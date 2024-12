 Cape of Senses: rifugio di design tra benessere e relax

Sulle colline che circondano il lago di Garda, Cape of Senses offre un’esperienza che avvolge i sensi, celebrando l’equilibrio tra lusso, natura e benessere. Situato a Torri del Benaco (Vr), questo resort di lusso è un luogo dove il design contemporaneo si fonde armoniosamente con il paesaggio lacustre e la tradizione italiana.

Il Cape of Senses di Torri del Benaco (Vr)

Il Cape of Senses non è solo un rifugio, ma una destinazione che permette di riscoprire sé stessi attraverso il potere della natura, i trattamenti di benessere personalizzati e la gastronomia d’eccellenza. Dedicato a chi cerca una pausa rigenerante, questo resort è perfetto per chi desidera staccare dalla routine e immergersi in un’atmosfera di calma e raffinatezza.

Design e architettura in sintonia con il paesaggio

Cape of Senses è un esempio di architettura contemporanea che rispetta il contesto naturale. Progettato dallo studio di architettura italiano Marastoni, il resort si integra perfettamente con il territorio, utilizzando materiali locali come pietra, legno e vetro per creare un’estetica pulita e naturale.

Cape of Senses è un esempio di architettura contemporanea che rispetta il contesto naturale

Le linee eleganti e la scelta dei materiali rendono l’hotel un’estensione stessa del paesaggio circostante, con terrazze panoramiche che regalano viste mozzafiato sul lago di Garda e sulle montagne che lo circondano. Ogni suite è un’oasi di comfort, arredata con cura e attenzione al dettaglio, in modo da rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni senza sacrificare l’autenticità.

Una suite del Cape of Senses

Gli spazi interni sono luminosi e ampi, pensati per garantire la massima privacy e per offrire un’esperienza immersiva nella natura, grazie a grandi vetrate che permettono di ammirare il panorama anche dall’interno. Con opzioni che vanno dalle junior suite alle Sky Pool Suite, Cape of Senses offre il lusso in diverse forme, rendendo ogni soggiorno un momento unico.

Un’oasi di benessere e relax

Il benessere è al centro dell’esperienza di Cape of Senses. La Spa del resort, affacciata sul lago di Garda, si sviluppa su una superficie di oltre 2.000 metri quadrati e offre un’ampia gamma di trattamenti pensati per rilassare mente e corpo. I trattamenti si basano su principi naturali, utilizzando ingredienti locali e oli essenziali estratti da piante mediterranee, garantendo un’esperienza autentica e rigenerante.

La sauna del Cape of Senses

Un must per chi soggiorna al Cape of Senses è la piscina a sfioro con vista panoramica, che crea l’illusione di fondersi con il lago sottostante. Anche le saune e i bagni turchi sono stati progettati per valorizzare l’interazione tra gli ospiti e l’ambiente, con spazi che permettono di rilassarsi mentre si contempla la bellezza del lago.

La piscina a sfioro con vista panoramica del Cape of Senses

Il resort propone inoltre sessioni di yoga, meditazione e percorsi di mindfulness per chi cerca un approccio olistico al benessere, accompagnati da trainer professionisti che aiutano gli ospiti a trovare un equilibrio interiore.

Un’esperienza gastronomica di alto livello

L’offerta culinaria di Cape of Senses è pensata per essere un viaggio tra i sapori locali e internazionali, rivisitati con un tocco di modernità. I due ristoranti del resort, Al Tramonto e Osteria la Pergola, guidati da uno chef di grande esperienza come Francesco Pavan, si ispirano alla tradizione gastronomica italiana e mediterranea, con un occhio di riguardo per i prodotti freschi e di stagione.

Ristorante Al Tramonto del Cape of Senses

Gli ingredienti sono selezionati da fornitori locali, e molte delle erbe utilizzate in cucina provengono dall’orto biologico del resort, rendendo ogni piatto un omaggio al territorio. Il ristorante gourmet Al Tramonto offre una cucina raffinata, con piatti che variano in base alle stagioni, garantendo un’esperienza culinaria sempre nuova e genuina.

L'Osteria la Pergola del Cape of Senses

Cape of Senses ospita anche un wine bar, dove gli ospiti possono degustare vini italiani e internazionali, selezionati da sommelier esperti per accompagnare ogni portata. Tra le esperienze più apprezzate vi sono le cene private sulle terrazze, dove gli ospiti possono cenare sotto le stelle, con il lago come sfondo, per una serata indimenticabile.

Attività e esperienze nel cuore del lago di Garda

Per chi desidera esplorare il territorio circostante, Cape of Senses offre una varietà di attività che permettono di scoprire le meraviglie del lago di Garda e delle colline circostanti. Il resort organizza escursioni in barca privata sul lago, permettendo agli ospiti di ammirare le città lacustri, le insenature nascoste e le spiagge più suggestive. Inoltre, gli appassionati di sport acquatici possono cimentarsi in attività come vela, paddleboarding e kayak, godendo della natura in un contesto unico.

Le colline attorno a Torri del Benaco (Vr) offrono numerosi sentieri escursionistici

Le colline attorno a Torri del Benaco (Vr) offrono numerosi sentieri escursionistici, ideali per chi ama il trekking e il contatto diretto con la natura. È possibile partecipare a tour guidati tra vigneti e uliveti, alla scoperta dei sapori locali, o semplicemente perdersi tra i profumi delle erbe aromatiche e dei fiori selvatici. Gli ospiti possono anche avventurarsi in percorsi ciclabili, grazie al servizio di noleggio biciclette del resort, e percorrere i sentieri che collegano le varie località del lago.

Sostenibilità e rispetto per il territorio

Cape of Senses si impegna a ridurre l’impatto ambientale, attraverso pratiche di gestione sostenibile e il coinvolgimento della comunità locale. L’utilizzo di materiali ecocompatibili nella costruzione, la riduzione dei rifiuti, e l’adozione di sistemi di energia rinnovabile sono solo alcune delle misure adottate per garantire un turismo rispettoso del territorio. Anche nella Spa e nella cucina si predilige l’utilizzo di ingredienti naturali e biologici, nel pieno rispetto dell’ecosistema locale.

Cape of Senses si impegna a ridurre l’impatto ambientale

Il resort sostiene iniziative locali per la conservazione delle risorse naturali del lago di Garda e collabora con artigiani e produttori del territorio, contribuendo così a valorizzare la cultura e le tradizioni dell’area. Questo approccio sostenibile non solo valorizza il territorio, ma rappresenta anche un modo per sensibilizzare gli ospiti, che vengono invitati a rispettare l’ambiente durante la loro permanenza.

Un rifugio esclusivo per riscoprire i sensi

Cape of Senses è molto più di un resort; è un luogo dove ogni elemento - dal design alla gastronomia, dalla Spa alle attività all’aperto - è pensato per offrire un’esperienza completa che coinvolga i cinque sensi. Chi soggiorna qui trova un rifugio di pace e armonia, lontano dal caos, dove riscoprire il proprio equilibrio interiore, lasciandosi trasportare dalla bellezza del lago di Garda e dalla natura circostante.

Cape of Senses è la destinazione ideale per chi cerca un’esperienza esclusiva in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia

Con la sua combinazione di lusso, sostenibilità e un’ospitalità discreta ma attenta, Cape of Senses è la destinazione ideale per chi cerca un’esperienza esclusiva in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia. È il punto di partenza perfetto per chi desidera esplorare il lago di Garda e i suoi paesaggi, vivendo intensamente ogni momento del proprio soggiorno.