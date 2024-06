Per divertirsi a tavola a Milano c'è... Caciara ristorante e cocktail bar

Quando si mangia e beve bene a tavola c’è divertimento, sintomo di spensieratezza, benessere e convivialità. Questa la base su cui poggia Caciara, in via A. Tadino 5, in Porta Venezia a Milano. Il nuovo progetto, ristorante e cocktail bar, lanciato dal Gruppo Tavola propone un locale con lo stile informale della trattoria italiana d’altri tempi unendola alla vera ed autentica cucina del Belpaese, valorizzando decine di piccoli artigiani e produttori del Centro-Sud, selezionati personalmente da Chiara Tosato del Gruppo Tavola. La proposta è ampia e soprattutto per tutti: dai piatti della tradizione a proposte più innovative, abbracciando anche le esigenze della clientela vegana e gluten free.

Gli interni di design di Caciara

Cosa si mangia a Caciara

Ma cosa si mangia da Caciara? Uno dei fiori all’occhiello è la “Scostumata”, un’amatriciana preparata con soli ingredienti di Amatrice e che rappresenta in pieno l’animo classico e genuino del locale, che punta molto su sapori e sensazioni rétro, richiamando il periodo in cui il mangiare era un atto d’amore e condivisione. Da non perdere anche il Cubamisù, dessert che si gusta con sigaro cubano e - nelle orecchie - il sound dell’isola caraibica.

Mare fuori di Caciara: Grigliata mista di pesce
Pizza al padellino Pink is Punk di Caciara
Pizza al padellino Oro Nero di Caciara
La Scostumata in preparazione da Caciara
La Scostumata di Caciara
Nudo con i brividi di Caciara: Bigné caldo con gelato alla crema e cioccolato fuso

La gioia del pasto è quindi allargata a tutti e per ogni esigenza: la proposta vegana è di assoluto valore, per ricerca e gusto che propone al cliente. Inoltre, visto che da Caciara non è prevista la parola “rinuncia”, tutte le proposte sono disponibili anche nella versione senza glutine, e, su richiesta, senza lattosio.

Cosa si beve da Caciara

I clienti di “Caciara” hanno l’opportunità di farsi consigliare da Paolo Basso, nel 2013 “miglior sommelier del mondo”, che impronta le sue scelte su una selezione bio, in perfetta linea con la filosofia del locale, che presta particolare attenzione alla sostenibilità e all’etica. Per chi ha voglia di cocktail può far affidamento sul bar, vero apripista della serata e del divertimento. Le proposte sono ovviamente in chiave italiana, come il “Malafemmina” preparato con Select, prosecco, soda al pompelmo rosa, bordo di sale affumicato, sfere nere gum agli agrumi o il “Marsala Dreamin’” a base di Marsala, Campari, soda al finocchietto home made in bottiglietta.

Come sono gli interni di Caciara

Gli interni prendono forma grazie al futurismo mediterraneo che va dagli anni ’30 agli anni ’50. Entrare da Caciara è come mettere piede in un museo del design dell’arte del’900, grazie anche alle stampe originali delle pubblicità storiche di Branca - marchio che ha firmato anche le vetrine del locale - provenienti dalla Fondazione Massimo e Sonia Cirulli di Bologna. C’è anche tanta Milano nella carta da parati della sala principale e in tutta l’identità visiva di Caciara grazie ai disegni originali dell’illustratore meneghino Andrea Casagrande. I piatti, infine, sono firmati Daedalus, azienda artigiana di Vietri sul Mare che ha creato maioliche personalizzate, uniche nel loro genere, dipinte a mano.

Mise en place di Caciara Foto: Simona Bruno
Particolare dell'interno di Caciara Foto: Simona Bruno
Un tavolo da Caciara
Il bar di Caciara
L'insegna di Caciara Foto: Simona Bruno

Tanta sostanza e cura al dettaglio per un locale che punta ad offrire non solo ottimo cibo e divertimento, ma anche sensazioni ed emozioni di altri tempi: la spensieratezza e il relax sono la chiave del progetto Caciara, che si rifà a un’Italia rétro quanto basta per recuperare e celebrare lo spirito verace della buona tavola.

Caciara

Via A. Tadino 5 - 20124 Milano

Tel 351 3428456