La sauna panoramica open air è il fiore all'occhiello di questo piccolo angolo di paradiso. Immersa nel bosco e con una vista che si perde sul lago ghiacciato di Dobbiaco e sulle maestose montagne circostanti, questa sauna è il luogo ideale per recuperare energia dopo una giornata sugli sci o una passeggiata tra i boschi. Il panorama che si apre davanti a te è qualcosa di straordinario: la neve che ricopre tutto come un manto candido, le montagne che si ergono alte sopra di te, e la tranquillità che ti pervade in ogni angolo. Ogni respiro che fai sembra essere accompagnato dalla natura stessa.