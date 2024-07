In Irlanda alle origini del whiskey: gli itinerari e le distillerie da non perdere

Nascosto tra le antiche mura della Cattedrale di St Canice a Kilkenny, in Iralnda, un affascinante manoscritto del XIV secolo getta nuova luce sulla storia del whiskey, rivelando le sue autentiche origini irlandesi. Il "Red Book of Ossory", risalente al 1324, contiene una delle prime descrizioni conosciute della distillazione del whiskey, menzionando una misteriosa sostanza chiamata "aqua vitae". Questa espressione latina, tradotta in gaelico irlandese come "uisce beatha", diede vita al termine "whiskey" che conosciamo oggi. Si ipotizza che la distillazione del whiskey sia stata introdotta in Irlanda da monaci tra l'VIII e l'XI secolo, durante i loro pellegrinaggi in Oriente. Questi pionieri portarono con sé questa preziosa conoscenza, dando vita a una tradizione che avrebbe reso l'Irlanda la patria indiscussa del whiskey.

Oltre 50 distillerie aperte: un'immersione nel mondo del whiskey irlandese

Oggi, l'Irlanda vanta un panorama distillatorio fiorente, con oltre 50 distillerie aperte al pubblico che invitano i visitatori a intraprendere un viaggio affascinante alla scoperta del whiskey irlandese. Tra tour guidati e percorsi autonomi, gli appassionati possono esplorare le distillerie, conoscere i segreti dei mastri distillatori e degustare una varietà di whiskey pregiati.

Esperienze imperdibili per gli amanti del whiskey:

The Irish Whiskey Walk & Tasting a Kilkenny: un tour d'autore che parte dal Castello di Kilkenny e si snoda tra gli edifici medievali della città, culminando con una degustazione di quattro whiskey irlandesi selezionati presso il suggestivo Kyteler's Inn.

Percorsi che abbracciano l'intera isola: per un'esperienza più completa, è possibile seguire itinerari che attraversano l'intera Irlanda, scoprendo la diversità dei processi produttivi e le peculiarità di ogni regione. Il sito web offre informazioni dettagliate su tutte le distillerie aperte al pubblico.

Whiskey Island: Un paradiso per gli appassionati, Whiskey Island propone sette diversi percorsi guidati di due o tre giorni, alla scoperta di distillerie storiche e di recente apertura.Tre percorsi sono incentrati sulla capitale, mentre altri riguardano l'Irlanda del Nord, la Boyne Valley, le Ireland's Hidden Heartlands e l'Ireland's Ancient East, combinando degustazioni ed esperienze sui territori.

Spirit Trail in Irlanda del Nord: un itinerario coinvolgente che coinvolge 14 distillerie nell'Irlanda del Nord, con un passaporto da timbrare ad ogni tappa e un premio finale per chi completa il percorso. Si tocca la capitale, ma ci si spinge anche in zone più selvagge come le Mourne Mountains, dove da A Two Stacks Whiskey si può approfondire la storia del distillato e della miscelazione, facendo anche delle esperienze dirette di mixology con il whisky, o come la Causeway Coast (https://www.ireland.com/it-it/destinazioni/regioni/causeway-coast), lungo la quale si trova uno dei marchi più famosi al mondo, Bushmills, con un pedigree di 400 anni, che può essere anche degustato letteralmente on the rocks tra le colonne basaltiche che della Giant's Causeway.

Irlanda: nuove distillerie aprono le porte a Belfast e Midleton

Il panorama del whiskey irlandese è in continua evoluzione, con l'apertura di nuove distillerie che arricchiscono il panorama del settore.

Belfast:

McConnell's Distillery: situata nell'ala A della storica Crumlin Road Gaol, questa nuova distilleria riporta in vita un marchio leggendario, risalente al 1776. I visitatori possono esplorare l'edificio tutelato e la distilleria all'avanguardia, partecipando a visite guidate con degustazione e scoprendo la ricca storia del whiskey di Belfast. Vale la pena ricordare che il Crumlin Road Gaol risale al 1845 e ha chiuso i battenti come prigione nel 1996: oggi è un'interessante attrazione cittadina - anche per approfondire le vicende dei Troubles - e ospita un centro per eventi e conferenze.

Titanic Distillers: inaugurata nel 2019, questa distilleria è la prima ad essere stata aperta a Belfast in 90 anni. Si trova nel Titanic Quarter, ed è ospitata nella storica pumphouse, edificio costruito nel 1911 per pompare l'acqua fuori dal molo dove venne trasferito lo scafo vuoto del Titanic per la verniciatura, l'allestimento e l'installazione delle eliche. Propone quattro tour coinvolgenti che esplorano la storia del whiskey in città e l'affascinante eredità industriale del Titanic.

Contea di Cork:

Midleton Distillery: la distilleria Midleton ha recentemente inaugurato nuovi tour immersivi che offrono esperienze indimenticabili. I visitatori possono andare "dietro le quinte" per scoprire i segreti della produzione del whiskey Jameson, degustare etichette rare e pregiate, partecipare a masterclass sui cocktail e immergersi nella storia del whiskey irlandese presso l'Irish Whiskey Academy.

Ulteriori esperienze da non perdere per gli amanti del whiskey

Visita al Jameson Distillery Bow St a Dublino: la distilleria originale di Jameson, situata nel cuore di Dublino, offre un'esperienza immersiva nella storia e nella produzione del famoso whiskey irlandese.

Scoprire la Wild Atlantic Way: Un itinerario costiero mozzafiato che si snoda lungo la costa occidentale dell'Irlanda, passando per alcune delle distillerie più rinomate del paese.

Dove dormire a Belfast

AC Hotel Belfast

Situato a Belfast, nell'Irlanda del Nord, l'AC Hotel Belfast, parte della catena Marriott International, è un'oasi di stile e comfort nel cuore della vivace città. Con la sua posizione privilegiata sulle rive del fiume Lagan, l'hotel offre una vista mozzafiato sullo skyline e un facile accesso alle principali attrazioni della zona. L'AC Hotel Belfast si distingue per il suo design contemporaneo e minimalista, che si riflette in ogni aspetto dell'hotel, dalle eleganti camere alle aree comuni luminose e ariose. Le camere, dotate di ampie finestre e arredi eleganti, offrono un rifugio rilassante dopo una giornata di esplorazione della città.

L'hotel vanta un'ampia scelta di opzioni gastronomiche per soddisfare ogni palato. Si parte con Novelli at City Quays, fiore all'occhiello dello chef Jean Christophe Novelli a Belfast. Questo ristorante di cucina mediterranea è pronto a deliziare i vostri sensi con piatti gustosi preparati con prodotti locali freschissimi. Il menu del ristorante propone un viaggio sensoriale nel cuore del Mediterraneo. Potrete assaporare piatti tipici della cucina francese e mediterranea, preparati con ingredienti locali di qualità. The Terrace è un'oasi urbana perfetta per godersi un pasto all'aperto o un drink con una vista spettacolare sul fiume che circonda Belfast. Il ristorante offre una selezione di piatti provenienti da cucine diverse, accontentando così un vasto pubblico. Potrete gustare un pasto leggero o qualcosa di più sostanzioso, a seconda del vostro desiderio.Per un pasto informale, il bar AC Lounge è l'ideale per gustare un cocktail o un bicchiere di vino accompagnato da tapas.

Gli ospiti che desiderano rilassarsi e ricaricarsi possono usufruire della palestra dell'hotel, dotata di moderne attrezzature per l'allenamento. Inoltre, l'hotel offre una sauna e un bagno turco per favorire il relax e il benessere. L'AC Hotel Belfast si trova a pochi passi dalle principali attrazioni della città, tra cui il Titanic Belfast, il City Hall e il Belfast Waterfront. L'hotel è inoltre ben collegato con i mezzi pubblici, rendendo facile raggiungere ogni angolo della città. Con il suo design elegante, le eccellenti opzioni di ristorazione, le strutture per il benessere e la posizione centrale, l'AC Hotel Belfast è la scelta ideale sia per i viaggiatori d'affari che per quelli di piacere. L'hotel offre un ambiente accogliente e confortevole, unito a un servizio impeccabile, che lo rende un luogo perfetto per un soggiorno memorabile a Belfast.

AC Hotel Belfast | Donegall Quay - Belfast (Regno Unito) | +44 28 9531 3180

Dormire a Cork

The Montenotte Hotel

Situato nella tranquilla periferia di Cork, il The Montenotte Hotel si erge come un'oasi di lusso e raffinatezza, offrendo ai suoi ospiti un'esperienza indimenticabile. Con la sua vista mozzafiato sulla città, le camere ampie e moderne, e una gamma completa di servizi e strutture, il Montenotte Hotel è la scelta ideale per chi desidera un soggiorno all'insegna del comfort e del relax. Dall'ingresso, gli ospiti vengono accolti da un'atmosfera elegante e contemporanea, dove il design minimalista si fonde perfettamente con la calda ospitalità irlandese. Le camere, arredate con gusto e attenzione ai dettagli, offrono un rifugio di pace e tranquillità, garantendo un sonno ristoratore dopo una giornata di esplorazione della città. Ogni camera dispone di un bagno privato con vasca e doccia, TV a schermo piatto, connessione Wi-Fi gratuita e un set per la preparazione di tè e caffè. Uno dei punti di forza del Montenotte Hotel è senza dubbio la sua vista mozzafiato sulla città di Cork. Dalle terrazze panoramiche dell'hotel, gli ospiti possono ammirare lo skyline scintillante della città, il fiume Lee che si snoda sinuoso e la verdeggiante campagna circostante. Un panorama che regala emozioni uniche, sia di giorno che di sera, quando le luci della città si accendono creando un'atmosfera magica.

Il Montenotte Hotel vanta una selezione di ristoranti e bar che delizieranno anche i palati più esigenti. Il Panorama Restaurant, con la sua terrazza panoramica, propone un menu stagionale che celebra ingredienti freschi e prodotti locali irlandesi. Lo stile è europeo con influenze internazionali garzie allo chef Executive Rudi Liebenberg. Unico nel suo genere, The Glasshouse presenta un cocktail bar esclusivo e indipendente, immerso nei giardini del Montenotte. Innovatore rivoluzionario nel panorama dei bar irlandesi, l'ampio menu di drink e cocktail: "The Merchant Prince", infuso con il gin del Montenotte, è assolutamente da provare!

Per gli ospiti che desiderano concedersi un momento di relax e benessere, la The Bellevue Spa del Montenotte Hotel offre un'oasi di tranquillità e rigenerazione. La Spa dispone di una piscina interna, una sauna, un bagno turco e una vasca idromassaggio, oltre a una vasta gamma di trattamenti benessere personalizzati. Un team di terapisti esperti saprà prendersi cura di ogni ospite, offrendo un'esperienza di benessere indimenticabile.

The Montenotte Hotel

Middle Glanmire Rd, Montenotte, Cork

Tel +353 21 453 0050