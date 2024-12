Da Losko Milano per una serata di fuoco tra griglia e bollicine

In una città dove ogni settimana sembra aprire un nuovo locale che promette di “rivoluzionare la scena gastronomica” arriva "Losko - Cucina di Brace", e non è solo un nome intrigante, ma anche una vera promessa di sapori e sensazioni. Aperto da pochi giorni in via Lecco, a due passi dalla vivace Porta Venezia, Losko è il nuovo ritrovo a Milano per chi cerca molto più di una cena: un'esperienza che profuma di legna, fuoco e creatività. Qui la brace non è solo un metodo di cottura, ma un'arte antica che incontra la modernità, con una buona dose di spirito avventuroso.

Particolare della sala di Losko

L'arte della brace secondo Losko

Losko è il posto dove il fuoco non è solo uno strumento, ma un vero e proprio protagonista. La brace si fa musa ispiratrice di piatti che raccontano una storia fatta di tradizione e innovazione. Certo, potete aspettarvi tagli di carne che potrebbero far sospirare anche il più severo dei critici gastronomici, ma questo è solo l'inizio.

Spiedo Picana in cottura di Losko 1/7 Cavolfiore alla brace di Losko 2/7 Insalata pera e mandorle di Losko 3/7 Gnommareddhi alla brace di Losko 4/7 Cuore alla brace di Losko 5/7 Carciofo alla brace di Losko 6/7 Ananas e Topinambur in brace di Losko 7/7

La vera magia di Losko sta nella sua capacità di andare oltre i confini della griglia tradizionale. Frutta che esplode in sapori dolci e affumicati, verdure che diventano piccole opere d'arte, pesci che trovano nel fuoco un alleato perfetto. Ogni boccone è una sorpresa, e non perché vogliano fare gli eccentrici, ma perché qui si gioca sul serio con gli elementi. E tutto, dal primo morso all'ultimo sorso, sembra dire: "Siediti, rilassati e lascia che il fuoco faccia la sua magia".

Losko, un nome che dice tutto

Il nome, diciamocelo, incuriosisce. "Losko": suona un po' misterioso, un po' malandrino, quasi come se il locale avesse qualcosa da nascondere. E invece, paradossalmente, non potrebbe essere più sincero. Qui non ci sono trucchi, solo tanta passione e voglia di stupire. Losko è uno di quei posti dove puoi arrivare con alte aspettative e, incredibilmente, uscirne ancora più entusiasta. Il personale è accogliente senza essere invadente, i piatti sono curati ma mai pretenziosi, e l'atmosfera è quella giusta: un mix perfetto di eleganza e informalità.

La cantina dei vini di Losko

Parliamo di vino. Perché, diciamolo, cosa sarebbe un piatto cotto alla brace senza un buon calice a fargli da spalla? E qui a Losko sanno come si fa. La carta dei vini è un vero viaggio, un giro del mondo attraverso etichette che fanno sognare.

Selezione di Champagne di Losko

Troverete i classici intramontabili, ma anche piccole perle di vignaioli indipendenti, di quelli che lavorano la terra con amore e pazienza. Ci sono i grandi rossi che si sposano con la carne, i bianchi che sorprendono accanto ai sapori più delicati, e persino qualche bollicina che non delude mai. È un invito a esplorare, a lasciarsi tentare da qualcosa di nuovo o a ritrovare un vecchio amore. E poi, diciamolo, c'è qualcosa di irresistibilmente chic nel sorseggiare uno Champagne accanto a una bistecca che sfrigola sulla griglia.

Losko, un locale per tutti i momenti

Losko non è solo un ristorante: è una destinazione. È il posto dove puoi iniziare la serata con un calice di vino e qualche stuzzichino al banco, goderti una cena che ti fa dimenticare il mondo fuori, e magari fermarti dopo per un cocktail che chiude la serata con stile.

La sala di Losko

L'atmosfera è intima, con i suoi 30 coperti e un design che sa mettere a proprio agio. Non ci sono fronzoli inutili, ma ogni dettaglio è curato con gusto. Perfetto per una serata romantica, una cena tra amici o anche solo per sentirsi un po' coccolati dopo una lunga giornata.