All'Osteria Arborina Fernando Tommaso Forino rivede la cucina degli anni '80

L'Osteria Arborina, il ristorante fine dining di Arborina Relais a La Morra (Cn) propone un interessante viaggio gastronomico nel tempo. Ricette diventate dei veri cult della tavola italiana, ritrovano oggi una nuova espressione nei piatti ideati da Fernando Tommaso Forino e racchiusi nel menù ‘Distanze che si Incontrano' che per l'occasione viene declinato in ‘Gli anni '80 oggi'.

Osteria Arborina, sette portate tra "nostalgia" e ricerca

Stagionalità, eccellenze del territorio, attenzione alla sostenibilità, e un pizzico di nostalgia, accomunano le sette nuove portate del percorso. Si inizia con Triglia alla Vodka e Faraona al Pepe Verde, un chiaro omaggio alle famigerate penne e all'indimenticabile filetto, in cui l'ingrediente principe è la panna senza però essere invadente come un tempo. Così come nel Cocktail di Gamberi, qui in versione primo piatto a base di riso di semola. Dalla voglia di Forino di creare connessioni tra ingredienti e ricette simbolo della cucina italiana, nasce anche un rivoluzionario Gnocco alla Romana in una Sfogliatella Riccia. Un piatto in cui la tradizione campana e quella romana si uniscono in un tripudio di sapori e consistenze; da mangiare con le mani.

Si prosegue con due secondi piatti che rappresentano preparazioni e abbinamenti simbolici: Pesce al Sale accompagnato da una quenelle di caviale, lamelle di tartufo nero estivo piemontese e salsa Perigord, e Agnello Panna, Fragole e Champagne, un accostamento insolito che sa stupire. Infine, il Carrello dei dolci, ma in una versione più contemporanea e servito direttamente al tavolo. È con una classica granita con sciroppo di more home made che prende il via la degustazione e prosegue con l'intramontabile torta mimosa e il paris-brest alla nocciola, entrambi da condividere, e poi con una banana split racchiusa in un sandwich. Per finire una fresca fetta di anguria osmotizzata con succo di bergamotto e melissa.

Osteria Arborina, rivisitate alcune ricette simbolo

«Sono cresciuto guardando quel decennio con curiosità, affasciato dal movimento che si era creato attorno a un nuovo modo di approcciarsi al cibo, veloce e basato sull'apparenza, a discapito di una alimentazione attenta e salutare - racconta Fernando Tommaso Forino - Ho voluto quindi studiare piatti che potessero rielevare qualitativamente alcune delle ricette simbolo degli ‘80, mettendo in relazione gli ingredienti attraverso nuovi abbinamenti, perché come sempre nella mia cucina “non tutto sarà come sembra».

Nuove proposte di Osteria Arborina sono racchiuse anche nel percorso Senza Regola: un viaggio di 10 portate a sorpresa, non dichiarate ma che sono l'espressione contemporanea di ricette di un tempo e di una visione ‘fuori dagli schemi' della tavola. Infatti, giunti alla fine del percorso sembra di tornare di nuovo all'inizio.

Osteria Arborina

via Annunziata 27 - 12064 La Morra (Cn)

Tel 0173 500340