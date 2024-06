Sinner mania: scopri gli hotel con campi da tennis dove giocare da campione

Credevate possibile che in Italia si parlasse di altro sport oltre al calcio? Invece è successo. È tutto grazie a Jannik Sinner, il nuovo numero 1 al mondo del tennis, il primo italiano a riuscirci. Come ce l'ha fatta? Tanti i fattori che hanno portato a questo meritatissimo successo: Sinner è un tennista completo, con un gioco solido da fondocampo e un buon servizio. È anche un ottimo atleta e ha una grande mentalità vincente. Senza dimenticare, naturalmente, la sua attenzione per l'alimentazione. E noi? Se volessimo “emulare” le orme di Sinner? Allenniamoci sui più bei campi arancioni d'Italia (e non solo). Ma dove andare? Vi consigliamo alcuni spettacolari hotel con campi da tennis. Non scodate di mettere la racchetta in valigia!

Castelfalfi - Toscana

Se si alla ricerca di un campo da tennis immerso nella calma della campagna Toscana, il posto ideale è Castelfalfi, il resort nel cuore di un borgo medioevale a Montaione (Fi). I due campi da tennis in terra rossa sono situati tra vigneti e oliveti, e hanno una vista eccezionale sulle colline circostanti. Durante la stagione estiva, Castelfalfi organizza tornei, clinic e lezioni di tennis per giocatori di tutti i livelli.

Il campo da tennis di Castelfalfi

Oltre ai campi da tennis l'hotel ha anche n campo da padel. Il campo da padel di Castelfalfi è dotato di erba sintetica e pareti in vetro. Castelfalfi è un resort di lusso situato nella campagna toscana, tra Firenze e Pisa. Il resort è circondato da 1.100 ettari di boschi, vigneti e oliveti e offre una vasta gamma di servizi e attività per gli ospiti.

Toscana Resort Castelfalfi | località Castelfalfi – 50050 Montaione (Fi) | Tel 0571 892000

Sonnen Resort Naturno - Alto Adige

Immerso nello splendido scenario dell'Alto Adige, il Sonnen Resort Naturno si rivela la destinazione ideale per una vacanza all'insegna del tennis. Che siate principianti o giocatori esperti, la struttura offre tutto il necessario per vivere un'esperienza di gioco indimenticabile. Un campo da tennis in terra battuta, dotato di illuminazione notturna per giocare anche nelle ore serali, attende gli appassionati del gioco. Un maestro di tennis esperto e qualificato è a disposizione per guidare i giocatori di ogni livello, perfezionando la tecnica dei principianti e dispensando trucchi e consigli ai più esperti. I campi da tennis del Sonnen Resort Naturno sono aperti da marzo a novembre, garantendo la possibilità di giocare in qualsiasi momento della giornata, a seconda delle proprie preferenze. Per chi desidera un allenamento ancora più intenso, il resort propone la collaborazione con il Tennis Camp Naturns (Gery Riedl Tennis School), situato a soli 5 minuti a piedi. Qui, istruttori qualificati guidano i giocatori in percorsi di perfezionamento, con la possibilità di partecipare a tornei e lezioni di gruppo.

Lezioni di tennis al Sonnen Resort Naturno

Oltre al tennis, il Sonnen Resort Naturno offre una vasta gamma di servizi e attività per rendere la vacanza davvero speciale. Una spa per rilassarsi, piscine per divertirsi e le bellezze naturali dell'Alto Adige da esplorare completano il quadro di un soggiorno indimenticabile.

Sonnen Resort Naturno | Via Val Passiria 24 - 39025 Naturno (Bz) | Tel 0473 967 000

Villa Acquaviva - Toscana

Immersi nella bellezza della Maremma Toscana, tra rigogliosi vigneti e sentieri che si snodano attraverso un parco secolare, sorgono l'elegante Villa Acquaviva e due antichi casali. Qui, 25 camere accoglieranno gli ospiti con il loro romanticismo e comfort, offrendo un soggiorno indimenticabile all'insegna del relax e della quiete. Il campo da tennis è uno dei servizi dedicato a chi non vuole rinunciare allo sport in vacanza.

Il campo da tennis di Villa Acquaviva

Il Wine Resort mette a disposizione dei suoi ospiti il campo da tennis in materiale sintetico Tartan. Il campo da tennis è vicino alla piscina ed è circondato da giovani arbusti. Il campo da tennis deve essere prenotato al ricevimento (anche via telefono o email). Per gli ospiti del Wine Resort è gratuito. Per chi non soggiorna presso Villa Acquaviva il costo è di 12 euro l'ora. Nel prezzo è compreso, oltre che l'affitto del campo, anche racchette e palline da tennis.

Villa Acquaviva | Località Acquaviva - 58014 Montemerano (Gr) | Tel 0564 602890

Il San Pietro di Positano - Costiera Amalfitana

Posizionato su una scogliera a picco sulle acque azzurre del Mar Tirreno, il San Pietro di Positano è un'oasi di lusso sulla splendida Costiera Amalfitana. Con sole 58 camere e suite elegantemente arredate, ognuna con vista mozzafiato sul mare o sui rigogliosi giardini dell'hotel, il resort offre un'atmosfera intima ed esclusiva.

Lo spettacolare campo da tennis del San Pietro di Positano

L'hotel vanta uno dei campi da tennis più belli del mondo: scenograficamente adagiato tra le alte falesie, offrendo il piacere di giocare in riva al mare. Per raggiungere il campo, gli ospiti devono scendere per 384 gradini dall'edificio principale. Gli ospiti possono anche godere di una serie di altre attività, tra cui vela, escursioni costiere e degustazioni di cucina locale, o semplicemente rilassarsi presso il club privato in spiaggia dell'hotel. Con il suo servizio impeccabile e la sua posizione ineguagliabile, Il San Pietro di Positano è la scelta perfetta per un soggiorno indimenticabile sulla Costiera Amalfitana.

Il San Pietro di Positano | Via Laurito 2 - 84017 Positano (Sa) | Tel 089 875455

Grand Hotel Tremezzo - Lago di Como

Situato sulla pittoresca sponda del lago di Como, il Grand Hotel Tremezzo (riapertura il 15 marzo 2024) è un'icona di eleganza e raffinatezza. Con le sue 75 eleganti camera e 15 suite finemente arredate, ciascuna con vista mozzafiato sul lago o sulle montagne circostanti, il resort offre un'esperienza di soggiorno senza pari.

Il campo da tennis del Grand Hotel Tremezzo

Oltre al suo celebre campo da tennis 191 in terra battuta, gli ospiti possono godere di una piscina all'aperto con vista sul lago, un centro benessere di classe mondiale e quattro ristoranti gourmet che servono prelibatezze culinarie locali e internazionali. La cornice elegante e romantica del Grand Hotel Tremezzo lo rende la scelta ideale per una vacanza all'insegna del lusso e dello sport.

Grand Hotel Tremezzo | Via Regina 8 - 22016 Tremezzina (Co) | Tel 0344 42491

Forte Village Resort - Sardegna

Immerso in un rigoglioso parco mediterraneo di 47 ettari lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, il Forte Village Resort (apertura aprile 2024) è un paradiso per gli amanti dello sport e del relax. Con oltre 700 camere e suite, il resort offre una vasta gamma di opzioni di alloggio, dalle ville private con piscina alle lussuose suite con vista sul mare.

I campi da tennis del Forte Village Resort (foto: facebook.com/fortevillage)

Per gli amanti del tennis ci sono 13 campi da tennis, dodici in terra battuta e uno in cemento, tutti dotati di illuminazione notturna. Ma soprattutto nella Tennis Academy del Forte Village c'è la possibilità di giocare e migliorare lo stile di gioco, allenandosi insieme ai grandi campioni e ai migliori professionisti italiani e internazionali, disponibili durante tutta la stagione, da aprile a ottobre. Head coach del Tennis Club Forte Village, e della relativa Tennis Academy, è, infatti, Rocco Loccisano, affermato tennista australiano, di origini italiane, già allenatore di Pat Cash, campione di Wimbledon. Oltre al tennis ci sono campi da golf, piscine, campi da calcio e molto altro ancora. Dopo una giornata di attività all'aria aperta, gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi presso il centro benessere di classe mondiale del resort o godersi una cena gourmet in uno dei suoi numerosi ristoranti.

Forte Village Resort | S.S. 195, Km 39.600, 09010 Pula (Ca) | Tel 070 921 8818

Borgo Egnazia - Puglia

Immerso tra antichi uliveti e le acque cristalline del Mar Adriatico, il Borgo Egnazia è un rifugio di lusso nel cuore della Puglia. Con 92 camere e ville splendidamente arredate, il resort offre una vasta gamma di opzioni di alloggio per ogni esigenza.

I campi da tennis di Borgo Egnazia (foto: facebook.com/it.nowhereelse)

I suoi quattro campi da tennis in terra battuta, circondati dalla bellezza naturale della campagna pugliese, offrono il luogo perfetto per una partita di tennis. Gli ospiti possono anche godere di lezioni personalizzate con istruttori esperti, oltre a una vasta gamma di altre attività tra cui golf, ciclismo e sport acquatici. Dopo una giornata all'aria aperta, gli ospiti possono rilassarsi presso la spa di classe mondiale del resort, gustare la cucina tradizionale pugliese presso uno dei suoi ristoranti o semplicemente rilassarsi a bordo piscina e godersi il sole mediterraneo.

Borgo Egnazia | Strada Comunale Egnazia – 72015 Savelletri (Br) | Tel 080 2255000

Belmond Hotel Splendido - Portofino

Appollaiato su una collina con vista sul pittoresco porto di Portofino, il Belmond Hotel Splendido è un rifugio di lusso sulla Riviera italiana. Con solo 70 camere e suite elegantemente arredate, ciascuna con vista mozzafiato sul mare o sui giardini lussureggianti dell'hotel, il resort offre un'atmosfera tranquilla e intima.

I campi da tennis del Belmond Hotel Portofino (foto: facebook.com/hotelsplendido)

Il suo campo da tennis, situato su una terrazza panoramica con vista sul mare, offre un ambiente spettacolare per una partita di tennis. Gli ospiti possono anche godere di una serie di altre attività, tra cui vela, escursioni e degustazioni di vini, o semplicemente rilassarsi presso la piscina e godersi l'ospitalità leggendaria dell'hotel. Da non perdere il ristorante DaV Mare in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio di Brusaporto (Bg), tre stelle Michelin.

Belmond Hotel Splendido | Viale Baratta 16 - Portofino (Ge) | Tel 0185 267801‎

Villa d'Este - Lago di Como

Immerso in una splendida villa del XVI secolo sulle rive del lago di Como, Villa d'Este (aperura 28 marzo 2024) è un capolavoro di architettura e design italiani. Con 152 camere e suite elegantemente arredate, ognuna con vista mozzafiato sul lago o sui giardini all'italiana dell'hotel, il resort offre un'esperienza di soggiorno indimenticabile.

I campi da tennis di Villa d'Este

Gli 8 campi da tennis (6 in terra battuta) sono collocati all'interno del parco e sono aperti dalle 8.00 alle 20.00. Le racchette sono a disposizione degli ospiti che non dispongono della propria attrezzatura. Gli ospiti possono anche godere di una serie di altre attività, tra cui golf, sport acquatici e corsi di cucina, o semplicemente rilassarsi e rigenerarsi presso la spa di classe mondiale dell'hotel.

Villa D'Este | Via Regina 40 - 22012 Cernobbio (Co) | Tel 031 3481

Emerald Faarufushi Resort & Spa - Maldive

Nel cuore dell'Atollo di Raa, a 40 minuti di idrovolante da Malé, si nasconde un vero gioiello per gli amanti del tennis: il campo da gioco dell'Emerald Faarufushi Resort & Spa, un resort a 5 stelle lusso. Non solo uno dei campi più belli delle Maldive, ma forse anche del mondo. Immerso in un paesaggio mozzafiato, questo campo da tennis sorge su un isolotto privato, collegato all'isola principale del resort da un suggestivo pontile in legno. Un'oasi di pace e tranquillità, dove il solo rumore è il fruscio delle palme e il suono della palla che rimbalza sulla terra battuta. Il campo, realizzato con i migliori materiali e curato nei minimi dettagli, offre una superficie di gioco perfetta per tutti i livelli di abilità, dai principianti ai professionisti. La sua posizione privilegiata, circondata dal turchese dell'Oceano Indiano, lo rende uno scenario da sogno per una partita indimenticabile.

Il campo da tennis su l'atollo del Emerald Faarufushi Resort e Spa

Ma il campo da tennis dell'Emerald Faarufushi Resort & Spa è più che un semplice luogo per giocare a tennis. È un'esperienza unica, un connubio perfetto tra sport, relax e bellezza naturale. Un'occasione per immergersi in un paesaggio paradisiaco e godersi il piacere di una partita in un contesto esclusivo.

Emerald Faarufushi Resort & Spa | Raa Atoll, Maldives | +960 400 5000

Pikes Ibiza - Ibiza

l campo da tennis dell'Hotel Pikes Ibiza è famoso per la sua superficie in terra battuta rosa shocking, un elemento distintivo che lo rende uno dei campi da tennis più iconici al mondo. Oltre al suo colore vivace, il campo da tennis del Pikes Ibiza vanta diverse caratteristiche che lo rendono un luogo speciale per giocare a tennis.

Il campo da tennis rosa flou del Pikes Ibiza

Il campo si trova all'interno del giardino dell'hotel, immerso in un'atmosfera suggestiva e circondata da vegetazione. Il campo è di dimensioni standard, perfetto per partite singole, doppie o miste. Il campo è dotato di illuminazione notturna, che permette di giocare anche nelle ore serali.

L'hotel offre un servizio di noleggio di racchette e palline a pagamento. Su richiesta, è possibile organizzare lezioni di tennis individuali o di gruppo con un maestro professionista.

Hotel Pikes Ibiza | Camí de Sa Vorera, S/N, 07820 Sant Antoni de Portmany Ibiza (Spagna) | Tel +34 871 55 66 56

Enchantment Resort - Arizona

Immerso nella bellezza paesaggistica del deserto dell'Arizona, il campo da tennis del Enchantment Resort, resort di lusso a cinque stelle situato a Sedona, si distingue per la sua atmosfera esclusiva e la sua attenzione ai dettagli. Situato a pochi passi dalle lussuose casitas del resort, il campo offre un'esperienza di gioco unica nel suo genere, combinando sport, relax e panorama mozzafiato. Il campo da tennis è situato in una posizione privilegiata che offre una vista spettacolare sulle rocce rosse del deserto e sulle montagne circostanti. Un panorama mozzafiato che rende ogni partita un'esperienza indimenticabile.

Lo spettacolare campo da tennis di Enchantment Res

I campi sono realizzati con la massima cura, utilizzando materiali di alta qualità che garantiscono una superficie di gioco perfetta per tutti i livelli di abilità, dai principianti ai professionisti. Per gli amanti del tennis che desiderano giocare anche nelle ore serali, i campi sono dotati di un sistema di illuminazione notturna che permette di godersi il gioco anche sotto le stelle. Alla reception del resort è possibile noleggiare racchette e palline di alta qualità, con la comodità di non dover portare con sé la propria attrezzatura. Su richiesta, è possibile organizzare lezioni private con istruttori qualificati, che sapranno aiutarvi a migliorare il vostro gioco e a perfezionare la vostra tecnica. Oltre ad essere un luogo ideale per giocare a tennis, il campo del Enchantment Resort è anche un luogo di relax e socializzazione. Dopo una partita, gli ospiti possono rilassarsi nelle comode sedie a bordo campo, sorseggiando una bevanda fresca e godendosi la vista panoramica. Il campo è inoltre utilizzato per organizzare eventi speciali, come tornei di tennis, lezioni di yoga e degustazioni di vini.

Enchantment Resort | 525 Boynton Canyon Rd, Sedona, AZ 86336, Stati Uniti | Tel +1 928-282-2900