Aperitivo e cena al Classico: il nuovo volto della ristorazione a Napoli

“L'andarci a sbattere” a voler indicare che, non essendo stati sufficienti gli indizi, non essendo stati bastevoli i cosiddetti segnali, prima deboli e poi forti e perduranti, arriva, tanto doloroso quanto provvidenziale, il momento che ci si va a sbattere! Di cosa parliamo?! Parliamo della testarda voluta cecità nel continuare ad ignorare che per i ristoranti appartiene al passato la gabbia di orari di apertura, ormai obsoleti, figli di una società che non c'è più. La società degli orari rigidi e predeterminati, la società del “cartellino orologio” da timbrare in entrata alle 8am e in uscita alle 5pm. Tempo che fu! Tempo che fu il sabato semifestivo per tutti e la domenica festiva per tutti. Tempo che fu le ferie estive a cavallo di Ferragosto.

L'ingresso del ristorante Classico a Napoli

L'all day long al ristorante e l'esempio del Classico a Napoli

Ecco, a furia di andarci a sbattere, constatando che la sala piena la si fa solo il sabato sera e la domenica a pranzo (oppure nei pranzi di lavoro nei centri direzionali delle medie e grandi città), constatando altresì che adesso si vuole placare l'appetito quando esso si manifesta senza attendere le gabbie dell'orario di pranzo e dell'orario di cena, e si vuole avere convivialità quando la si desidera e non solo quando essa è convenzionalmente accettabile, finalmente i ristoratori arguti che sanno leggere il presente e che sanno scuotersi dall'indolente pigrizia comprendono che l'impresa è profittevole solo se si ampliano gli orari in cui, opportunamente rimodellato, si eroga il servizio.

La sala del ristorante Classico a Napoli

È il trend dell'all day long. Tanto per cominciare, quindi, si tratta di riappropriarsi di quanto i ristoratori satolli hanno improvvidamente ceduto ai titolari/manager dei bar di livello medio e medio-alto: l'aperitivo. In specie, l'aperitivo serale. Denominazioni suppletive e stuzzicanti: happy hour e, ahinoi, il neologismo apericena! Eccoci, pertanto, rari nantes al momento, ai ristoratori accorti che ampliano, sobbarcandosi fardelli inerenti a turni del personale ed altro ancora, gli orari di apertura tendendo, lo si ribadisce, al cosiddetto all day long. Fulgido esempio di ciò, a Napoli, in prossimità di Piazza dei Martiri, l'indiscusso salotto buono della città, è il ristorante Classico.

Com'è il ristorante Classico a Napoli

Belle e confortevoli le due sale interne; di recente il titolare scopre che il dehors, ubicato nel cortile dell'ex convento di Santa Maria a Cappella Vecchia, è vocato a divenire il luogo dell'aperitivo, il luogo della somministrazione avveduta e sapiente di mixology. In cucina, il giovane (non ancora trentenne) talentuoso chef Dilip Lakmal Roche volentieri si cimenta anche nell'elaborazione di intriganti cibi di appoggio. Buoni al punto che denominarli “finger food” parrebbe impietoso declassamento. Aperitivo ricco, come suole dirsi. Drink, calice di vino e, a supporto, cibo appropriato con entrée di focaccia, scrocchiarelle e mandorle. Il seguito, servito a braccio, è dovizioso e ragguardevolmente saporito. Si va dalle panelle siciliane, vero must del locale, ai crostini di pane cafone, entrambi proposti in vari gusti. Completano la proposta le polpette, non solo di carne. Imperdibili quelle alle melanzane. Ampia scelta di vini per riempire (e vuotare!) il calice.

Gianpiero Arria e Dilip Lakmal Roche del ristorante Classico a Napoli

Il patron Gianpiero Arria, siciliano per nascita e napoletano per vocazione, ha robusta competenza sui vini. Ne consegue che le proposte, oltre a non essere banali, non sono neanche striminzite. Si spazia tra bollicine, bianchi, rosati e rossi non solo italiani, ma anche esteri, dalla Francia alla Nuova Zelanda. Attingendo ai ricordi ancora prima che agli appunti, ci sovvengono chicche tra le chicche: la panella siciliana con mayo piccante, uova di aringhe affumicate e polvere di peperone crusco; tutti crostini di pane cafone con menzione particolare per tre di essi, quello con asparagi, mayo alle acciughe e limone salato; quello con tartare di marchigiana, mayo di senape e capperi; e quello con crema di carote e pancetta croccante. Eccellente il Vermentino di Monteverro 2022.

Al ristorante Classico a Napoli aperitivi ricchi 1/4 Ottima la selezione di vini al ristorante Classico a Napoli 2/4 Specialità di mare al ristorante Classico di Napoli 3/4 Al ristorante Classico di Napoli non mancano i piatti di carne 4/4

Cosa faranno i clienti una volta consumato l'aperitivo? Probabile che parte di costoro si fermeranno per la cena. Altri torneranno a casa. Altri andranno al cinema o al teatro. Sia come sia, sono clienti che “questa sera” non sarebbero venuti qui se non ci fosse stato il servizio di aperitivo. Si incrementano gli incassi, si amplia la base di clientela, si irrobustisce la reputazione, si ottimizzano i costi del food e del beverage, si pongono barriere all'uscita della clientela acquisita, si abbassano le barriere all'ingresso dei nuovi clienti. È poco tutto ciò? È talmente parva materia che neanche vale la pena a chè ci si prodighi e ci attrezzi affinché ci si possa cimentare?! Quale sarebbe l'alternativa se non il vivacchiare e contare esclusivamente sui picchi del fine settimana?!

Ristorante Classico

Vicolo Santa Maria Cappella Vecchia, 46 - 80121 Napoli

Tel 0812451144