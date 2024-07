Voglia di Maldive? Apre Raaya by Atmosphere per una vacanza all inclusive

Atmosphere Core ha aperto da pochi giorni “Raaya by Atmosphere”, nono resort alle Maldive e terza struttura della società leader dell'ospitalità internazionale nell'arcipelago, che va così ad impreziosire ulteriormente il già ottimo brando “Atmosphere Hotels & Resort”.

Raaya by Atmosphere

Raaya è un resort immerso nella natura, ma totalmente rispettoso della fauna e della flora dell'isola, come da focus e impegno di Atmosphere Core. Una location da sogno che si affaccia sulla spiaggia bianca e sull'oceano cristallino delle Maldive, con una struttura che offre ogni genere di comfort e servizio.

Raaya by Atmosphere, ville sul mare e Residence

L'offerta di Raaya by Atmosphere comprende ben 167 ville sulla spiaggia e sull'oceano, per tutti i gusti e necessità: dalla classica “beach villa” sulla spiaggia alla “water villa”, una incredibile palafitta che sorge in acqua.. Gli alloggi sono anche per famiglie ed è possibile scegliere sistemazioni con piscina o senza, fino ad arrivare allo spettacolare Raaya Residence, adatto per 4 adulti o per 4 adulti + 2 bambini con un'area totale di 849m² e una bella piscina da 41m².

L'offerta all inclusive ed i servizi di Raata by Atmosphere

Arrivare sull'isola è già parte dell'esperienza di Raaya, con gli ospiti che raggiungono la struttura in idrovolante: 45 minuti di volo per cogliere tutta la bellezza degli straordinari atolli dell'arcipelago delle Maldive.

Il punto di forza di Raaya è la sua offerta all inclusive: una volta arrivati sull'isola gli ospiti non avranno davvero nulla a cui pensare se non al relax e a godersi tutto quello che viene offerto dalla struttura: ristoranti, bar, trattamenti benessere, escursioni in mare e tanto altro, come sport acquatici, immersioni subacquee, padel, miniclub, una torre di osservazione per ammirare le stelle e la Spa del marchio Ele|Na. Tutto questo, e oltre, è compreso nel piano dell'offerta.

Raaya by Atmosphere, Philippe Claverotte spiega il concept del progetto

A proposito del lancio e del concept dell'isola, il General Manager Philippe Claverotte spiega: "Al Raaya by Atmosphere, l'esperienza degli ospiti è unica, un equilibrio fra evasione ed energia. La nostra isola è profondamente legata all'espressione personale e intendiamo creare momenti di felicità in tutti gli angoli».

Raaya by Atmosphere al tramonto

«Che siate una coppia romantica in cerca di pace e serenità o una famiglia in cerca di un'avventura da naufraghi alla Robinson Crusoe, ogni aspetto della nostra esperienza è pensato per soddisfare tutti».

Raaya by Atmosphere

Kudakurathu Island, Maldive

Tel +960 400-1400