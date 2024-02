Viaggiando nel paranormale: cinque luoghi misteriosi da esplorare

Se c'è una cosa che, da sempre, muove l'essere umano è la curiosità. La curiosità è stata lo strumento che ha portato, nei secoli, alle più grandi scoperte. Non è un caso, quindi, che ad attirare l'attenzione siano, spesso, quei fenomeni a cui non si riesce a dare una spiegazione. Attività paranormali, fenomeni inspiegabili e incontri spettrali, che non sono materia da film horror, ma che fanno parte di uno strano, ma reale, intreccio tra superstizione e spiritualità, così forte da attirare l'attenzione e mettere alcune destinazioni sulla mappa del turismo proprio per queste loro caratteristiche.

Turismo nei luoghi del paranormale

La International Drivers Association ne ha selezionati cinque, emblematici in questo senso. «Visitare tali luoghi può essere un'esperienza emozionante, ma richiede prudenza, rispetto e sensibilità - ha spiegato Julianna Marshall, un'esperta di viaggi, un'esperta di viaggi dell'associazione - Questi luoghi hanno un significato culturale e spesso spirituale, quindi è importante rispettare tutte le regole e i regolamenti e comportarsi in modo appropriato».

Cinque luoghi paranormali in giro per il mondo

Il filo conduttore tra i cinque luoghi scelti è il loro legame con il paranormale. Un legame che si esplicita dopo il calare del sole. Prima, infatti, questi luoghi sono spazi accoglienti, di spiritualità. Di notte, invece, mostrano il loro volto più spettrale, che presta il fianco a fenomeni ultraterreni. Com'è possibile tutto questo? Si tratta di un mix tra il folklore delle storie narrate e gli eventi verificatisi in passato e la paura innata dell'ignoto e della notte.

1- Borley Rectory, Inghilterra

Si tratta di una ex villa vittoriana nell'Essex, nel Regno Unito. C'è chi la definisce "la casa più infestata d'Inghilterra", per i numerosi casi di apparizioni e accadimenti inspiegabili che l'hanno coinvolta. L'edificio originario, però, non esiste più: venne distrutto da un enorme incendio nel 1939 e poi abbattuto negli anni seguenti. Nonostante questo, il terreno su cui sorgeva la villa resta luogo di interesse per molti appassionati del paranormale. Questo perché, negli anni, i diversi proprietari hanno sempre raccontato di episodi paranormali: pietre e libri che volavano, campanelli che suonavano da soli, oggetti che sparivano e altri che apparivano all'improvviso. E ancora, la leggenda di una monaca murata viva nei sotterranei della villa.

Borley Rectory dopo l'incendio

Dove mangiare e dove dormire

Se si vuole visitare la Borley Rectory la città di riferimento è Sudbury. Lì si trova il The Lady Elizabeth, grazioso boutique hotel con sette camere arredate in maniera elegante e in posizione centrale per scoprire la cittadina. Al piano terra, a disposizione, anche un pub, con servizio di cucina. Uno spazio molto frequentato e molto caratteristico, per immergersi al meglio nello stile di vita di questo angolo d'Inghilterra. Per mangiare, invece, il consiglio è di fermarsi al The Secret Garden, con un menu stagionale che varia dalla tradizione locale a proposte esotiche, in un ambiente caldo e rilassante.

The Secret Garden

The Lady Elizabeth | 7 Market Hill - Sudbury CO10 2EA, Regno Unito

The Secret Garden | Buzzards Hall, 17 Friars St - Sudbury CO10 2AA, Regno Unito

2- Ossario di Sedlec, Repubblica Ceca

Può una piccola cappella in una frazione di Kutna Hora, nella Boemia Centrale, diventare un luogo conosciuto? La risposta è sì, se si considera che in questa insolita cappella sono raccolti approssimativamente 40.000 scheletri umani, in gran parte vittime della peste, scomposti e disposti in maniera tale da creare un sistema decorativo che adorna gli interni dell'edificio religioso. In Italia esiste qualcosa di simile, è la chiesa di San Bernardino alle ossa, a Milano, ma le decorazioni che si vedono a Sedlec sono uniche.

L'ossario di Sedlec

Dove mangiare e dormire

Come detto, la città di riferimento in questo caso è Kutna Hora. Per dormire la scelta non può che ricadere sul Palace Kutna Hora, quattro stelle che sorge all'interno di un palazzo storico e che ha come punto di forza la capacità di portare l'ospite indietro nel tempo, grazie all'eleganza dei suoi arredi e alla bellezza dell'intera struttura. Per un pasto di buon livello, l'indirizzo da scegliere è, invece, quello del ristorante Dacický. Lì troverete cucina locale preparata con prodotti di ottima qualità e servita in maniera elegante, in una struttura calda, dove è il legno a dominare.



Una delle stanze del Palace Kutna Hora
La facciata del Palace Kutna Hora
Il ristorante Dacický

Palace Kutna Hora | Šultysova 153/1 - 284 01 Kutná Hora 1-Vnitrní Mesto, Cechia

Dacický | Rakova 8 - 284 01 Kutná Hora 1, Cechia

3- Lourdes, Francia

Quello di Lourdes è forse l'esempio migliore di come spiritualità, religione e paranormale si fondano. Stiamo, infatti, parlando di uno dei luoghi sacri del cattolicesimo, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo e da sempre testimone di apparizioni ed eventi miracolosi. Anche in luogo così "istituzionale", però, non mancano i racconti di eventi mistici, che si verificano di notte nei pressi della grotta dove è avvenuta la prima apparizione della Madonna.

Il Santuario di Lourdes

Dove mangiare e dormire

Punto di riferimento per l'accoglienza nella città della Madonna è, senza dubbio, l'hotel Belfry, cinque stelle che sorge proprio in centro. Si tratta di una struttura storica, recentemente rinnovata, che negli anni ha accolto personalità politiche e non solo. Punto di forza, la bella e moderna Spa al suo interno, oltre a un'interessante proposta gastronomica. Un'alternativa da prendere in considerazione è il Grand Hotel Gallia Londres, elegantissimo quattro stelle a pochi minuti di camminata dal Santuario. Anche in questo caso merita particolare attenzione anche l'offerta di ristorazione, con il ristorante Belle Epoque, all'interno della struttura.

Hotel Belfry a Lourdes
Una stanza del Gallia & Londres di Lourdes
Il ristorante del Gallia & Londres di Lourdes

Hotel Belfry | 66 Rue de la Grotte - 65100 Lourdes, Francia

Grand Hotel Gallia & Londres | 26 Avenue Bernadette Soubirous - 65100 Lourdes, Francia

4- Forte di Bhangarh, India

Di giorno, questa antica fortezza del Rajasthan è una meraviglia storica: costruita nel 1573, si trova in posizione isolata e circondata da una natura rigogliosa e maestosa. Ma al calar del sole, il Forte di Bhangarh si trasforma in un luogo di inquietante mistero. Sono decine le testimonianze di episodi paranormali verificatisi all'interno della fortezza, che versa ormai da tempo in stato di abbandono. A contribuire a questa fama, oltre, appunto, alle storie che vengono tramandate, c'è anche il fatto che la struttura non sia raggiunta dall'energia elettrica, quindi di notte sia avvolta da un buio profondo e funga, tra le altre cose, da rifugio anche per molti animali. Il governo indiano ha addirittura proibito le visite dopo il tramonto a causa del notevole numero di incontri inquietanti segnalati.

Il Forte di Bhangarh

Dove dormire

La zona è sufficientemente turistica (Jaipur dista circa due ore), quindi l'offerta dal punto di vista dell'accoglienza non manca, anche se è difficile trovare strutture di alto livello. Un buon punto di riferimento è il The Pure Nature Hotel. Una struttura che mantiene fede al suo nome, con camere semplici, ma pulite e con tutti i comfort e uno spazio esterno con piscina che invita al relax e fa sentire immersi pienamente nella natura circostante.

The Pure Nature

The Pure Nature | Narayani dham - Paota, Tehla, Rajasthan 301410, India

5- Foresta di Aokigahara, Giappone

La Foresta di Aokigahara, durante il giorno, è un luogo di una bellezza unica. Un'area naturale molto silenziosa, grazie alla sua conformazione, con presenza di alberi molto fitta che frena il vento. Nel tempo, però, questo luogo è diventato suo malgrado famoso anche per un'altra ragione: è una delle aree con il maggior numero di suicidi al mondo. Esiste persino un romanzo, scritto nel 1960, che racconta di una coppia di innamorati che si suicidò nella foresta. Sembra, però, che i suicidi in questo luogo fossero diffusi già prima di quell'opera. Oggi l'intera zona è tappezzata di cartelli in giapponese e in inglese che invitano a pensarci, ma i numeri continuano a essere molto alti. Di conseguenza, nelle ore notturne la Foresta di Aokigahara assume un aspetto spettrale, a causa soprattutto della sua tragica storia.

La Foresta di Aokigahara

Dove dormire e mangiare

In un'area naturale di così gran pregio, un'esperienza da non perdere è quella di fare glamping. Esiste, in questo senso, una struttura magnifica, che sorge proprio ai margini della foresta. Si chiama Gran Tocoro e offre agli ospiti un'esperienza unica, in casette in legno dotate di sauna e jacuzzi, immerse nel verde. Il cielo, di notte, si illumina poi di un letto di stelle, favorito dal buio che circonda la struttura. Il Gran Tocoro offre, peraltro, tutto il necessario per una grigliata con carne e verdure di qualità. Se cercate, invece, un ristorante tradizionale, il consiglio è quello di scendere in città, vale a dire a Fujiyoshida. Lì trovere un'ampia offerta. Tra i tanti, a noi è piaciuto Kosaku Kawaguchiko.

Gran Tocoro

Gran Tocoro | Giappone, 401-0301 Yamanashi, Minamitsuru District, Narusawa

Kosaku Kawaguchiko | 1638-1 Funatsu - Fujikawaguchiko, Minamitsuru District, Yamanashi 401-0301, Giappone