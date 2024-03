Check-In: una primavera ricca di appuntamenti da non perdere lungo tutto lo Stivale

Nel numero di marzo di Check-In continua la rubrica "Capitale della Cultura... a Tavola" alla scoperta di Pesaro capitale della cultura 2024. Questo mese approfondiamo il comune di Fano con la Pala del Perugino a cui abbinare il brodetto, la famosa zuppa fanese celebrata ogni anno durante il Brodetto Fest, in scena dal 30 maggio al 2 giugno. Molto attesa la Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce che vedrà in gara cuochi da ogni regione di Italia.

Un marzo ricco di appuntamenti da non perdere lungo tutto lo Stivale

Altra gara molto attesa è quella del Campionato mondiale del pesto al mortaio a Genova il 23 marzo nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Per l'occasione consigliamo ristoranti dove assaporare la speciale salsa ligure famosa in tutto il mondo, e qualche hotel per soggiornare ne La Superba.

Da non perdere anche la GeoNight, in occasione della giornata internazionale della geografia, il 5 e il 12 aprile si terranno oltre 70 eventi dedicati in diverse città italiane come Siena, Roma e Napoli in sarà possibile riscoprire la bellezza e l'importanza della geografia.

Per gli amanti dei viaggi in treno, il nuovo calendario dei "TrEno" 2024 è ora disponibile online. Con un totale di 10 date da segnare in calendario, questa serie di esperienze si terrà dal 10 maggio al 15 dicembre, offrendo un viaggio enogastronomico attraverso le suggestive regioni delle Langhe, del Monferrato e del Roero.

Continuiamo con la terza tappa delle città del Mediterraneo con Cadice, città dal fascino unico conosciuta come "coppa d'argento", e come sempre, proponiamo una selezione di hotel e ristoranti, tra novità e strutture affermate da nord a sud dello stivale, come per esempio Aqua Crua e le follie rivoluzionare in cucina di Giuliano Baldessari o il nuovo relais Le Dune Piscinas in Sardegna.