Estate 2024 in montagna? Ecco cosa puoi fare in 7 giorni in Val d’Ega

Estate 2024 in montagna? Perché no! Sono, infatti, molti a pensare che divertimento non faccia rima solo con mare. Anzi. In particolare, se si sa bene cosa fare, programmando attentamente un itinerario completo in quota che possa davvero accontentare tutti i gusti. Ne è un esempio la Val d'Ega, splendida regione dell'Alto Adige, che d'estate è divertimento puro all'aria aperta, escursioni tra i monti, tour in bici e vie ferrate, labirinti di roccia e segreti delle stelle. Ma anche Enrosadira, il fenomeno naturale che tinge di rosa il Catinaccio al tramonto, e la vista del maestoso Latemar mentre si specchia nelle acque leggendarie del lago di Carezza. Ecco un, dunque, un itinerario completo di 7 giorni in Val d'Ega per godere a pieno l'estate 2024 sulle Dolomiti.

Val d'Ega - Gita in bici al lago di Carezza

Giorno uno in Val d'Ega - Mangiare tra masi e rifugi

Il nostro consiglio è iniziare la vacanza vivendola da “local”, come uno degli abitanti del posto, partecipando ad esempio alla produzione del formaggio di Capra all'agriturismo bio Oberwerkstatt di Obereggen (BZ), venendo a contatto con le capre Walliser.

Biohof Oberwerkstatt | Località Hennewinkl 5 - 39050 Nova Ponente (Bz) | Tel 327 296 8969

Sempre ad Obereggen è possibile assaggiare le prelibatezze del rifugio Oberholz: menu che propone ingredienti locali e sapori di montagna, una terrazza che permette di godere di una vista magnifica sulle vette alpine ed un design che abbraccia tradizione, natura e modernità.

Val d'Ega - Pranzo al rifugio Oberholz
Val d'Ega - Dolci tipici al rifugio Oberholz
Val d'Ega - Il rifugio Oberholz, tra modernità e rispetto della natura
Val d'Ega - La vista dal rifugio Oberlholz

Rifugio Oberholz | Via Obereggen 16 - 39050 Obereggen (Bz) | Tel 0471 618299

Da non perdere anche una tappa alla fattoria di permacultura Eisathhof, sempre a Nova Ponente, nel cui orto prosperano circa 500 varietà di verdure, molte delle quali di antiche varietà, insieme a cereali ed erbe.

Eisathhof | Rio Nero 39050 Nova Ponente (Bz) | Tel 347 363 8742

Rimanendo sempre in ambito food e alloggi è possibile visitare il Maso Kronlechnerhof a Nova Levante (Bz), famoso per il laboratorio di canederli: scoprirete come preparare questa pietanza tipica. Nell'agriturismo della famiglia sono a disposizione per gli ospiti tre confortevoli appartamenti per gruppi da 2 fino a 6 persone. Una soluzione decisamente interessante per fermarsi a dormire e soggiornare.

Maso Kronlechnerhof | Via S. Valentino 67 - 39056 Nova Levante (Bz) - Tel 0471 610277

Giorno due in Val d'Ega - Alla scoperta del lago di Carezza

La seconda giornata in Val d'Ega è da vivere interamente in uno dei luoghi più iconici ed importanti della zona: il lago di Carezza. Un ambiente praticamente incontaminato da scoprire grazie ai numerosi sentieri escursionistici che partono (e riconducono) dallo specchio d'acqua. Bellezza ma anche un po' di mistero con il dolce canto e la leggenda della ninfa Ondina che scomparve per sempre nelle acque cristalline del lago.

Val d'Ega - Lago di Carezza
Tramonto sul lago di Carezza
Lago di Carezza nelle Dolomiti

Giorno tre in Val d'Ega - Guardando le stelle all'Astrovillaggio

Dopo il lago è tempo di un altro elemento: l'aria, e di conseguenza cielo ed altezze. Una mattinata da dedicare ai giganti d'argilla della Val d'Ega di Collepietra (Bz), dove le erosioni geologiche hanno dato vita nel tempo a piramidi di terra che sorgono in mezzo agli occhi: quest'architettura naturale sarà sicuramente stupirvi. Arrivati a sera è il turno di una visita che difficilmente abbandonerà i vostri pensieri futuri. A Cornedo all'Isarco (Bz) c'è il primo Astrovillaggio d'Europa: avrete la possibilità di visitare il planetario e l'osservatorio astronomico, percorrere il Sentiero dei Pianeti ed ammirare la riproduzione del modulo lunare dell'Apollo 11 in scala 1:1.

Val d'Ega - Il cielo stellato sopra l'osservatorio
Val d'Ega - L'osservatorio di Cornedo all'Isarco al tramonto
Val d'Ega - Il planetario a Cornedo all'Isarco

Giorno quattro in Val d'Ega - Tra i monti in mountain bike

Nel quarto giorno in Val d'Ega una scarica di adrenalina con una giornata dedicata interamente alla mountain bike e i tanti sentieri, per tutti i gusti e le esigenze, ai piedi del Catinaccio (gruppo montuoso delle Dolomiti). Asfalto, attraverso il bosco, trail e tracciati da affrontare con entusiasmo e grinta. Diverse le opportunità, come pedalare attorno al gruppo montuoso del Latemar, oltrepassare il Passo di Costalunga o seguire il percorso che porta all'osservatorio astronomico.

Val d'Ega - Sentiero avventuroso in bici
Val d'Ega - Passeggiata in bici
Val d'Ega - Uscita in bici tra le Dolomiti

Giorno cinque in Val d'Ega - Al Geoparco e al "Duomo delle Dolomiti"

Nel quinto giorno ancora immersione completa nella natura con la visita del Geoparco di Bletterbach ad Aldino (Bz), un sentiero didattico nel bosco che dà accesso alla Gola di Bletterbach, patrimonio dell'Umanità Unesco. Al ritorno, dopo aver ammirato i fossili animali e vegetali tra le rocce della gola, si può far tappa al Santuario della Madonna di Pietralba: il duomo delle Dolomiti che si inserisce in modo naturale e maestoso nel paesaggio della Val d'Ega. Sembra prendere ispirazione dall'apparizione della Madonna all'eremita Leonhard Weißensteiner. Si narra che nel 1553 il contadino, dopo essere precipitato in un burrone, vide comparire la Vergine Maria: in suo onore costruì una cappella che rappresenta oggi un suggestivo luogo di pellegrinaggio.

Val d'Ega - La splendida vista panoramica sulle Dolomiti

Giorno sei in Val d'Ega - Divertirsi nel Labirinto del Latemar e nel BoscoAvventura

Ci avviciniamo alla fine della vacanza ed ecco quindi attività e alla portata di tutti. Giornata da dedicare a una piacevole passeggiata alla scoperta del magico percorso nel Labirinto del Latemar. Dal lago di Carezza questa escursione, adatta anche ai bambini, porta attraverso il “labirinto” (un paesaggio fatto di pietre e rocce) all'ombra del Latemar: non si tratta del tradizionale labirinto all'inglese, fatto di alti muri di siepe di bosso, ma è costituito da un intricato passaggio tra grandi macigni provenienti da una grossa ed antica frana ai piedi del massiccio.

Val d'Ega - BoscoAvventura in famiglia
Val d'Ega - Il ponte sospeso nel BoscoAvventura
Val d'Ega - Arrampicate nel BoscoAvventura
Val d'Ega - Percorso nel BoscoAvventura

Oppure, se si ha voglia ancora di avventura e divertimento, c'è il BoscoAvventura a Obereggen. Per chi ha voglia di diventare un novello Tarzan o una novella Jan ha a disposizione ben quattro percorsi e 30 stazioni che attendono di essere conquistati, passando per altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti. Da albero ad albero, con difficoltà adatte a tutti.

Giorno sette in Val d'Ega - Tappa al Latemarium

In un battibaleno siamo già arrivati alla fine. È il giorno dei saluti a questi posti meravigliosi, e non c'è modo migliore per farlo che visitando il Latemarium. Raggiungibile da Obereggen con la seggiovia Oberholz o con la cabinovia Ochsenweide, offre al pubblico nove sentieri tematici e una piattaforma panoramica a 360° con vista mozzafiato sul mondo alpino circostante.

Val d'Ega - Il Latemarium

In alternativa è possibile fare tappa al cinema di montagna in Val d'Ega, che comprende sei punti panoramici lungo i sentieri escursionisti di Nova Ponente, Obereggen, Collepietra e Nova Levante-Carezza. Anche qui vista e panorami entreranno a far parte dei vostri ricordi più preziosi.

Val d'Ega - Cinema di montagna con vista

Concludiamo dando un'informazione che può rendere molto più comodo e snello il vostro soggiorno in Val d'Ega: si può usufruire, ad un prezzo preferenziale, del Mountain Pass che consente di utilizzare tutti i 17 impianti di risalita della regione che collegano il Catinaccio, il Latemar e lo Sciliar. Le soluzioni per un soggiorno settimanale sono un pass da 3 o 5 giorni.