Vinnaeria by Accademia: la novità firmata Simonit&Sirch a Capriva del Friuli

Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, meglio conosciuti come Simonit&Sirch, rinomati "maestri potatori" richiesti dalle più prestigiose cantine nazionali e internazionali, arricchiscono l'offerta di Accademia Vine Lodge, l'elegante country hotel di Capriva del Friuli (Go), con un nuovo gioiello: la Vinnaeria by Accademia.

Vinnaeria by Accademia: un'esperienza sensoriale unica nel cuore del Collio

La Vinnaeria by Accademia è un'oasi di gusto e convivialità immersa nel cuore del Collio, rinomata zona vinicola del Friuli Venezia Giulia. Aperta dal venerdì alla domenica, invita gli appassionati a un viaggio enogastronomico intorno al mondo, attraverso la degustazione di vini pregiati provenienti dalle cantine dove operano i vine master Pruners di Simonit&Sirch.

Oltre ai vini internazionali, la Vinnaeria propone anche un'accurata selezione di vini locali, espressione del territorio friulano. Per completare l'esperienza sensoriale, un menu di piatti freddi estivi e genuini, a base di prodotti tipici, allieta i palati durante brunch, merende o aperitivi.

Vinnaeria by Accademia: wine experience: un viaggio virtuale tra i vigneti

Ogni mese, la Vinnaeria by Accademia organizza le "Wine Experience", serate evento con degustazioni tematiche dedicate a un distretto viticolo diverso. Grazie a collegamenti zoom in diretta con importanti aziende produttrici, i partecipanti possono immergersi virtualmente nei vigneti e scoprire i segreti della produzione dei vini in degustazione.

Vinnaeria by Accademia: un'oasi di relax tra natura e gusto

La Vinnaeria by Accademia si inserisce nell'elegante cornice di Accademia Vine Lodge, un country hotel che accoglie gli ospiti in un'atmosfera raffinata e informale. Dodici camere, un porticato suggestivo e un vasto parco con Green Beach, dove rilassarsi sorseggiando un buon vino al sole o all'ombra degli alberi secolari.

Vinnaeria by Accademia all'Accademia Vine Lodge

Completa l'offerta una prima colazione gourmet con prodotti del territorio, perfetta per iniziare la giornata con gusto. Accademia Vine Lodge è il luogo ideale per wine lovers, turisti alla scoperta delle bellezze del Friuli Venezia Giulia e per chi partecipa ai corsi della Vine Master PrunersAcademy.

Accademia Vine Lodge

Via degli Alpini 2 - 34070 Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481 198 8073