Più che un ristorante, un universo modaiolo: scopriamo L'Arabesque Cafè di Milano

Archiviata la Fashion Week, L'Arabesque Cafè di Milano, con il suo stile ultra-glamour, rimane sempre un indirizzo cult per gli amanti della moda. Che sia per un pranzo di lavoro o una cena mondana, L'Arabesque Cafè conquista con il suo nuovo menu, un inno alla freschezza e alla genuinità.

Colore e stile de L'Arabesque Cafè Bistrot

Cosa si mangia da L'Arabesque Cafè

Protagonisti indiscussi sono i prodotti di stagione, sapientemente esaltati da ricette ispirate al libro "C'era una volta a tavola" di Chichi Meroni, anima del locale.

Riso nero e concassè di pomodoro de L'Arabesque Cafè Bistrot 1/5 Anolino di patate e menta de L'Arabesque Cafè Bistrot 2/5 Carpaccio di spada all‘arancia de L'Arabesque Cafè Bistrot 3/5 Tartare di manzo de L'Arabesque Cafè Bistrot 4/5 La cremina gialla con le fragoline de L'Arabesque Cafè Bistrot 5/5 Previous Next

Tartare di manzo, Carpaccio di spada all'arancia, Burratina con pomodorini: ogni antipasto è un'esplosione di gusto che vi preparerà a primi piatti della tradizione piacentina come Gnocco fritto con prosciutto crudo e mozzarella o Anolini di patate e menta. Tra i secondi, Crocchette di verdure, Vitel erbè e un Carpaccio di ricciola che vi lascerà senza fiato. E per concludere in dolcezza, Ciliegie cotte al sapore di cannella, Frutta scintillante e un Caffè Infinito che vi lascerà con il sorriso sulle labbra.

Come è l'interno di L'Arabesque Cafè

L'Arabesque Cafè non è solo un ristorante, ma un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Gli arredi vintage si fondono con elementi più moderni in un gioco di contrasti che vi trasporterà in un'atmosfera surreale. La musica jazz e i cocktail impeccabili completeranno l'opera, creando un ambiente perfetto per rilassarsi e socializzare.

Particolare de L'Arabesque Cafè Bistrot 1/3 La sala de L‘Arabesque Cafè Bistrot 2/3 Particolare de L‘Arabesque Cafè Bistrot 3/3 Previous Next

L'Arabesque Cafè è solo un tassello del caleidoscopico mondo Arabesque. Il Cult Store vi sorprenderà con collezioni di ricerca e pezzi unici, mentre la Design Gallery vi farà innamorare di arredi d'autore e complementi d'arredo esclusivi. Per gli amanti della lettura, il bookstore offre una selezione di volumi rari e magazine di nicchia. E per chi desidera un momento di relax, il Nautilus, il fitness center di L'Arabesque, è il luogo ideale.

L'Arabesque Cafè: dove ogni senso viene appagato

Moda, arte, cultura, benessere e, naturalmente, gusto: all'Arabesque Cafè ogni elemento si fonde in un'esperienza magica e indimenticabile. Che siate milanesi o turisti in cerca di un posto speciale, questo bistrot è la vostra destinazione ideale per una pausa gourmet all'insegna dell'eleganza e del buon gusto.

L'Arabesque Cafè

Via Francesco Sforza 2 (Angolo Largo Augusto) - 20122 Milano

Tel 02 76341477