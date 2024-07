Villa Ala: il nuovo cinque stelle di Augustus Hotel & Resort a Forte dei Marmi

Continua ad espandersi la già eccellente ed apprezzatissima offerta dell'Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu), sul litorale toscano. Da fine giugno gli ospiti potranno usufruire del risultato nato dal progetto Villa Aia, che propone due nuove dimore, Villa Ala Anita e Villa Ala Bianca.

Villa Ala - Panoramica

Il progetto delle due ville, che sorgono nel grande parco del resort diffuso, è frutto della ristrutturazione di un edificio esistente e della nuova costruzione di una struttura gemella, Villa Ala Anita e Villa Ala Bianca, rivisitazione architettonica dello stile Liberty-Déco, che sapientemente unisce la storia e il sapore della Versilia ad un approccio sofisticato e contemporaneo in un progetto coordinato da Discreet Architecture. Il tutto per offrire un'esperienza unica, con la privacy ed i servizi di un hotel a cinque stelle.

Le suite di Villa Ala, tra interni ed arredo

Due ville gemelle che si sviluppano su due piani: a disposizione per gli ospiti tre camere dal design raffinato e tre bagni, un soggiorno con kitchenette a vista ed uno splendido giardino privato con vasca. Gli interni sono stati disegnati dallo studio internazionale di architettura e design De.Tales, che ha scelto di puntare sulla rielaborazione di elementi stilistici del decorativismo degli anni ’20, che donano all’ambiente un’atmosfera sognante e delicata.

Villa Ala - Camera

Le suite vantano pezzi personalizzati uniti ad arredi di collezioni, come i tavoli firmati Desalto e illuminazione decorativa e tecnica Vibia e Artemide che garantisce un’atmosfera suggestiva e intima. Inoltre, una splendida lampada di Foscarini impreziosisce ulteriormente l’ambiente living, aggiungendo un tocco di sofisticata eleganza che completa armoniosamente l’arredo. Arredo che segue una linea precisa: forme morbide ed essenziali che richiamano la contemporaneità, che va a contrastare in modo armonioso la gamma cromatica che regala la natura ed il verde circostante, soprattutto perché interni ed interni sono connessi grazie all’apertura degli spazi, che offre una vivibilità ideale dell’outdoor.

Villa Ala - interni

Nelle camere troviamo il prestigioso marchio Frette, che ha realizzato una linea personalizzata in cotone pregiato con logo del resort finemente ricamato. I letti king-size sono ornati da parure in cotone a 300 fili, caratterizzate da bordature e logo ricamati con filo di seta a contrasto, mentre nei bagni viene proposto un set di asciugamani e accappatoi di puro cotone.

Villa ala - Soggiorno

Le altre offerte dell'Augustus Hotel & Resort

L’Hotel Augustus & Resort, che vanta tra i suoi gioielli anche Villa Agnelli, l’esclusivo Augustus Beach Club e l’Hermitage Hotel & Resort sono proprietà della Famiglia Maschietto, espressione di una storia di family business di successo tutta italiana che vanta una lunga esperienza nel settore dell’ospitalità raffinata. La famiglia Maschietto nel corso degli ultimi anni ha saputo rinnovare e reinterpretare con nuove camere e suites, spazi esterni e arredi, introducendo innovazioni e prestazioni tecnologiche, pur mantenendo quella sognante ed iconica atmosfera tipica della Dolce Vita, che portò importanti personalità del cinema, dell’arte, della cultura e del jet set di tutto il mondo a soggiornare presso il resort a partire dall’inizio degli anni Cinquanta.

Augustus Hotel - Villa Agnelli

Villa Agnelli costituisce oggi l’Hotel Augustus Lido, una degli edifici principali dell’Augustus Hotel & Resort. L’Augustus Beach Club, oasi sul mare per gli ospiti dell’Hotel e delle sue ville, ma anche per chi non soggiorna presso la struttura e desidera vivere un’esperienza esclusiva, reinterpreta con successo un lifestyle contemporaneo e offre un’esperienza unica ed esclusiva: è infatti dotato di piscina di acqua salata riscaldata, 74 tende attrezzate, due ristoranti e possibilità di praticare molti sport acquatici. Come delle vere e proprie suite sul mare, le tipiche tende fortemarmine sono allestite con ogni comfort, per rendere ancora più piacevoli le giornate in spiaggia. Il Beach Club offre una nuova visione della vita in spiaggia; lo spazio di ombra e relax offerto da ciascuna delle tende è ampio e corredato di confortevoli arredi, affiancando alle sdraio e ai classici lettini fortemarmini un confortevole queen size bed.

Augustus Hotel - panoramica

Cuore pulsante di questo nuovo place-to-be, simbolo di rinnovato lifestyle contemporaneo, un’oasi nell’oasi, il Ristorante Bambaissa, offre un menu à la carte con specialità frutto della biodiversità tipica della zona, per un’esperienza culinaria da scoprire ogni giorno tramite menù continuamente aggiornati. Per le occasioni speciali il Bambaissa organizza cene private sotto le tende in riva al mare, con un servizio a cinque stelle.

