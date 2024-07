 Viaggio tra Bolzano e il Tirolo inseguendo la musica in alta quota

La montagna non è solo bellezza paesaggistica, ma anche un paradiso per gli amanti della musica. Tra panorami mozzafiato e atmosfere suggestive, si tengono concerti imperdibili che uniscono la magia della natura all'armonia delle note. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere in Tirolo e Alto Adige e dove soggiornare per non perdere il posto in prima fila!

Kufstein (Austria): il concerto dell'Organo degli Eroi

Tra le montagne del Tirolo, nella splendida regione del Kufsteinerland, risuona ogni giorno un suono maestoso: quello dell'Organo degli Eroi, il più grande organo all'aperto del mondo. Con le sue quasi 5mila canne, questo strumento colossale regala un'esperienza musicale unica che si propaga per tutta la vallata, raggiungendo persino i 10 km di distanza dalla città di Kufstein.

Kufsteinerland, organo all'aperto

Alle 12 in punto, e in estate anche alle 18, le note dell'Organo degli Eroi riempiono l'aria, creando un'atmosfera magica che avvolge l'intera regione. Non c'è bisogno di un biglietto o di un posto preciso per assistere a questo spettacolo: la musica si diffonde liberamente, raggiungendo chiunque si trovi nelle vicinanze. Che sia su un sentiero immerso nella natura, in un prato fiorito, nella pittoresca Römerhofgasse o lungo il lungofiume, ognuno può trovare il proprio angolo speciale per godersi questo concerto diffuso davvero unico. Un'esperienza che si rinnova ogni giorno da quasi un secolo, regalando emozioni a turisti e residenti del Kufsteinerland.

Situato nella maestosa torre della fortezza che domina Kufstein, l'Organo degli Eroi vanta 46 registri e 4.307 canne, dimensioni che lo rendono il più grande organo all'aperto del mondo. A suonare questo gigante gentile è il giovane organista Johannes Berger, che fin da bambino ha dedicato la sua vita alla musica. «Se gli altri musicisti portano sempre con sé il loro strumento, nel mio caso sono io che devo recarmi dall'organo - spiega Berger - Non posso esercitarmi a casa, devo salire alla fortezza per provare. E non posso nemmeno sbagliare: c'è sempre un pubblico in ascolto. Ogni volta che l'Organo degli Eroi emette un suono, ha sempre qualcuno che lo ascolta. Non c'è organo al mondo come questo. Va conosciuto perfettamente, in ogni sua sfaccettatura». Per chi desidera un'esperienza di ascolto ancora più coinvolgente, l'acustica migliore si gode sotto la tettoia della piazza antistante la fortezza. Da qui, oltre a immergersi completamente nelle melodie dell'organo, si può anche ammirare Johannes Berger mentre suona dal vivo.

Dove dormire a Kufstein

Hotel Kufsteinerhof

Situato nel cuore di Kufstein, a pochi passi dalla fortezza e dalla stazione ferroviaria, l'Hotel Kufsteinerhof è un accogliente 3 stelle che offre ai suoi ospiti un soggiorno confortevole e rilassante. Con le sue camere arredate con gusto, un ristorante tirolese tradizionale e un'atmosfera calorosa, l'hotel è la scelta ideale per chi desidera scoprire le bellezze del Tirolo austriaco. L'Hotel Kufsteinerhof dispone di 72 camere dotate di tutti i comfort per garantire un soggiorno piacevole. O Alcune camere offrono anche una vista panoramica sulla città o sulle montagne circostanti.

Una delle stanze dell'Hotel Kufsteinerhof

L'Hotel Kufsteinerhof vanta un ristorante tirolese tradizionale che propone piatti tipici della regione preparati con ingredienti freschi e di stagione. Il ristorante è aperto sia a pranzo che a cena e offre un'ampia scelta di vini locali. Per gli amanti della pizza, l'hotel dispone anche di una pizzeria con forno a legna. Per concludere la serata in bellezza, gli ospiti possono sorseggiare un drink al bar dell'hotel, che offre una vasta selezione di cocktail, vini e birre.

Hotel Kufsteinerhof | Franz-Josef-pl. 1 - 6330 Kufstein, Austria | Tel +43 5372 71412

In Tirolo (Austria) per ascoltare un concerto di musica classica a oltre 2mila metri



Amanti della musica classica e della natura, preparatevi! Il prossimo 8 settembre 2024, l'orchestra da camera InnStrumenti vi regalerà un concerto davvero speciale: "Klassik am Berg" ("Classica in montagna") si terrà all'Hoadl dell'Axamer Lizum, a 2.340 metri di altitudine, offrendovi un'esperienza di ascolto unica e indimenticabile. Che siate appassionati di musica classica o semplici curiosi, questo concerto è l'occasione ideale per immergervi in un'atmosfera suggestiva e godervi un panorama mozzafiato. Il programma prevede brani di musica classica famosi, ma anche melodie che si armonizzano perfettamente con l'ambiente montano, creando un'esperienza di ascolto davvero speciale.

Tirolo Concerto di musica classica in quota. Foto: Dino Bossnini, Tiroler Kammerorchester Innstrumenti

"Klassik am Berg" non è solo per gli intenditori di musica classica. L'atmosfera informale e la bellezza del luogo rendono questo evento adatto a tutti, grandi e piccini. La salita in funivia, allietata da piccoli gruppi musicali, è già un'anticipazione del concerto. E in caso di maltempo.

Dove dormire a Innsbruck

L'hotel Meininger

Il Meininger Hotel Innsbruck Zentrum si trova nel cuore di Innsbruck, a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche come il Tettuccio d'Oro, l'Arco di Trionfo e il trampolino di salto Bergisel. La stazione centrale e l'aeroporto sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, con fermate di autobus e tram proprio di fronte all'hotel. Che siate backpackers, viaggiatori d'affari, famiglie o gruppi di amanti della montagna, il Meininger Hotel Innsbruck Zentrum offre la soluzione ideale per il vostro soggiorno. Le camere confortevoli, i prezzi accessibili e la posizione centrale rendono l'hotel la base perfetta per esplorare la città e le montagne circostanti.

Una delle colorate stanze del Meininger Hotel Innsbruck Zentrum

L'hotel offre una varietà di camere per soddisfare le esigenze di ogni ospite, da camere singole a camere multiple. Il design ibrido combina elementi classici degli ostelli Meininger con strutture moderne, creando un ambiente accogliente e funzionale. Situato nella Blasius-Hueber-Straße, l'hotel offre un accesso immediato a negozi, attrazioni, bar e ristoranti.

Meininger Hotel Innsbruck Zentrum | Blasius-Hueber-Straße 4, 6020 Innsbruck, Austria

Bolzano Festival Bozen: musica classica in città e in funivia

Dal 30 luglio al 10 settembre 2024, Bolzano si trasforma in un paradiso per gli appassionati della musica classica con il Bolzano Festival Bozen, un'edizione ricca di concerti, rassegne ed eventi speciali che animeranno la città e i suoi dintorni. Il festival offre un programma davvero eterogeneo, in grado di soddisfare i gusti di tutti gli appassionati. Tra i momenti clou, troviamo:

Bolzano Festival Bozen, La Fonte Musica

Concerti delle orchestre giovanili: la Gustav Mahler Jugendorchester e la European Union Youth Orchestra, dirette da maestri di fama internazionale, si esibiranno in concerti imperdibili.

la Gustav Mahler Jugendorchester e la European Union Youth Orchestra, dirette da maestri di fama internazionale, si esibiranno in concerti imperdibili. Antiqua: il festival di musica antica, con un ricco programma di concerti e approfondimenti dedicati alla musica medievale, rinascimentale e barocca.

il festival di musica antica, con un ricco programma di concerti e approfondimenti dedicati alla musica medievale, rinascimentale e barocca. Accademia Gustav Mahler: corsi di alto perfezionamento per giovani musicisti di talento, con la possibilità di assistere a masterclass e concerti.

corsi di alto perfezionamento per giovani musicisti di talento, con la possibilità di assistere a masterclass e concerti. Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni: uno dei concorsi pianistici più prestigiosi al mondo, con un'edizione speciale ricca di eventi e concerti.

uno dei concorsi pianistici più prestigiosi al mondo, con un'edizione speciale ricca di eventi e concerti. Flying Piano: un concerto di pianoforte davvero unico, con Filippo Gorini che si esibirà sulla funivia del Renon, offrendo un'esperienza di ascolto suggestiva e panoramica.

Oltre alla musica, il Bolzano Festival Bozen è un'ottima occasione per scoprire le bellezze di Bolzano e dei suoi dintorni. La città offre un ricco patrimonio storico e artistico, con numerosi musei, monumenti e chiese da visitare. E per gli amanti della natura, i dintorni di Bolzano offrono paesaggi mozzafiato, con sentieri escursionistici e piste ciclabili per tutti i gusti.

Dove dormire a Bolzano

Hotel Greif

L'Hotel Greif, situato nel cuore storico di Bolzano, a pochi passi da Piazza Walther, vanta una storia che risale al XIII secolo. Nato come semplice locanda, il "Grifone Nero", ha saputo negli anni conservare il suo fascino storico, unendolo ad un design moderno e ricercato. L'hotel è membro del circuito internazionale Design Hotels, garanzia di qualità e stile.

Una delle stanze dell'Hotel Greif 1/3 Le stanze dell'Hotel Greif sono una diversa dall'altra 2/3 Particolare di una delle stanze dellHotel Greif 3/3 Previous Next

Ogni camera dell'Hotel Greif è un'opera d'arte a sé stante, curata nei minimi dettagli da artisti contemporanei. Dagli affreschi alle fotografie, dalle sculture alle installazioni, le opere d'arte si fondono perfettamente con l'arredamento moderno, creando un'atmosfera unica e suggestiva. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere, tutte dotate di ogni comfort: dalle accoglienti camere singole alle spaziose suite familiari.

Per gli ospiti che desiderano rilassarsi e rigenerarsi, l'Hotel Greif offre un'ampia gamma di servizi: una sauna finlandese, un bagno turco, una sala fitness e una terrazza panoramica con vista sulla città. L'hotel dispone inoltre di un centro massaggi, dove è possibile prenotare trattamenti personalizzati.

Horel Greif | Piazza Walther 1 - 39100 Bolzano | Tel 0471 318 000