Un tuffo negli anni '60: apre il Bagno Saint Tropez con ristorante a Fregene

A circa 40 minuti da Roma nasce, o sarebbe meglio dire “rinasce”, Saint Tropez. Dalla struttura dello storico stabilimento, a cui viene aggiunta la parola “Bagno”, parte questo nuovo progetto che ha l’obiettivo di far rivivere a Fregene lo stile della tradizione balneare degli anni ‘60/70, ma con un pizzico di modernità.

Bagno Saint Tropez

Il payoff di Bagno Saint Tropez è “La tua nuova estate italiana”, che sottintende l’apertura completa ad ogni tipo di visitatore: giovani, adulti, bambini, coppie. È un punto di ritrovo per tutti, per rilassarsi e per vivere tutti i momenti della giornata, dalla colazione alla cena, fino all’aperitivo al tramonto. Sempre a contatto con mare e spiaggia, Bagno Saint Tropez vuole far riemergere sensazioni e abitudini della “Fregene dimenticata”.

La struttura e lo stile del Bagno Saint Tropez

Stile classico e mediterraneo, con arredi in legno con i caratteristici colori bianco e rosso a righe che richiamano la moda degli anni ‘60/70, quando Fregene era frequentata da diversi artisti e personaggi dello spettacolo. Un omaggio allo stile dei luoghi più iconici di quel periodo, come la Versilia e la Costa Azzurra, ma sempre legati in modo profondo al territorio romano.

Lo stile anni 60-70 del Bagno Saint Tropez
Bianco e rosso la fanno da padroni al Bagno Saint Tropez
La struttura del Bagno Saint Tropez
Bagno Saint Tropez, lettini e ombrellone

Il ristorante del Bagno Saint Tropez

Nel ristorante del lido ovviamente il focus è sulla cucina di mare tradizionale, usando materie prime di eccellente qualità che arrivano da fornitori selezionati. La scelta è vasta: dagli antipasti come polpo e patate, tartare di pesce del giorno, crudo di gamberi e scampi, bruschetta burrata e alici del Mar Cantabrico, ai primi piatti, che comprendono i classici spaghetti aglio, olio e peperoncino con battuta di gamberi e scampi, spaghetti alle vongole ed il pacchero con pesce bianco, pomodorini e basilico. Tutto molto classico, genuino e gustoso. Immancabile poi la frittura: calamari, gamberi e moscardini. Presente ovviamente una carta dei vini per abbinamenti perfetti con la cucina di pesce: conta quasi 70 etichette. Inoltre, presente una vasta scelta di cocktail per aperitivi e serate in riva al mare con gli amici.

Pranzo al ristorante del Bagno Saint Tropez
Cucina mediterranea al Bagno Saint Tropez
Bagno Saint Tropez, pasta con le telline
Bagno Saint Tropez, crudo di gamberi e scampi
Bagno Saint Tropez, pranzo vista mare

Il ristorante offre una luminosa sala interna da 80 coperti più una terrazza esterna che affaccia sul mare da circa 160 coperti. C’è anche una soluzione per chi è alla ricerca di qualcosa meno impegnativo e più leggero: a pranzo il chiosco del bar propone la formula del light lunch con piatti freschi e veloci, da consumare direttamente in spiaggia.

I servizi del Bagno Saint Tropez

Oltre al ristorante con terrazza sul mare, il Bagno Saint Tropez mette a disposizione dei propri clienti due bar, uno interno ed uno esterno, una zona lounge con divanetti, una piscina riservata ed un parcheggio privato. Presente un’area giochi per i più piccoli e una zona di ritrovo, per condividere assieme i vari momenti della giornata, che è la piazzetta: spazio ombreggiato adiacente al chiosco esterno.

Bagno Saint Tropez, piscina riservata

L’intrattenimento al Bagno Saint Tropez

Bagno Saint Tropez vuol dire musica, con una selezione soft che accompagna gentilmente le giornate di mare. Intrattenimento musicale che diventa live il sabato e la domenica pomeriggio. Inoltre, per tutta l’estate, è previsto un palinsesto con diversi eventi live in programma.

L'insegna del Bagno Saint Tropez

Presenti anche, dal lunedì al venerdì, corsi di yoga, pilates e mindful flow. Il Bagno Saint Tropez inoltre è adatto anche ai più piccoli grazie al “summer camp”, un centro estivo aperto tutti i giorni con attività e giochi di varia natura.

Bagno Saint Tropez

Lungomare di Levante 244 - 00054 Fregene (Rm)

Tel 06 55135772