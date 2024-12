Il Natale alle Canarie tra tradizioni, presepi e tuffi di Capodanno

C'è un posto dove il Natale non ha bisogno di sciarpe, guanti e scarponi da neve. Un luogo dove le luci natalizie si riflettono sulle onde dell'oceano e dove la magia delle festività si mescola con un clima che ti fa pensare più alle vacanze estive che alle abbuffate sotto la neve. Benvenuti alle Isole Canarie, il paradiso del Natale "caldo" e spensierato, dove tra spiagge dorate, cieli stellati e tradizioni locali, potrai vivere un Natale tutto nuovo, senza mai perdere il sorriso (e senza congelarti le dita!).

Tradizioni natalizie alle Isole Canarie

Dimentica l'idea di dover sopportare le temperature gelide e l'umidità del tipico Natale europeo. Qui alle Canarie, il Natale è un mix perfetto di sole, mare e una grande dose di folklore che ti farà dimenticare il freddo in un battito di ciglia.

Iniziando dal classico colpo di scena natalizio: le luci! Se pensi che le luci natalizie siano solo un dettaglio decorativo, preparati a essere smentito. A Moya, su Gran Canaria, l’accensione delle luci natalizie è uno spettacolo che potrebbe tranquillamente rubare il posto a un concerto rock. Ma non finisce qui. Se sei un amante della natura, puoi percorrere il sentiero nella Riserva Naturale di Los Tilos de Moya, una passeggiata che, tra un passo e l'altro, ti farà sentire come se stessi vivendo un quadro natalizio immerso nella natura selvaggia delle isole. E, naturalmente, non possiamo dimenticare i presepi. Questi piccoli capolavori natalizi sono dappertutto, ma uno in particolare merita una menzione speciale: il Belén de Arena de Las Canteras a Las Palmas de Gran Canaria. Qui, otto dei migliori scultori di sabbia del mondo danno vita a un presepe di sabbia che è tutto fuorché ordinario.

Dove le sabbie dorate delle spiagge diventano il palcoscenico per una tradizione sacra. E se pensi che sia tutto un gioco da bambini, ti sbagli di grosso! Questo presepe è una vera e propria opera d’arte che ti farà dimenticare le solite statuine in plastica del presepe. Qui la sabbia non è solo per costruire castelli, ma per costruire arte sacra.

Musica e concerti: quando il Natale suona... alle Isole Canarie

A Natale, la musica alle Canarie è ovunque. Dimentica il classico coro di chiesetta, qui le note di canti natalizi si mescolano con strumenti tradizionali come il timple (un ukulele locale), i tamburi e persino il bombo (un tamburo gigante).

Se ti piacciono le vibrazioni vivaci e l’energia che ti fa saltare dalla sedia, non puoi perderti il concerto di Los Gofiones al Teatro Auditorium Agüimes (Gran Canaria). Immagina canti natalizi delle Canarie che si fondono con canzoni internazionali ma tutto condito con il loro stile unico.

Capodanno alle Canarie: non solo panettone, anche una nuotata

Parliamo di Capodanno, il momento che tutti aspettano, ma che dopo le feste può sembrare una maratona culinaria più che un evento di festa. Ma alle Canarie, la tradizione di Capodanno è più un "tuffo" che un "cibo extra".

Il 28 dicembre, Candelaria (Tenerife) ospita la San Silvestre Charity Run, una corsa di beneficenza che riunisce atleti e non, bambini e adulti, anche chi ha disabilità. Ma non pensare che si tratti solo di correre: questo evento è una festa, una scusa per indossare i costumi più bizzarri e fare qualcosa di bello per gli altri. Sì, hai capito bene: una corsa di beneficenza al posto di una maratona gastronomica.

Ma se pensi che il Capodanno alle Canarie sia solo corsa, preparati a un altro tuffo nel mare delle tradizioni locali: la nuotata di Capodanno a Las Canteras (Gran Canaria). Ogni anno, centinaia di temerari si tuffano in acqua per augurarsi un buon inizio d’anno. Se riesci a mettere da parte il freddo dell’oceano, è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita (e probabilmente da ripetere, visto quanto è divertente)!

La Befana alle Canarie: Re Magi in parata

Dimentica il solito carbone e preparati a una sfilata regale. Ogni anno, il 5 gennaio, Tenerife diventa il regno dei Re Magi, che sfilano per le strade di Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos e Garachico. Un po’ come un’opera teatrale all’aperto, con tanto di dolci tipici e regali per tutti i bambini che si sono comportati bene durante l’anno. E se pensavi che il Natale fosse l’apice delle feste, aspetta di vedere come l'Epifania prende il sopravvento con la sua parata.

Dolci e delizie delle feste alle Isole Canarie

Dopo aver esaurito tutte le energie nella corsa, nel tuffo e nel ballo, è il momento di rifocillarsi. E quale modo migliore se non con un po’ di dolcezza tipica dell'arcipelago? Alle Canarie, il Natale è il momento ideale per fare scorpacciate di truchas de batata, frittelle ripiene di patate dolci, zucca candita e mandorle.

Non dimenticare le quesadillas di El Hierro e i marquesotes della Palma. E, naturalmente, non puoi farti mancare un po' di rapaduras o torte di La Gomera per chiudere in bellezza.

L'esterno dell'Hard Rock Hotel Tenerife 1/6 La stanza dell'Hard Rock Hotel Tenerife 2/6 Il ristorante del Montauk dell'Hard Rock Hotel Tenerife 3/6 Utc dell'Hard Rock Hotel Tenerife 4/6 3rd Half dell'Hard Rock Hotel Tenerife 5/6 La spa dell'Hard Rock Hotel Tenerife 6/6

