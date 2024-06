La teglia romana di San Biagio Pizza e Bolle raddoppia con la nuova sede all’Eur

La nuova sede di San Biagio Pizza e Bolle in viale Europa 15 nel quartiere Eur di Roma si presenta al pubblico con una grande novità: un dehor da circa 20 coperti all’esterno per godersi un ottimo aperitivo tra pizza in teglia romana e la nuova carta beverage più strutturata.

La pizza in teglia di San Biagio Pizza & Bolle

Quarta apertura per il gruppo Pizza e Bolle, che continua ad essere in continua espansione: oltre alla pizza in teglia e la pizza romana tradizionale scrocchiarella e stesa al mattarello delle sedi di San Biagio, l’offerta abbraccia anche la pizza napoletana contemporanea di Sant’Isidoro, quartiere Prati, e la romana contemporanea di San Martino nel quartiere Ostiense, sempre a Roma.

L’obiettivo del gruppo è chiaro e ben definito, come si evince dalle parole di Cristiano Ciaralli, uno dei soci, nonché uomo dell’amministrazione e dello sviluppo: «La nostra voglia è di parlare di pizza a 360 gradi e offrirla in tutte le sue declinazioni, ma non in una location unica come fanno alcuni. Ogni tipologia di pizza ha il suo ‘rituale’ e i santi lo sanno… ».

San Biagio Pizza e Bolle: teglia, tonda e… cubica!

Protagonista del locale non può che essere la pizza, street food per eccellenza, in tutte le sue declinazioni romane, tra tradizione, innovazione e novità. La pizza in teglia è leggera e allo stesso tempo croccante, con la giusta struttura per dare supporto a condimenti a base di materie prime di eccellente qualità. I grandi classici, come la Margherita o la pizza bianca ripiena, sia di mortadella che di insalata di pollo, ci sono tutti, ma non mancano proposte esclusive come la Tramezzino (pomodoro a fette, filetti di tonno, maionese ‘nduja e lima e olive taggiasche), la Pastrami (pastrami, misticanza, cetriolini Jumbo, senaple homemade, olio evo), la Biagio in Provenza (patate sfoglia, peperoni, cipolla dolce, capperi, erbe provenzali) e anche una pizza dolce come la Torta della Nonna (impasto ai cereali, crema pasticcera e pinoli tostati).

San Biagio, la pizza Tramezzino: pomodoro a fette, filetti di tonno, maionese 'nduja e lima e olive taggiasche 1/6 San Biagio - Pizza con le patate 2/6 San Biagio - Pizza Pastrami: pastrami, misticanza, cetriolini Jumbo, senape homemade, olio evo 3/6 San Biagio, la parmigiana: crema di parmigiana, melanzane, ristretto di pomodoro e scaglie di grana 4/6 San Biagio, la Fiori e Alici 5/6 Il cubo di Rubik di San Biagio 6/6 Previous Next

Siete sorpresi e incuriositi? E allora aspettate di provare gli ormai celebri “Rubik di San Biagio”, cubi di pizza farciti al momento che sono ormai diventati un cult della scena romana: croccanti fuori, morbidi e caldi dentro grazie ai gusti che vanno ad abbracciare i piatti più noti della tradizione come l’amatriciana, la carbonara e la cacio e pepe. La proposta pizza non è di certo finita: disponibile solo per l’asporto e per il delivery serale, San Biagio Pizza e Bolle propone anche la pizza tonda classica stesa al mattarello, bassa e croccante.

Infine, spazio anche per i classici fritti (supplì, crocchette e tanto altro) affiancati da un girarrosto per un succoso pollo allo spiedo, servito con patate arrosto, ed un banco gastronomia con saluti e formaggi DOP e IGP per comporre una pizza ripiena di qualità e per tutti i gusti.

San Biagio Pizza e Bolle: il giusto abbinamento è con la bollicina

Champagne, Franciacorta, Trento DOC, Rifermentati e altre Cuvée pregiate da tutto il mondo. Presente anche una selezione di cocktail classici, come gin tonic e spritz, oltre ad una selezione di birre. Il focus però è chiaramente sui vini, come suggerisce il “Bolle” nel nome del Gruppo Pizza: l’obiettivo è creare consapevolezza sugli abbinamenti da bere con la pizza, visto che è credenza comune che il più idoneo sia quello con la birra.

San Biagio - Una delle proposte di beverage: vino Jonny Gambato 1/3 San Biagio, NS della Neve 2/3 San Biagio, Frecciabomb 3/3 Previous Next

De gustibus non est disputandum, certo, ma ingerire in pochi minuti una doppia quantità di carboidrati e lieviti può portare ad una digestione travagliata. L’accoppiata pizza/vino è invece molto più idonea sotto tutti questi aspetti, oltre a offrire una grandissima varietà di sapori e odori che ben si abbinano alle diverse pizze, pulendo inoltre il palato dalla grassezza degli ingredienti tipici della tradizione romana. Un gioco sfizioso sulle papille gustative che permette di sperimentare anche le combinazioni più audaci.

San Biagio - La 3 Pomodori + 1 in veste romana tradizionale 1/4 San Biagio, margherita tonda tradizionale romana 2/4 San Biagio, pizza tonda tradizionale romana fiori di zucca ed alici 3/4 San Biagio - La rosticceria con pollo e patate arrosto 4/4 Previous Next

«In carta nel nuovo San Biagio Eur abbiamo anche una referenza tutta nostra. Abbiamo parlato con il produttore e abbiamo creato ad hoc un Franciacorta personalizzato, che risulta più secco rispetto ad un classico Franciacorta, con sentori di crosta di pane – perfetti per la pizza – agrumi e mandorla. Una bolla dove il nord incontra il sud. Un Franciacorta interessante e inusuale, che è un po’ una ‘supercazzola’ in senso buono, e il nome esprime bene il concetto: si chiama N’tani fa Peppino», spiega Riccardo Squillace, gastronomo e selezionatore di materie prime del Gruppo Pizza e Bolle.

San Biagio Pizza e Bolle, il pizzaiolo

La sede dell’Eur di San Biagio Pizza e Bolle può contare su un giovane fuoriclasse, scuola Seu: Mauro Pedone. Il pizzaiolo classe ’92 offre un prodotto allo stesso tempo leggero e croccante: «La mia idea di pizza in teglia nasce dal desiderio di ritrovare la pizza a taglio croccante che mangiavo quando ero piccolo - spiega - Ovviamente rendendo il tutto più moderno attraverso un lavoro innovativo sugli impasti: l’uso di farine da grani antichi e un’idratazione all’80% rendono la struttura fragrante e al tempo stesso digeribile».

Mauro Pedone, il pizzaiolo di San Biagio all'Eur

San Biagio Pizza e Bolle, il locale con dehor

Il nuovo locale di San Biagio Pizza e Bolle dell’Eur è più grande rispetto a quello del quartiere Prati. Stile pop, giovane, colorato e moderno, con circa 12 sedute al bancone interno e ben 20 nel dehor esterno, luogo ideale per gli aperitivi con pizza e bollicine.

San Biagio - Pizza & Bolle Eur

Viale Europa, 15 - 00144 Roma (Rm)

06 9908 4388