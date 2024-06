Crioterapia in vacanza? Sì, nella nuova spa del Gardena Grödnerhof di Ortisei

Può un hotel già bello diventarlo ancora di più? Sì, se stiamo parlano del Gardena Grödnerhof Hotel & Spa di Ortisei (Bz), storico 5 stelle situato nel cuore delle Dolomiti. L'hotel ha, infatti, una nuovissima area trattamenti completamente ristrutturata, dotata di attrezzature all'avanguardia e progettata per offrire un'esperienza di relax unica e personalizzata.

L'esterno del Gardena Grödnerhof

Gardena Grödnerhof, un'oasi di benessere tra le montagne

La filosofia della Gardena Spa si basa su tre elementi chiave: caldo, freddo e tranquillità. Gli ospiti possono immergersi in un'atmosfera di benessere totale grazie alle diverse saune, ai bagni di vapore, alle piscine coperte e alla vasca idromassaggio all'aperto. Inoltre, l'hotel dispone di un'esclusiva spa dedicata alle donne e di accoglienti sale relax dove potersi rilassare e ritrovare l'armonia interiore.

La piscina della zona wellness del Gardena Grödnerhof
Nuova zona trattamenti al Gardena Grödnerhof
Idromassaggio al Gardena Grödnerhof Foto: Fiorenzo Calosso
Zona relax del Gardena Grödnerhof Foto: Fiorenzo Calosso
Particolare della spa del Gardena Grödnerhof Foto: Beatrice Pilotto
Particolare dell'aerea wellness del Gardena Grödnerhof Foto: Beatrice Pilotto
La sauna del Gardena Grödnerhof Foto: Beatrice Pilotto

Gardena Grödnerhof, nuovi programmi benessere per ogni esigenza

La Gardena Spa ha messo a punto una serie di nuovi programmi benessere studiati per soddisfare le esigenze di ogni ospite. Tra questi, il programma Energysing combina escursioni guidate nella natura con trattamenti di crioterapia Zerobody Crio, ideali per migliorare le prestazioni fisiche e il recupero muscolare. Il programma Detox, invece, è perfetto per purificare l'organismo e ritrovare l'equilibrio, grazie a trattamenti a freddo, massaggi linfodrenanti e pratiche di mindfulness. Per chi desidera un relax completo, il programma di rilassamento include sessioni di Zerobody Crio, massaggi e pratiche di mindfulness.

Zerobody Crio: la crioterapia al Gardena Grödnerhof

Uno dei punti di forza dei nuovi programmi benessere della Gardena Spa è, come detto, la crioterapia Zerobody Crio. Questa innovativa tecnica permette di avvolgere il corpo in una membrana a temperatura controllata di 4-6 gradi Celsius, offrendo numerosi benefici:

Ringiovanimento e tonificazione della pelle

Riduzione dello stress e dell'ansia

Miglioramento del sonno

Rafforzamento del sistema immunitario

Stimolazione del metabolismo

Al Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, un'esperienza culinaria stellata

Oltre al benessere, il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa offre ai suoi ospiti un'esperienza culinaria di alto livello. Il ristorante Gardena propone un menu raffinato che celebra la tradizione culinaria altoatesina, mentre il ristorante stellato Anna Stuben dello chef Reimund Brunner delizia i palati più esigenti con creazioni innovative e sorprendenti.

Il ristorante stellato Anna Stuben del Gardena Grödnerhof Foto: Fiorenzo Calosso

Lo chef Reimund Brunner, maestro di cucina con una passione per i prodotti locali e stagionali, propone un menu creativo che celebra la tradizione culinaria altoatesina con un tocco di innovazione. L'Anna Stuben è un ristorante elegante e raffinato, con un'atmosfera accogliente e intima. Le ampie finestre offrono una vista panoramica mozzafiato sulle Dolomiti, creando una cornice suggestiva per ogni pasto.

L'arredamento è curato nei minimi dettagli, con tavoli in legno pregiato, sedie comode e una mise en place impeccabile. Il servizio è impeccabile, con personale attento e professionale che saprà guidarvi nella scelta dei piatti e dei vini. Il menu dell'Anna Stuben cambia con le stagioni, per valorizzare al meglio i prodotti freschi e locali. Lo chef Reimund Brunner utilizza tecniche di cottura innovative per esaltare i sapori autentici del territorio, creando piatti raffinati e sorprendenti.

Tra i piatti da non perdere, il carpaccio di cervo con barbabietola rossa e crumble di noci, il ravioli di ricotta e spinaci con burro fuso e salvia, la trota salmonata con lenticchie e pancetta croccante e la mousse al cioccolato con lamponi e crumble di biscotti. L'Anna Stuben vanta una carta dei vini ricca e selezionata, con etichette provenienti da tutto il mondo. Il sommelier saprà consigliarvi il vino perfetto per accompagnare i vostri piatti, esaltandone i sapori e creando un'esperienza gastronomica davvero unica.

Dormire al Gardena Grödnerhof Hotel & Spa

Dalle ampie camere Comfort, ideali per un soggiorno confortevole, alle camere Superior, con balcone e vista sul giardino o sul paese, fino alle suite, veri e propri gioielli di design che offrono spazi generosi e viste panoramiche mozzafiato, l'hotel propone un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare ogni esigenza e desiderio.

Una delle suite del Gardena Grödnerhof
Camera superior del Gardena Grödnerhof
Suite deluxe del Gardena Grödnerhof

Ogni camera del Gardena Grödnerhof Hotel & Spa è un'opera d'arte che celebra la bellezza della natura circostante. Arredi in legno pregiato, tessuti raffinati e colori caldi creano un'atmosfera accogliente e rilassante, dove gli ospiti possono sentirsi come a casa propria. Le ampie finestre e i balconi privati regalano viste spettacolari sulle Dolomiti, permettendo di ammirare il panorama mozzafiato in ogni momento della giornata. Ogni camera del Gardena Grödnerhof Hotel & Spa è dotata di tutti i comfort necessari per garantire un soggiorno perfetto. Letti king size o matrimoniali, materassi di alta qualità, biancheria morbida e profumata, TV a schermo piatto con canali satellitari, minibar e cassaforte sono solo alcuni dei servizi che gli ospiti troveranno a loro disposizione.

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa

Via Vidalong 3 - 39046 Ortisei Val Gardena (Bz)

Tel 0471/79 63 15