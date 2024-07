Post Hotel, tra le Dolomiti l’oasi di pace per soli adulti della famiglia Wachtler

La località è fra le più gettonate in inverno, ma il Post Hotel a San Candido (Bz) è una destinazione perfetta per vivere le Dolomiti anche d'estate, immersa com'è nello splendido territorio dell'Alta Pusteria con la maggior parte degli imparti di risalita aperti e la possibilità di escursioni sulle Tre cime di Lavaredo e sulle montagne circostanti. Il tutto con in più i tanti servizi che offre l'albergo della famiglia Wachtler, che da ormai quasi 100 anni rappresenta una garanzia di eccellenza in questo campo e che oggi gioca due carte vincenti: è un boutique hotel dove il disegn caratterizza ogni ambiente, aspetto da non trascurare, è un hotel adults only.

Il focus è quello della vacanza per sole coppie, per momenti di relax nell'oasi di pace dell' Alta Pusteria. Chi sceglie il Post Hotel si troverà nel pieno centro di San Candido, ma allo stesso tempo vivrà un'esperienza all’insegna del benessere e dell’armonia grazie all'accogliente centro benessere con piscina, bagno turco, saune e area beauty.

Post Hotel - Attività di coppia in bici

Post Hotel, quasi 100 anni di storia con la famiglia Wachtler

Il Post Hotel di San Candido è un boutique hotel 4 stelle per soli adulti, in cui poter vivere l’intimità di coppia nella più completa tranquillità: 42 camere (di cui 9 suite), un ristorante innovativo d’ispirazione territoriale, la P-Lounge in cui assaporare cocktail e finger food di alta qualità e una Spa completamente attrezzata ne fanno un luogo in cui lasciarsi coccolare da un’ospitalità capace di valorizzare ogni dettaglio. Il tutto, sotto la sapiente supervisione ed organizzazione della famiglia Wachtler, che insieme al Post Alpina poco lontano propone un’offerta ai vertici dell’accoglienza di qualità, capace di distinguersi nell’ampio panorama dell’ospitalità altoatesina.

La storia di questa famiglia, legata in modo indissolubile a questo hotel, è ormai quasi centenaria. Nel 1926, il giovane Michael Wachtler acquisisce il Post Hotel, piccola pensione nel cuore di San Candido. Subito iniziano importanti lavori: viene costruita l’ala est e vengono eseguiti miglioramenti infrastrutturali che proseguono fino all’inizio degli anni ’70, in parte sotto la guida del figlio Karl, che nel 1954 rileva la struttura. Poi, la tragedia: «mio nonno è venuto a mancare all’improvviso e mio padre Walter, in partenza per Amburgo in cerca di nuove esperienze, ha deciso di fermarsi a San Candido per gestire il Post Hotel insieme a sua madre», afferma Barbara Wachtler, che ora dirige l’albergo assieme alla mamma Wilma. Sotto la guida di Walter Wachtler avvengono importanti e costanti cambiamenti, che trasformano completamente l’edificio: nel 1978 nasce il Post Residence, successivamente collegato al Post Hotel da un percorso sotterraneo, cui segue la realizzazione del 4° piano del Post Hotel, costruito separatamente e poi “adagiato” sul piano esistente.

Post Hotel - Barbara Wachtler

La vera rivoluzione, però, è concettuale: «la decisione più importante è stata quella di rendere il Post Hotel un’oasi di pace e relax per soli adulti. Una scelta intelligente, ma la strada per concretizzarla è stata dura. Spesso questo nuovo target ci ha portato molta pubblicità negativa», ricorda Barbara Wachtler, «ma ora la percezione è cambiata: le persone capiscono che, come esistono i family hotel, sono in costante aumento le proposte d’ospitalità per soli adulti, in grado di far recuperare alle coppie una dimensione che spesso viene resa impossibile dagli impegni familiari, e di assicurare relax anche a single o gruppi di amici». Nel 2014 avviene l’ultima, importante ristrutturazione, che dona al Post Hotel l’aspetto odierno. «Il nostro obiettivo è veder luccicare gli occhi degli ospiti alla partenza, perché si sono sentiti a casa e perché non vedono l’ora di tornare», dichiara Barbara Wachtler. «Il futuro del Post Hotel? Ci piacerebbe una piscina sul tetto, sicuramente ne verrà fuori qualcosa di carino!».

Le camere e le suite del Post Hotel

Le camere a disposizione degli ospiti al Post Hotel sono diversificate, ma tutte accoglienti. Ognuna delle camere e suite si affaccia sugli splendidi scorci dell’Alta Pusteria o di San Candido. Le camere "La Luna" (40 m²) si affaccia sulla piazza del paese di San Candido, ed è provvista di un letto matrimoniale, un armadio, TV satellitare, Wi-Fi, minibar, telefono, cassaforte, WC e bagno con doccia. Tutte le camere di questa categoria hanno un balcone.

Post Hotel - camera La Luna

Le camere “La Stella” hanno una metratura di circa 40m² e sono arredate in stile moderno ed elegante: presentano al loro interno elementi d’arredo e di design che dividono la zona notte, con letto matrimoniale, dalla zona giorno , allestita con tavolino basso, poltroncine e ampio armadio. Il bagno, spazioso è realizzato in colori tenui e materiali di pregio. Alcune camere di questa tipologia sono accessibile alle persone disabili (senza l'elemento che divide la zona notte)

Post Hotel - camera La Stella

Le suite “Il Sole” fanno parte dell’offerta più speciale ed esclusiva del Post Hotel. 50 m² di eleganza e lusso, arredi moderni e raffinati. Il bagno è spazioso. Il balcone è il fiore all’occhiello.

Post Hotel - camera Il Sole

La nuova suite “La Nuvola” è l’offerta più lussuosa del Post Hotel. Disposta su due piani, di ben 70 m² di superficie, è la scelta ideale per chi vuole sempre e solo il meglio durante le vacanze, senza compromessi o rinunce! Al pianoterra della suite si trovano un ampio soggiorno e il bagno con doccia e WC separati.

Post Hotel - suite La Nuvola

Salendo la scala si arriva alla camera da letto, dove si trova il vero highlight di questa suite, uno splendido letto appeso al soffitto, un bellissimo elemento di design oltre ad un soffice giaciglio dove riposare, e una parete decorata che vi darà l’impressione di trovarvi davvero tra le nuvole. Sempre nella camera da letto, si trova una romantica vasca da bagno, dove rilassarsi e dimenticarsi di tutto e di tutti per qualche ora. Nella suite si trova anche una macchina per espresso Illy.

Post Hotel - living suite La Nuvola

Bar e ristorante del Post Hotel

Il ristorante del Post Hotel propone offerte della cucina altoatesina contemporanea che si sposano con la leggerezza mediterranea in un'incredibile armonia di sapori. Il ristorante è aperto anche a chi non è ospite dell'hotel: il luogo ideale per una serata romantica, ma anche per feste aziendali o una cena con gli amici. Prima del pranzo o della cena è possibile fare una piccola “sosta” nella P-Lounge, dove vengono serviti drink e cocktail: il servizio è disponibile anche dopo cena.

Ristorante Post Hotel - risotto
Ristorante Post Hotel - salmone selvaggio marinato in casa alla rapa rossa
Post Hotel - Colazione con omelette
Post Hotel - preparazione cocktail
Post Hotel - Bar

La Spa del Post Hotel

Focus dell'offerta del Post Hotel è il relax per coppie e la Spa ne rappresenta in pieno la mission. Piscina riscaldata interni, bagno turco e sauna: il calore favorisce il benessere e l'armonia, così come i trattamenti beauty ed i massaggi professionali a disposizione degli ospiti. Per i genitori in dolce attesa è disponibile il pacchetto personalizzato "Babymoon", che si focalizza sul benessere individuale e di coppia, con momenti romantici e trattamenti su misura per la futura mamma e il futuro papà. Un’esperienza arricchita dall'ambiente lussuoso del Post Hotel, con i suoi spazi raffinati recentemente ristrutturati e un'offerta wellness di altissimo livello.

Post Hotel - Spa
Post Hotel - Sauna
Post Hotel - Massaggio
Post Hotel - Relax di coppia
Post Hotel - Panorama sulle Dolomiti

Il Secret Garden e le opportunità di relax al Post Hotel

Novità della scorsa estate, il "Secret Garden" del Post Hotel è infine uno spazio per il relax ad uso esclusivo degli ospiti, baciato da oltre 2.400 ore di sole e direttamente collegato alla nuova area Spa, che si compone di un giardino di 300 m2, un Secret Bar (con bevande rinfrescanti) e un’elegante zona relax con focolare. Un ambiente che garantisce momenti di benessere non comuni per un hotel posto al centro della cittadina che da tempo è una delle mete turistiche più visitate in Alto Adige per il suo centro storico di ricco di negozi e all'insegna della gastronomia.

Con uno stile unico nel suo genere, il Secret Garden è il connubio perfetto tra un ambiente da favola e un giardino all’inglese, seppur con un tocco moderno: qui luce e ombra, silenzio e atmosfera romantica avvolgono gli ospiti mentre leggono, riposano, meditano o sorseggiano un drink, inebriati dal profumo di glicini e rose.

Post Hotel - Tradition & Lifestyle

Via dei Benedettini 10/C - 39038 San Candido (Bz)

0474 913133