Dormire in un antico monastero: entriamo nel nuovo La Monastica Resort & Spa

Immerso tra le colline della Valdinievole, a Buggiano Castello (Pt), sorge La Monastica Resort & Spa, un boutique hotel esclusivo ricavato da un antico monastero del XVI secolo. Un luogo magico dove storia, natura e bellezza si intrecciano, offrendo ai suoi ospiti un'esperienza unica e indimenticabile nella Toscana più autentica.

Il borgo di Buggiano Castello dove sorge La Monastica Resort & Spa
La piscina La Monastica Resort & Spa
Il loggiato de La Monastica Resort & Spa con vista mozzafiato

Un viaggio nel tempo: la storia de La Monastica Resort & Spa

La storia de La Monastica ha inizio nel 1517, quando le monache benedettine del convento di Santa Giustina di Lucca giunsero a Buggiano Castello per fondare un nuovo monastero. Nei secoli successivi, il monastero divenne un importante centro religioso e culturale, attirando pellegrini e studiosi da tutta la Toscana. Nel corso del XIX secolo, con l'avvento dell'Unità d'Italia e le soppressioni napoleoniche, il monastero fu abbandonato e iniziò un periodo di declino. L'edificio passò di mano in mano, subendo diversi interventi che ne alterarono la struttura originaria.

Nel 2005, finalmente, iniziarono i lavori di recupero e ristrutturazione del monastero, che si protrassero per diversi anni. L'intervento non si è limitato al solo monastero, ma ha riguardato anche il piccolo borgo che lo circonda. L'obiettivo era quello di restituire a Buggiano Castello la sua integrità originaria, ripristinando il disegno architettonico e l'atmosfera autentica che si erano perduti nel tempo. Prima di avviare i lavori, c'è stata così un'attenta ricerca storica, consultando archivi toscani e nazionali. Un'impresa resa complessa dall'intreccio tra le mura degli edifici civili (risalenti all'XI secolo) e quelle del monastero, edificato nel XVI secolo. La prima planimetria catastale disponibile risale addirittura al 1789, mentre l'ultima trasformazione del monastero, risalente al 1907, fu opera dell'architetto Pacini. L'intervento di recupero è stato complesso e impegnativo, ma affrontato con passione, pazienza e competenza. Nella misura del possibile, sono stati riutilizzati elementi originali, dai legni ai soffitti, e le decorazioni sono state ricostruite utilizzando gli antichi colori. La scelta dei materiali è ricaduta su quelli il più possibile autentici, mentre l'esecuzione dei lavori è stata affidata a maestranze ed artigiani specializzati. Ogni dettaglio è stato curato con la massima attenzione, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza delle Belle Arti.

Oggi, La Monastica Resort & Spa è un luogo che emana un fascino spirituale unico, capace di infondere agli ospiti un profondo senso di equilibrio e benessere. Immerso nella natura incontaminata della Toscana, il resort offre un'esperienza rigenerante e distensiva, lontana dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana. Soggiornare a La Monastica significa intraprendere un viaggio nel tempo e nello spazio. Passeggiare tra le antiche mura del monastero, ammirare gli affreschi e le decorazioni originali, immergersi nell'atmosfera di pace e tranquillità che regna sovrana, è come fare un tuffo nel passato. Allo stesso tempo, il resort offre tutti i comfort e le moderne tecnologie per garantire un soggiorno indimenticabile.

Dormire a La Monastica Resort & Spa

All'interno dell'antico monastero sono state ricavate 19 camere e suite, ognuna diversa dall'altra. Arredate con gusto e cura per i dettagli, sia architettonici che d'arredo, offrono un'esperienza unica e personalizzata. La vista panoramica che si gode da ogni finestra regala un panorama mozzafiato sulla Valdinievole.

Una delle eleganti stanze de La Monastica Resort & Spa
Particolare di un bagno de La Monastica Resort & Spa
La vista da una delle camere de La Monastica Resort & Spa

A pochi passi dal monastero, quattro residenze indipendenti ricavate da edifici storici saranno presto disponibili. Ideali per famiglie o gruppi di amici, offrono l'opportunità di vivere l'autenticità del borgo nel massimo della riservatezza e indipendenza, potendo comunque contare sui servizi personalizzati del resort. Grazie a un sapiente lavoro di recupero e restauro, ogni soluzione abitativa si distingue per eleganza, comfort e autenticità, in perfetta armonia con l'atmosfera del luogo. La funzionalità è garantita dall'utilizzo delle più recenti tecnologie, integrate con discrezione nel rispetto dell'architettura originale.

Mangiare a La Monastica Resort & Spa

La cucina de La Monastica Resort & Spa è un'ode alla tradizione toscana, un viaggio sensoriale tra sapori autentici e materie prime freschissime. Ogni menu è un omaggio alle eccellenze del territorio, con ingredienti selezionati con cura e stagionalità. Verdura e frutta provengono in gran parte dall'Orto de La Monastica, mentre carni, pescato e formaggi sono frutto della sapienza di produttori locali scelti. Il tutto viene sapientemente cucinato e presentato in atmosfere suggestive, diverse per ogni ambiente del resort, per offrire un'esperienza gastronomica ogni volta unica ed esclusiva.

Il Refettorio de La Monastica Resort & Spa
Particolare della sala di La Monastica Resort
La cantina de La Monastica Resort & Spa

Sette luoghi del gusto per sette esperienze indimenticabili

Convivium: un ambiente elegante e raffinato, perfetto per una cena romantica o un'occasione speciale.

un ambiente elegante e raffinato, perfetto per una cena romantica o un'occasione speciale. Matroneo: un'atmosfera intima e raccolta, ideale per una degustazione di vini o un aperitivo gourmet.

un'atmosfera intima e raccolta, ideale per una degustazione di vini o un aperitivo gourmet. Loggiato: un ambiente luminoso e accogliente, perfetto per un pranzo all'aperto con vista sulla vallata.

un ambiente luminoso e accogliente, perfetto per un pranzo all'aperto con vista sulla vallata. Refettorio: un luogo suggestivo che un tempo custodiva i paramenti liturgici, oggi ideale per una pausa rilassante con un tè o un aperitivo.

un luogo suggestivo che un tempo custodiva i paramenti liturgici, oggi ideale per una pausa rilassante con un tè o un aperitivo. Dispensa: un angolo dedicato ai prodotti tipici locali, dove è possibile acquistare prelibatezze da portare a casa.

un angolo dedicato ai prodotti tipici locali, dove è possibile acquistare prelibatezze da portare a casa. Cantina: un regno di bottiglie pregiate, dove esperti sommelier vi guideranno nella scelta del vino perfetto per accompagnare il vostro pasto.

un regno di bottiglie pregiate, dove esperti sommelier vi guideranno nella scelta del vino perfetto per accompagnare il vostro pasto. Agrueto: un piccolo paradiso immerso nel verde, dove potrete gustare deliziosi piatti a base di frutta fresca e di stagione.

Il Refettorio: un'oasi di relax e gusto

Un tempo luogo di preghiera e meditazione, oggi il Refettorio de La Monastica è oggi un'oasi di relax e gusto. In questo ambiente raccolto e luminoso, potrete concedervi una pausa rilassante accompagnati da suggerimenti gastronomici dello chef. All'ora del tè o dell'aperitivo, il Refettorio offre il comfort raffinato di poltrone e divanetti, perfetto per sorseggiare un calice di vino o un cocktail in compagnia.

La spa de La Monastica Resort & Spa

Immersa nel silenzio e nella quiete dell'antico monastero, la spa de La Monastica è un'oasi di benessere dedicata al riequilibrio del corpo e dello spirito. Qui, la vocazione alla cura e al raggiungimento del benessere, che ha contraddistinto questo luogo fin dalla sua fondazione, si esprime in un'offerta di trattamenti olistici e rigeneranti. La spa è un vero e proprio rifugio di pace e armonia. L'ambiente riservato, accogliente e silenzioso, avvolge gli ospiti in un'atmosfera di calore e comfort, favorendo il rilassamento e il distacco dallo stress quotidiano. Le ampie cabine garantiscono la privacy e la personalizzazione di ogni trattamento, permettendo a ciascun ospite di vivere un'esperienza unica e su misura.

Sauna e bagno turco de La Monastica Resort & Spa

Al centro della filosofia della spa de La Monastica c'è la riscoperta del potere benefico della natura. I trattamenti, ispirati all'antica tradizione monastica, utilizzano prodotti naturali a base di erbe, olio e vino coltivati nell'hortus conclusus del monastero. L'utilizzo di ingredienti genuini e di alta qualità garantisce un'esperienza sensoriale unica e risultati concreti in termini di benessere e bellezza.

La spa de La Monastica offre un percorso di benessere completo, che comprende:

Sauna: un bagno di calore secco ideale per purificare il corpo e liberarsi dalle tossine.

un bagno di calore secco ideale per purificare il corpo e liberarsi dalle tossine. Bagno turco: un bagno di vapore umido che favorisce la respirazione e il rilassamento muscolare.

un bagno di vapore umido che favorisce la respirazione e il rilassamento muscolare. Docce emozionali: un'esperienza sensoriale unica che alterna getti d'acqua di diverse temperature e profumazioni.

un'esperienza sensoriale unica che alterna getti d'acqua di diverse temperature e profumazioni. Vasca idromassaggio: un bagno rilassante in acqua calda arricchita da bollicine benefiche.

un bagno rilassante in acqua calda arricchita da bollicine benefiche. Area relax: uno spazio accogliente dove sorseggiare una tisana e ritrovare il proprio equilibrio interiore.

uno spazio accogliente dove sorseggiare una tisana e ritrovare il proprio equilibrio interiore. Percorso ipogeo: un suggestivo tunnel scavato nella roccia che conduce alla base di una torre medievale, dove vivere un'esperienza di benessere profonda e intensa che si conclude con una vasca scavata nella roccia.

Il Giardino a terrazze de La Monastica

Abbracciato dalle antiche mura del monastero e dominato dalle torri medievali, il Giardino a terrazze de La Monastica Resort & Spa è un vero e proprio gioiello verde che regala agli ospiti un'oasi di pace e bellezza. Distribuito su nove terrazzamenti sostenuti da muri in pietra, il giardino ripercorre l'andamento del terreno già delineato intorno all'anno Mille. Passeggiando tra i sentieri fioriti, si ha l'impressione di fare un viaggio nel tempo, immersi nella storia e nella tradizione del luogo. Dalla sua posizione dominante, il giardino offre una vista panoramica spettacolare su tutta la Valdinievole. Uno scenario mozzafiato che si apre come un dipinto, regalando emozioni uniche in ogni momento della giornata.

Agrumeto de La Monastica Resort & Spa

Il giardino è un trionfo di fiori e profumi, con una ricca varietà di piante e fiori che cambiano con il susseguirsi delle stagioni. Rose, lavanda, salvia, iris e molte altre specie creano un tappeto multicolore che incanta lo sguardo e inebria i sensi.

Vicino a La Monastica

Situata a Buggiano Castello, in provincia di Pistoia, La Monastica Resort & Spa vanta una posizione privilegiata, immersa nella quiete della campagna toscana eppure a breve distanza da numerose mete di interesse culturale e turistico.

Nelle vicinanze:

Montecatini Terme: la rinomata città termale dista solo pochi minuti d'auto, offrendo l'opportunità di immergersi in un'atmosfera di relax e benessere grazie alle sue acque benefiche.

la rinomata città termale dista solo pochi minuti d'auto, offrendo l'opportunità di immergersi in un'atmosfera di relax e benessere grazie alle sue acque benefiche. Pistoia: Città d'arte ricca di storia e monumenti, tra cui la splendida Cattedrale di San Zeno e il suggestivo Battistero di San Giovanni.

Città d'arte ricca di storia e monumenti, tra cui la splendida Cattedrale di San Zeno e il suggestivo Battistero di San Giovanni. Lucca: la "Città delle Cento Chiese" incanta con il suo centro storico medievale cinto dalle mura e la sua atmosfera romantica.

la "Città delle Cento Chiese" incanta con il suo centro storico medievale cinto dalle mura e la sua atmosfera romantica. Pisa: famosa per la sua Torre Pendente, Pisa offre un ricco patrimonio artistico e culturale, da non perdere la Piazza dei Miracoli.

famosa per la sua Torre Pendente, Pisa offre un ricco patrimonio artistico e culturale, da non perdere la Piazza dei Miracoli. Versilia: Le splendide spiagge di Viareggio e Forte dei Marmi sono facilmente raggiungibili in mezz'ora d'auto, ideali per una giornata di mare e divertimento.

Buggiano Castello, conosciuto anche come Borgo degli Agrumi, gode di un microclima unico favorito dalla sua posizione collinare e dall'influenza del Padule di Fucecchio e dei venti marini. Questa "isola climatica" permette la coltivazione di agrumi che tipicamente crescono in zone più meridionali, e regala una temperatura sempre più mite rispetto alle aree limitrofe.

La Monastica Resort & Spa

Via Santa Scolastica 5 - 51011 Buggiano Castello (Pt)

Tel 0572 30585